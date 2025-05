Foto: Unsplash

40 "nē", kas tevi padarīs laimīgāku







Daudzi cilvēki domā, ka pareizais ceļš uz laimi ir sacīt “jā” visām labajām lietām.

Varbūt tā ir, bet tā ir tikai viena monētas puse.

Pārāk bieži mēs sakām “jā” tam, no kā būtu labāk atteikties.

Tādu lietu sarakstu sastādījis populārais Medium.com autors un lektors Denijs Forests.

Lai justos laimīgs, iemācies pateikt “nē”:

1. Pārmērīgai paškritikai

Gandrīz vienmēr tu esi labāks, nekā pats par sevi domā.

2. Prokrastinācijai (svarīgu lietu atlikšanai uz vēlāku laiku)

Pārtrauc grimt pārdomās un ķeries pie darba. Marks Aurēlijs teicis: “Cilvēkam nav jābaidās no nāves. Cilvēkam jābaidās nekad nesākt dzīvot.”

3. Sevis nomelnošanai

Nekoncentrējies uz trūkumiem, centies kļūt labāks. “Atcerieties: kāds tevī mīl tieši to, par ko tu sevi ienīsti,” – amerikāņu mūziķis un fotogrāfs Frenks Oušens.

4. Egoismam

Mācies dot, jo, kā zināms, egoisti paliek vieni.

5. Izcilībai un pašai pilnībai

Netērē laiku, cenšoties sasniegt nesasniedzamu ideālu. Visbiežāk ir pilnīgi pietiekami darīt kaut ko labu.

6. Attaisnojumu meklēšanai un dažādām atrunām

Trīs reizes jautā sev: “Kāpēc?” un tu sapratīsi patieso iemeslu. Amerikāņu zinātnieks, skolotājs un sludinātājs Džordžs Vašingtons Kārvers teicis: “Deviņdesmit deviņi procenti visu neveiksmju piemeklē cilvēkus, kuri ir raduši aizbildināties.”

Foto: pexels.com

7. Ieradumam salīdzināt sevi ar citiem

Neatskaties uz konkurentiem, parūpējies par sevi. Salīdzini sevi tikai ar… sevi. Klausi Bila Geita padomam: “Nesalīdzini sevi ar kādu citu. To darot, tu apvaino sevi. ”

8. Impulsīviem lēmumiem

Centies apdomāt katru svarīgo soli.

9. Kaitīgam uzturam

Tev šķiet, ka veselīgi ēdieni ir bezgaršīgi? Jo ilgāk dosi priekšroku tādiem, jo garšīgāki tie kļūs. Rūpējies par savu ķermeni – “vietu”, kurā tu dzīvo.

10. Izlaist pusdienas vai vakariņas

Lai normāli darbotos, organismam jābūt pabarotam. Ēd labāk, nevis mazāk. Atceries par skumjo likumsakarību: “izlaista maltīte -> bads -> pārēšanās -> svara pieaugums.”

Foto: Pexels

11. Auto ļaunprātīgai izmantošanai

Uz tuvāko veikalu ar kājām jāiet 15 minūtes? Ej ar kājām. Kā rakstīja Tomass Džefersons: “Iešana kājām ir labākais no vingrinājumiem. Pieradini sevi pie garām pastaigām.”

12. Modinātāja pārlikšanai uz vēlāku laiku

Koncentrējies uz mērķiem un nosaki tik stingras apņemšanās, ka doma par “piecām minūtēm” pat neienāk prātā.

13. Ikvakara ballītēm

Ballīte nav nekas slikts, bet ne jau katru dienu. Neaizmirsti par mērķiem un ieplāno laiku pilnvērtīgai atpūtai. Oskars Vailds teicis: “Visā jāievēro mērenība, pat mērenībā.”

14. Nepiemērotām nodarbēm vai uzturam pirms gulētiešanas

Nekas nedrīkst traucēt pilnvērtīgu miegu, jo, kā norāda Dalailama, “miegs ir labākā meditācija”.

15. Ilgam ceļam uz darbu

Centies tērēt pēc iespējas mazāk laika aktivitātēm, kas nekalpo tavam mērķim. Ja ceļš uz biroju aizņem daudz laika, vismaz mēģini lasīt vai klausīties ko noderīgu.

Foto: Pexels

16. Visam, kas traucē vai novērš uzmanību

Ir neiespējami izdarīt ko svarīgu, nepārtraukti pievēršot uzmanību sīkumiem. Ja jāveic kāds liels uzdevums, mēģini aizsargāt sevi no jebkādiem uzmanības novērsējiem.

17. Tam, kas kavē personīgo progresu.

Toksisks draugs? Bloķējam. Pārāk daudzas TV pārraides, videospēles? Bloķējam. Atgriezies pie tiem, kad pienācis laiks atpūsties.

18. Lasīšanai, kas nesniedz prieku

Nav vajadzības izlasīt grāmatu, rakstu vai ierakstu sociālajos tīklos tikai tāpēc, ka to sāki. Autors par to neuzzinās. Tev būs laiks darīt ko patīkamāku. “Dzīve ir pārāk īsa, lai lasītu sliktu grāmatu,” rakstīja Džeimss Džoiss.

19. Bezjēdzīgu darbu pabeigšanai

Plāno, nosaki prioritātes, veic tikai svarīgus uzdevumus. Ieklausies amerikāņu ekonomista Pītera Drukera ieteikumā: “Nav nekas bezjēdzīgāks par to, kā efektīvi darīt darbu, kuru nav vajadzības darīt vispār.”

