VIDEO. ASV pakaļdzīšanās noslēdzas ar smagu avāriju: policists zālienā atrod izsviestu mazuli 0
ASV Arvidsas štata policija publicējusi dramatiskus videoreģistratora kadrus, kas fiksējuši brīdi, kad kāda autovadītāja neprātīga bēgšana no likumsargiem noslēdzās ar smagu avāriju. Kā izrādās, automašīnā, kas traucās ar ātrumu virs 160 km/h, atradās četri mazi bērni, no kuriem jaunākais – vien četrus mēnešus vecs zīdainis – trieciena brīdī tika burtiski izsviests no salona.
Incidents sākās, kad ceļu policijas ekipāža mēģināja apturēt 28 gadus vecā Tairīsa Flečera vadīto transportlīdzekli par parastu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Policisti pat nenojauta, ka auto atrodas bērni. Tā vietā, lai apstātos, Flečers uzsāka bīstamu bēgšanu, iebraucot pretējā joslā un apdraudot citus vadītājus. Ilgstošā vajāšana noslēdzās asā pagriezienā, kur vadītājs zaudēja kontroli pār spēkratu – auto ietriecās apgaismes stābā, vairākas reizes apmeta kūleņus un palika guļam uz jumta bīstamā tuvumā no norautiem, dzirksteļojošiem augstsprieguma vadiem.
Likumsargu publicētajos kadros redzams, kā viens no policistiem, piesedzot kolēģi ar ieroci, tuvojas avarējušajam auto, kad pēkšņi zālienā pamana kaut ko baisu. Zemē gulēja no mašīnas izsviestais četrus mēnešus vecais mazulis. Policists nekavējoties pacēla bērnu un steigšus aiznesa uz policijas automašīnu. No avarējušā auto salona atskanēja izmisuša tēva balss: „Es nezinu, kur ir mans bērns…”, uz ko policists stingri atbildēja: „Es viņu turu! Man ir mazulis!”.
Kamēr viens likumsargs mierināja zīdaini, citi no automašīnas vraka glāba pārējos trīs bērnus, kuri visi bija jaunāki par sešiem gadiem un salonā atradās bez jebkādiem drošības sēdeklīšiem.
„Kā tēvs es nespēju aptvert, ka vecāks var pieņemt lēmumu braukt tik pārgalvīgi un bēgt no policijas, ja automašīnā atrodas paša bērni,” paziņojumā presei pauda policijas pulkvedis Maiks Hagars.
Patiess šoks policistus gaidīja brīdī, kad aizturētais tēvs tika ievietots operatīvā auto aizmugurējā sēdeklī. Pilnīgā vienaldzībā vai reibuma stāvoklī vīrietis, policistu tincināts, nespēja pat nosaukt sava četrus mēnešus vecā bērna vārdu.
Flečeram tagad izvirzīta virkne smagu apsūdzību, tostarp par bērnu dzīvības apdraudēšanu, ieroču un narkotiku glabāšanu, kā arī agresīvu un bezatbildīgu braukšanu. Par laimi, mediķi apstiprinājuši, ka visi četri bērni brīnumainā kārtā nav guvuši dzīvībai bīstamas traumas.