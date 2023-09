Foto: Shutterstock

12 pazīmes, ka vīrieti un sievieti saista karmiska saikne Ieteikt 25







Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Par karmisko saikni sauc to cilvēku attiecības, kuri bijuši pazīstami iepriekšējās dzīvēs. Nejaušas tikšanās var būt iepriekš veiktu darbību rezultāts.

Tās nav tikai vienkārši divu jau iepriekš satikušos cilvēku attiecības.

Iespējams, viņi ir partneri, kuri nav varējuši viens otram piedot vai arī nav varējuši atrast izeju no sarežģītas situācijas.

Pat neatkarīgi no dzimuma, šos cilvēkus var neizskaidrojami pievilkt vienu pie otra. Ir svarīgi apzināties, ka tiekoties ar šādiem cilvēkiem, mums ir iespēja atrisināt situācijas, piedot, tas ir, atgriezt “karmiskos parādus”.

LA.LV Aptauja Vai tici šādām karmiskai saderībai? Jā, domāju, ka ir cilvēki, kuri bijuši saistīti iepriekšējā dzīvē

Es ticu liktenim

Nē, pasaulei liek griezties nejaušas tikšanās Padalies ar rezultātiem







Lapas wday.ru koučs un psiholingviste Kira Feklisova aplūko karmisko saikni starp vīrieti un sievieti un paskaidro, kā saprast, kāpēc jūs joprojām esat kopā, kad šķiet, ka tas jau ir neiespējami.

100 gadus pazīstami

Galvenā pazīme, ka jūsu attiecības ir karmiskas – sajūta, ka pazīsti šo cilvēku, kā mēdz teikt, jau 100 gadus, lai gan satikāties pavisam nesen.

Iepriekšējās dzīvēs jūs varētu būt bijuši draugi, ienaidnieki, radinieki, mīļotie, laulātie un kopā piedzīvojuši kaut ko nozīmīgu.

Tagad jūs atkal satikāties, lai atrisinātu vai otrādi – padziļinātu problēmas, ar kurām nevarējāt tikt galā iepriekšējā iemiesojumā.

Nav loģikas

Jūsu attiecības sākās pilnīgi negaidīti. Jums var būt liela gadu starpība, vērā ņemamas kultūras un reliģijas, dzīves skatījuma, ieradumu un hobiju atšķirības.

Pievilkšanās spēks

Jūs izjūtat nekontrolējamu fizisko tieksmi viens pēc otra, līdz pat sāpēm un karstuma viļņiem ķermenī. Jūs zaudējat galvu, un seksuālais kontakts ir pārāk ātrs un vētrains.

Attiecības attīstās ļoti ātri

Attiecības strauji attīstās un vairāk atgādina mīlas romānu. Nav pagājis ne mēnesis pēc iepazīšanās un tu jau saņem rokas un sirds piedāvājumu.

“Dekorāciju” maiņa

Attiecības nes sev līdzi dzīvesvietas maiņu – pārcelšanos uz citu pilsētu, valsti vai apkārtējās vides maiņu. Jūs iegūstat jaunus draugus un kolēģus, pārtraucat sazināties ar radiniekiem vai nokļūstat sociālā vakuumā.

Foto: Pexels

Slimības un dažādi dzīves pārbaudījumi

Pēc dažiem laimīgas kopdzīves gadiem viens no partneriem smagi saslimst vai kļūst par alkoholiķi vai narkomānu. Otrs ir spiests rūpēties par viņu, gandrīz aizmirstot par sevi un apkārtējo pasauli.

Nav bērnu

Ilgas attiecības bez bērniem ir pazīme, ka jūsu savienībā dzimta nevēlas turpināties. Papildus medicīniskajiem rādītājiem šeit svarīga loma ir arī karmiskajām attiecībām. Tāpat ir daudz piemēru, ka cilvēki tikuši pie bērniem, lai gan ārsti runāja par medicīniskajām kontrindikācijām.

Cīņa

Jūsu attiecības vairāk līdzinās kaujai, pārbaudījumam. Jūs pastāvīgi strīdaties. Raudat un ciešat.

Mēģināt izšķirties, bet neizdodas.

Liktenis visneiedomājamākajā veidā atkal saved jūs kopā.

Citāti

Domājot par jums, skan prātā dziesmu teksti, dzejoļi vai citāti no filmām, kas atgādina jūsu attiecības u.tml. Tas norāda, ka jūsu attiecības līdzinās scenārijam.

Sapņi

Jūs esat kopā ne tikai realitātē, bet arī sapnī. Viņš ir kļuvis par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Pat ja jūs jau esat šķīrušies, partneris (dzīvs vai miris) turpina nākt pie tevis sapņos, tā atgādinot par sevi.

Zīmes

Jūs šķīrāties, bet tu nevari izsvītrot viņu no savas dzīves. Tiklīdz sāc domāt par viņu, radio uzreiz dzirdi jums abiem svarīgo melodiju, no garāmgājējiem novējo viņa smaržas. Šķiet, ka pūlī dzirdi viņa balsi utt. Viņa tēls tevi vajā visur.

Foto: Pexels

Atkarība

Pirms tikšanās ar viņu biji pilnīgi pastāvīgs, neatkarīgs un veiksmīgs cilvēks. Nonākot attiecībās tu it kā zaudē daļu no sevis. Tev pastāvīgi ir nomākts garastāvoklis, esi kļuvusi atkarīga no vīrieša, no viņa viedokļa un lēmumiem.

Ja konstatē, ka 3-5 pazīmes raksturo tevi, tas nozīmē, ka tev ir karmiska saikne ar šo cilvēku, nav svarīgi, vai viņš ir “bijušais” vai “tagadējais”.

Lai saprastu, kādi ir šīs saiknes uzdevumi, vērts uzdot sev jautājumus: “Kas manā dzīvē ir mainījies pēc šī cilvēka parādīšanās?”, “Kādas jūtas un emocijas es visbiežāk izjūtu pēc sarunas ar viņu?”, “Ko man iemācīja šīs attiecības? ”, “Ko es tagad darīšu savādāk?”, “Kādas jaunas īpašības esmu ieguvusi, pateicoties šim cilvēkam?”

Atbildes uz šiem jautājumiem būs jūsu attiecību karmiskie uzdevumi. Iespējams, būs vajadzīgs laiks, lai to izprastu. Galvenais ir būt godīgam pret sevi. Neaizmirsti pēc atbilžu atrašanas domās pateikties šim cilvēkam par ienākšanu tavā dzīvē. Nejaušas nejaušības nemēdz būt.