Atklāts 101 Covid-19 gadījums un seši sasirgušie miruši. Kāds šobrīd ir saslimstības kumulatīvais rādītājs?







Svētdien Latvijā atklāts 101 jauns inficēšanās ar Covid-19 gadījums un saņemtas ziņas par sešu saslimušo nāvi, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju svētdien ir sarucis līdz 266 gadījumiem, kas ir zemākais rādītājs kopš pagājušā gada 22.novembra, kad tas bija 262,97.

Kumulatīvā rādītāja visai strauja samazināšanās Latvijā ir vērojama kopš 19.maija, kad tas bija 448,8.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 3297 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 3,1%.

Svētdien ziņots par sešu ar Covid-19 sasirgušo nāvi – viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, četri – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet viens – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 133 199 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2376 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 5074 Covid-19 gadījumi.