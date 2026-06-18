VIDEO. ASV pakaļdzīšanās noslēdzas ar smagu avāriju: policists zālienā atrod izsviestu mazuli 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
23:16, 18. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV Arvidsas štata policija publicējusi dramatiskus videoreģistratora kadrus, kas fiksējuši brīdi, kad kāda autovadītāja neprātīga bēgšana no likumsargiem noslēdzās ar smagu avāriju. Kā izrādās, automašīnā, kas traucās ar ātrumu virs 160 km/h, atradās četri mazi bērni, no kuriem jaunākais – vien četrus mēnešus vecs zīdainis – trieciena brīdī tika burtiski izsviests no salona.

VIDEO. FOTO. Neveikls un atmaskojošs mirklis. Putina apsargs netīšām pārāk skaļi izrunājas kameru priekšā
Kokteilis
Šajos mēnešos dzimušie cilvēki pirms 2026. gada beigām piedzīvos spēcīgu garīgo atmodu 2
“Kas, pie velna, notiek?” Pēc dronu uzbrukuma Maskavā kāds iedzīvotājs aicina doties pie Kremļa un pieprasīt atbildes
Lasīt citas ziņas

Incidents sākās, kad ceļu policijas ekipāža mēģināja apturēt 28 gadus vecā Tairīsa Flečera vadīto transportlīdzekli par parastu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Policisti pat nenojauta, ka auto atrodas bērni. Tā vietā, lai apstātos, Flečers uzsāka bīstamu bēgšanu, iebraucot pretējā joslā un apdraudot citus vadītājus. Ilgstošā vajāšana noslēdzās asā pagriezienā, kur vadītājs zaudēja kontroli pār spēkratu – auto ietriecās apgaismes stābā, vairākas reizes apmeta kūleņus un palika guļam uz jumta bīstamā tuvumā no norautiem, dzirksteļojošiem augstsprieguma vadiem.

Likumsargu publicētajos kadros redzams, kā viens no policistiem, piesedzot kolēģi ar ieroci, tuvojas avarējušajam auto, kad pēkšņi zālienā pamana kaut ko baisu. Zemē gulēja no mašīnas izsviestais četrus mēnešus vecais mazulis. Policists nekavējoties pacēla bērnu un steigšus aiznesa uz policijas automašīnu. No avarējušā auto salona atskanēja izmisuša tēva balss: „Es nezinu, kur ir mans bērns…”, uz ko policists stingri atbildēja: „Es viņu turu! Man ir mazulis!”.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Šīs dienas bija briesmīgas…” Sieva desmit reizes brauca uz Latviju meklēt vīru, līdz pienāca traģiskā vēsts
Dārzs
Ir svarīgi ogas noraut pareizi! Ieteikumi zemeņu ražas novākšanā
Beidzot pirmie tankkuģi atkal šķērso Hormuza šaurumu pēc ASV un Irānas vienošanās

Kamēr viens likumsargs mierināja zīdaini, citi no automašīnas vraka glāba pārējos trīs bērnus, kuri visi bija jaunāki par sešiem gadiem un salonā atradās bez jebkādiem drošības sēdeklīšiem.

„Kā tēvs es nespēju aptvert, ka vecāks var pieņemt lēmumu braukt tik pārgalvīgi un bēgt no policijas, ja automašīnā atrodas paša bērni,” paziņojumā presei pauda policijas pulkvedis Maiks Hagars.

Patiess šoks policistus gaidīja brīdī, kad aizturētais tēvs tika ievietots operatīvā auto aizmugurējā sēdeklī. Pilnīgā vienaldzībā vai reibuma stāvoklī vīrietis, policistu tincināts, nespēja pat nosaukt sava četrus mēnešus vecā bērna vārdu.

Flečeram tagad izvirzīta virkne smagu apsūdzību, tostarp par bērnu dzīvības apdraudēšanu, ieroču un narkotiku glabāšanu, kā arī agresīvu un bezatbildīgu braukšanu. Par laimi, mediķi apstiprinājuši, ka visi četri bērni brīnumainā kārtā nav guvuši dzīvībai bīstamas traumas.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Suns nav muļķis!” Saimniece smejas par savu mīluli, kurš nepamana stirnēnu; komentētāji atklāj dabas unikālo noslēpumu
“Lai nafta plūst!” ASV un Irāna panāk vienošanos par karadarbības izbeigšanu
Pentagonā valda “masveida paranoja”: atklāts, kādas problēmas nomoka ASV aizsardzības nozari
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.