20. Plānot to, kas vienkārši jāizdara

Kā leģendārais Nike sauklis “Vienkārši dari to!” (Just do it!)

21. Tiem, kas tikai ņem

Labāk biežāk saki “jā” tiem, kas pieraduši dot.

22. Sociāliem tīkliem

Izmet no sava telefona Facebook un Instagram. Tev tikko uzradās papildu brīva stunda (un ne tikai šodien, bet katru dienu).

Foto: Pexels

23. Citu nomelnošanai

Sāc labāk izturēties pret cilvēkiem. Neaprunā, nedomā sliktu un nesaceri tenkas. Neizturies pret citiem tā, kā nevēlies, lai izturētos pret tevi.

24. Tenku uzklausīšanai

Tenkas saindē. Izvairies no tiem, kas izplata baumas un pastāvīgi sūdzas par citiem. Turku parunā teikts, ka “tas, kurš tenko ar tevi, tenkos arī par tevi.”

25. Skeptiķiem

Pēc amerikāņu izdevuma The Huffington Post galvenās redaktores Ariannas Hafingtones teiktā: “Skeptiķi neietekmē mūs – ja vien mēs to viņiem neļaujam.” Šķiet, ka ir vērts to ņemt vērā.

26. Sliktiem ieradumiem

Neļauj sev iestrēgt rutīnā, kas traucē produktivitātei. Pēc amerikāņu uzņēmēja Vorena Bafeta domām, “ieradumu važas sākumā ir tik vieglas, ka jūs tās pat nejūtat, bet pēc tam tik smagas, ka jūs vairs nevarat tās nomest.”

27. Neplānotām tikšanās reizēm

Stihiskas sanāksmes un tikšanās ir pārāk garas un faktiski nedod nekādu labumu. Mēģini no tādām izvairīties. “Dezorganizācija vienmēr ietekmē efektivitāti,” sacīja kādreizējais ASV prezidents Dvaits Eizenhauers.

Foto: pexels.com

28. Pārāk ilgai plānošanai

Tikšanās laikā ar kolēģiem neļauj viņiem novērsties no sākotnējās tēmas. Tas izklausās skarbi, bet galu galā viņi būs tev pateicīgi. Kā teicis amerikāņu džeza mūziķis Mailzs Deviss: “Laiks nav vissvarīgākā lieta, bet vienīgais, kas tiešām svarīgs.”

29. Sliktiem klientiem

Ja klients izturas nepieklājīgi, netērē viņam laiku un enerģiju, koncentrējies uz tiem, kas ir tā vērti.

30. Labajam

Saka “jā” ne vienkārši labam, bet tiešām lieliskam, izcilam. “Labs ir izcilā ienaidnieks, ” uzskata amerikāņu biznesa konsultants Džims Kolinss un ir grūti viņam nepiekrist.

31. Ar krāmiem piebāztām vietām

Sakārto darbavietu, atjauno kārtību failos, iztīri prātu.

32. Spontānām atbildēm uz vēstulēm

Mēģini atvēlēt īpašu laiku, lai izskatītu pastu.

33. Personīgu lietu kārtošanai darba laikā

Ja esi darbā, tad strādā, ļoti drīz tas nesīs augļus.

34. Darba lietu kārtošanai ārpus darba laika

Šeit tas pats: ja esi mājās, pievērs uzmanību ģimenei.

35. Uzdevumiem, kurus var deleģēt

Prasme deleģēt ir spēcīgs superspēks, ko var iegūt ikviens no mums. “Deleģēšanas māksla ir viena no galvenajām prasmēm, ko var apgūt jebkurš uzņēmējs. Atradis cilvēkus, kas lieliski tiks galā ar to, kas tev padodas ne visai labi, atbrīvosi laiku biznesa tālākas attīstības plānošanai,” iesaka uzņēmējs Ričards Brensons.

Foto: SCANPIX/REUTERS/LETA

36. Sliktiem biznesa partneriem

Ja nevarat vienoties, ir pienācis laiks šķirties. “Es nevaru kontrolēt jūsu uzvedību, un to nemaz nevēlos. Bet es nesamierināšos ar necieņu, meliem vai sliktu izturēšanos. Man ir standarti – atbilstiet tiem vai ejiet prom,” raksta motivējošo grāmatu autors Stīvs Maraboli.

37. TV un dīvānam

Kaut uz brīdi atvadies no gribasspēku atņemošajām ērtībām un pievērs uzmanību tam, kas ir svarīgs.

38. Bezdarbībai

Gaidi, kamēr Latte būs gatava vai ielādēsies fails? Tikmēr padari ko noderīgu.

39. Tas, kas nepalīdz sasniegt mērķi

Apdomā vēlreiz, cik mērķtiecīga ir nodarbe, ko taisies uzsākt.

40. Savam viedtālrunim

Daudzi patiesi produktīvi cilvēki lielāko dienas daļu saglabā savu tālruni lidojuma režīmā. “Tehnoloģijas var būt labākais draugs, bet tās var arī saindēt mūsu dzīvi. Tās traucē domāt, sapņot un fantazēt,” sacījis Stīvens Spīlbergs.

Spēja pateikt “nē” ir prasme, kuru var un vajag pilnveidot. Pie lietas un – lai izdodas!