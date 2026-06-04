Atvieglota meža zemes novērtējuma reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 0
Valsts meža dienests un Valsts zemes dienests ir paplašinājis sadarbību datu apmaiņas jomā, meža īpašniekiem atvieglojot meža zemes novērtējuma reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā). Jaunā funkcionalitāte nodrošina ātrāku un efektīvāku datu apmaiņu starp iestādēm un ir būtisks ieguvums meža zemes īpašniekiem, vēsta Valsts meža dienests.
Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portālā meža zemes īpašnieki un meža zemes īpašnieka pilnvarotās personas, kurām pilnvarojums noformēts šajā portālā, bez maksas var izmantot e-pakalpojumu “Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai”.
Šajos gadījumos dati par meža zemes novērtējumu automātiski tiks nodoti reģistrācijai Kadastrā. Tādējādi tiek samazināts administratīvais slogs, jo automatizētā datu nodošana būtiski uzlabo pakalpojuma pieejamību un kvalitāti, nodrošinot ātrāku, ērtāku un mūsdienīgāku risinājumu gan iedzīvotājiem, gan iesaistītajām institūcijām. Personai vairs nebūs jāvēršas ne Valsts meža dienestā, ne Valsts zemes dienestā, datu reģistrācija Kadastrā notiks ātrāk un bez cilvēka iesaistes. Tas ir īpaši nozīmīgi gadījumos, kad tiek rosināta meža zemes atsavināšana, jo zvērinātam notāram nepieciešamā informācija būs pieejama bez papildu izmaksām un laika patēriņa.
Ja e-pakalpojums pieteikts darba laikā, tad informāciju varēs saņemt tajā pašā vai nākamajā darba dienā, Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portālā saņemot apliecinājumu par datu reģistrāciju Kadastrā. Ja e-pakalpojums pieteikts ārpus darba laika, apliecinājumu par datu reģistrāciju Kadastrā varēs saņemt nākamajā darba dienā.
Ja meža zemes īpašniekam Valsts meža dienests ir izsniedzis izziņu par meža zemes novērtējumu līdz 2026. gada 29. maijam un vēl nepieciešama datu aktualizācija Kadastrā, tad viņš var izmantot šo e-pakalpojumu vai minētajā portālā pilnvarot citu personu šī e-pakalpojuma izmantošanai.
Ja meža zemes īpašnieka pilnvarotajai personai ir izsniegta notariāli apliecināta pilnvara un meža zemes īpašniekam nav iespējas personu pilnvarot Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portālā, vai pakalpojums nepieciešams meža zemes īpašnieka mantiniekam, tad jāvēršas Valsts meža dienestā. Meža zemes īpašnieks var klātienē apmeklēt kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām vai piekritīgajai mežniecībai nosūtīt e-pastā pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Šajos gadījumos informāciju bez maksas sagatavos Valsts meža dienesta darbinieks un dati par meža zemes novērtējumu bez maksas tiks nodoti uz Kadastru.
Valsts meža dienests vērš uzmanību, ka datu aktualizācija Kadastrā, Valsts zemes dienestā iesniedzot Valsts meža dienesta izziņu, neizmantojot minēto e-pakalpojumu, ir maksas pakalpojums.