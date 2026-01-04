Zeme patiešām var kļūt pārāk karsta, lai te varētu dzīvot… Zinātnieki skaidro, kā notiek klimata pārmaiņas 0
Kamēr mēs turpinām dedzināt ogles, naftu un gāzi, uz Zemes kļūs arvien karstāks, raksta “The Conversation”.
Pēdējā laikā daudzās valstīs novēroti ārkārtīgi karsti laikapstākļi, taču lielākajā daļā apdzīvotās pasaules pagaidām vēl nav gaidāms, ka kļūs “pārāk karsti, lai cilvēki varētu dzīvot” – īpaši sausākos reģionos.
Kad sausās vietās ir karsts, cilvēka ķermenis parasti spēj atdzist, svīstot. Tomēr ir arī vietas, kur jau tagad dažkārt kļūst bīstami karsts un mitrs – īpaši tur, kur karsti tuksneši atrodas tieši blakus siltam okeānam. Mitrā gaisā sviedri iztvaiko daudz lēnāk, tāpēc tie vairs efektīvi neatvēsina ķermeni.
Dažās Tuvo Austrumu, Pakistānas un Indijas daļās vasaras karstuma viļņi apvienojas ar mitru gaisu no jūras, radot patiesi nāvējošus apstākļus. Šajos reģionos dzīvo simtiem miljonu cilvēku, un lielai daļai nav pieejama gaisa kondicionēšana telpās.
Zinātnieki izmanto tā saukto “mitrā termometra” (wet bulb) temperatūru, lai labāk novērtētu risku. Šāds termometrs mēra, cik efektīvi ūdens var iztvaikot no mitras virsmas. Ja mitrā termometra temperatūra pārsniedz 35 °C, cilvēka ķermenis vairs nespēj pietiekami atbrīvoties no siltuma. Ilgstoša atrašanās šādos apstākļos var būt letāla.
2023. gada smaga karstuma viļņa laikā ASV Misisipi lejasdaļā mitrā termometra temperatūra bija ļoti augsta, lai gan nesasniedza nāvējošu līmeni. Savukārt Deli, Indijā, kur 2024. gada maijā gaisa temperatūra vairākas dienas pārsniedza 49 °C, mitrā termometra rādītāji bija tuvu kritiskajai robežai, un vairāki cilvēki gāja bojā no karstuma dūriena. Šādos apstākļos ikvienam jāievēro īpaša piesardzība.
Kad cilvēki dedzina oglekli saturošus kurināmos – ogles elektrostacijās vai benzīnu automašīnās –, rodas oglekļa dioksīds (CO₂). Šī neredzamā gāze uzkrājas atmosfērā un notur Saules siltumu pie Zemes virsmas. To mēs saucam par klimata pārmaiņām.
Katrs sadedzinātais ogļu, naftas vai gāzes daudzums nedaudz paaugstina temperatūru. Temperatūrai pieaugot, bīstami karsti un mitri laikapstākļi sāk parādīties arvien plašākās teritorijās.
ASV Meksikas līča piekrastes rajoni Luiziānā un Teksasā vasarās arvien biežāk ir pakļauti šādiem apstākļiem. Līdzīgi arī intensīvi apūdeņotie tuksnešu reģioni ASV dienvidrietumos, kur lauksaimniecībā izmantotais ūdens palielina mitrumu gaisā.
Karsts gaiss iztvaiko vairāk ūdens, tāpēc dažos reģionos kultūraugi, meži un ainavas izžūst, kļūstot viegli uzliesmojoši. Katrs papildu 1 °C sasilšanas var izraisīt pat seškārtīgu meža ugunsgrēku pieaugumu daļā ASV rietumu.
Visas šīs sekas apdraud arī globālo ekonomiku. Saskaņā ar vienu aplēsi, turpinot dedzināt ogles, naftu un gāzi, pasaules ienākumi līdz gadsimta beigām var samazināties par aptuveni 25%.