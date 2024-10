Vai valstij jānosaka atsevišķas vakcīnas kā viennozīmīgi obligātas? Atbild mediķis Ieteikt







Pēc pēdējā laika traģiskajiem notikumiem ar pret difteriju nevakcinētiem bērniem un maza zēna nāvi no šīs slimības, sabiedrībā daudzviet aktualizējies jautājums, vai valstij tomēr nebūtu jānosaka atsevišķas vakcīnas kā viennozīmīgi obligātas un no kurām nekādi nevarētu izbēgt ar dažādiem zinātnē nebalstītiem viedokļiem? Par šo jautājumu TV24 raidījums “Uz līnijas. Dzīvesveids” lūdza izteikties ģimenes ārstu Aini Dzalbu.

“Šis drīzāk ir politisks jautājums. No medicīniskā viedokļa – jā, mēs visi no vakcinācijas esam ieguvēji. Ikviens cilvēks, kuram no vakcīnas nav nekādas kontrindikācijas vakcinēties, būs ieguvējs pats un būs ieguvēji visi apkārtējie un sabiedrība kopumā,” norāda mediķis.

Visās demokrātiskās valstīs kaut atsevišķos gadījumos pastāv nelieli izņēmuma gadījumi un izvēles iespējas, tam var būt reliģiski iemesli vai kādas citas lietas, bet uz šo visu ir jāskatās caur veselā saprāta prizmu, zināšanām un visiem jāvienojas, ka tas tomēr ir mūsu pašu un sabiedrības labā. Izņēmumi var dažreiz būt, bet personīgi es tomēr atbalstītu investīcijas izglītībā un izpratnes veidošanu sabiedrībā,” tā rezumē Dzalbs.



