Vietējā kapitāla ražotājs “Forevers” pērnā gada apgrozījums sasniedzis 78,7 miljonus eiro; nodokļu iemaksas valsts budžetā – 19 miljonus eiro 0
Viens no lielākajiem gaļas pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem SIA “Forevers” pērn palielināja apgrozījumu līdz 78,7 miljoniem eiro, kas 30 gadu pastāvēšanas vēsturē ir augstākais finanšu sasniegums. Jāmin, ka “Forevers” ir viens no retajiem uzņēmumiem nozarē, kurš attīstību nodrošina ar vietējo kapitālu.
Pērn uzņēmuma nodokļu iemaksas valsts budžetā sasniedza jau 19 miljonus eiro, bet pēdējo piecu gadu laikā tā nomaksātais nodokļu apjoms valstij veido 80,6 miljonus eiro. Uzņēmums jau otro gadu ir iekļauts VID “A” reitinga augstākajā grupā, tādā veidā apliecinot tā atbildīgo uzņēmējdarbību Latvijā.
“Uzņēmuma panākumus nosaka ne tikai finanšu rezultāti, bet arī tā ieguldījums valsts attīstībā. “Forevers” ir liels nodokļu maksātājs valsts budžetā, nodrošina darbavietas gandrīz 800 cilvēkiem gan Rīgā, gan reģionos un turpina investēt uzņēmuma attīstībā. Mūsu mērķis arī turpmāk būt atbildīgam vietējā kapitāla uzņēmumam, kas rada pievienoto vērtību valsts ekonomikai kopumā un tās iedzīvotājiem,” norāda Andrejs Ždans, SIA “Forevers” dibinātājs un vadītājs.
Viens no uzņēmuma pērnā gada izaugsmes faktoriem ir straujais produkcijas eksporta apjoma kāpums – par 18% vairāk nekā 2024.gadā. Eksporta īpatsvara palielināšana ir viens no uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, kas šobrīd rezultējas ar panākumiem. “Forevers” produkcijas galvenie eksporta tirgi ir Igaunija, Lietuva, Spānija, Zviedrija, Vācija, Lielbritānija un citas valstis.
Otrs būtisks izaugsmes faktors ir spēja paralēli vairumtirdzniecībai veiksmīgi attīstīt savu mazumtirdzniecības tīklu visā Latvijā, gan atverot jaunus veikalus, gan optimizējot esošo veikalu darbību. Šobrīd uzņēmuma veikalu tīklā darbojas vairāk nekā 100 veikalu visā Latvijā, nodrošinot patērētājiem iespēju iegādāties preces par konkurētspējīgām cenām.
Šogad uzņēmumam aprit 30 gadi kopš tā izveides. Šo gadu laikā tas ir kļuvis par vienu no pārtikas nozares flagmaņiem, vienlaikus pilnībā saglabājot Latvijas kapitāla izcelsmi.
“Uzņēmums katru gadu investē attīstībā – pēdējo piecu gadu investīcijas veido 7,7 miljonus eiro, no tām pērn ieguldīti 1,8 miljoni eiro. Savā jubilejas gadā uzņēmums plāno uzsākt vēsturiski nozīmīgāko investīciju projektu – jaunu ražotnes būvniecību, kas būs atspēriena punkts “Forevers” daudz ambiciozākiem nākotnes plāniem,” norāda Andrejs Ždans, SIA “Forevers” dibinātājs un vadītājs.
Uzņēmums kopš 2020.gada ir būtiski palielinājis darbinieku skaitu – no 565 darbiniekiem 2020.gadā līdz gandrīz 800 cilvēkiem 2025.gadā.
Uzņēmuma peļņa 2025.gadā saglabājusies iepriekšējā gada apmērā un bija 7,9 miljoni eiro.