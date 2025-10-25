VIDEO. Parkinsona slimniece spēlēja klarneti smadzeņu operācijas laikā – ārsti redzēja tūlītējus uzlabojumus 0

65 gadus vecā pensionētā logopēde un mūzikas mīļotāja Denīze Beikona no Krauboro, Austrumsaseksā, atguvusi spēju spēlēt savu iemīļoto klarneti – tieši smadzeņu operācijas laikā.

Denīzei Parkinsona slimība tika diagnosticēta 2014. gadā, un ar laiku slimība sāka būtiski ietekmēt viņas kustības – parādījās muskuļu stīvums, kustību palēninājums, grūtības staigāt, peldēt un spēlēt instrumentu.

Lai mazinātu simptomus, King’s College slimnīcā Londonā viņai tika veikta dziļā smadzeņu stimulācijas operācija, ko vadīja neiroķirurģijas profesors Kejumars Aškans. Šādas operācijas laikā pacienta smadzenēs tiek ievietoti elektrodi, kas ar elektriskiem impulsiem ietekmē smadzeņu darbību un mazina kustību traucējumus.

Operācija ilga četras stundas, tās laikā Denīze bija pie samaņas – viņai tika ievadīta tikai vietējā anestēzija, jo pašas smadzenes nesatur sāpju receptorus. Tas ļāva ārstiem uzreiz novērot rezultātus. Kad elektrodi tika aktivizēti, Denīzes pirkstu kustības kļuva daudz brīvākas. Ārsti ierosināja viņai paņemt līdzi klarneti, lai pārbaudītu, vai uzlabojumi ir jūtami arī spēlējot.

Rezultāts bija tūlītējs – Denīze spēlēja ar lielāku vieglumu un precizitāti, ko ārsti varēja redzēt un dzirdēt turpat operāciju zālē.

Profesors Aškans skaidro: “Dziļā smadzeņu stimulācija ir sen pārbaudīta metode, kas ievērojami uzlabo kustību traucējumu simptomus pacientiem ar Parkinsona slimību. Denīzes gadījumā mēs redzējām uzlabojumus burtiski tajā pašā brīdī, kad tika ieslēgta stimulācija.”

Pēc operācijas Denīze jau izjūt uzlabojumus arī ikdienā – viņai kļuvis vieglāk staigāt un viņa plāno atgriezties gan peldbaseinā, gan uz deju grīdas.

Implantētais ierīces ģenerators viņas krūtīs, kas atgādina sirds stimulatoru, ir uzlādējams un kalpos līdz pat 20 gadiem. Tas spēj arī automātiski pielāgot elektrisko stimulāciju, reaģējot uz smadzeņu aktivitāti.

“Es biju patiesi aizkustināta, kad jutu, ka varu atkal brīvi kustēties un spēlēt. Tas bija brīdis, ko nekad neaizmirsīšu,” sacīja Denīze.

