Foto. pexels.com/Paul Volkmer

Atvieglota meža zemes novērtējuma reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:39, 4. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Valsts meža dienests un Valsts zemes dienests ir paplašinājis sadarbību datu apmaiņas jomā, meža īpašniekiem atvieglojot meža zemes novērtējuma reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā). Jaunā funkcionalitāte nodrošina ātrāku un efektīvāku datu apmaiņu starp iestādēm un ir būtisks ieguvums meža zemes īpašniekiem, vēsta Valsts meža dienests.

Kokteilis
Šos augus labāk nestādīt mājas tuvumā – pastāv ticējums, ka viens no tiem “izdzen” no mājas vīriešus 5
Putins zaudējis “mīļotās sievas” amatu? Cilvēki pēc Rubio paziņojuma smejas par Kremļa kārtējo izgāšanos
Kokteilis
Tas nav nejauši… Tavs dzimšanas datums atklāj, kāds karmiskais parāds tev jāizpērk 1
Lasīt citas ziņas

Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portālā meža zemes īpašnieki un meža zemes īpašnieka pilnvarotās personas, kurām pilnvarojums noformēts šajā portālā, bez maksas var izmantot e-pakalpojumu “Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai”.

Šajos gadījumos dati par meža zemes novērtējumu automātiski tiks nodoti reģistrācijai Kadastrā. Tādējādi tiek samazināts administratīvais slogs, jo automatizētā datu nodošana būtiski uzlabo pakalpojuma pieejamību un kvalitāti, nodrošinot ātrāku, ērtāku un mūsdienīgāku risinājumu gan iedzīvotājiem, gan iesaistītajām institūcijām. Personai vairs nebūs jāvēršas ne Valsts meža dienestā, ne Valsts zemes dienestā, datu reģistrācija Kadastrā notiks ātrāk un bez cilvēka iesaistes. Tas ir īpaši nozīmīgi gadījumos, kad tiek rosināta meža zemes atsavināšana, jo zvērinātam notāram nepieciešamā informācija būs pieejama bez papildu izmaksām un laika patēriņa.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Es neļaušu sevi iebiedēt!” Kremlis pirmo reizi vēsturē piemēro sankcijas 17 gadus vecam pusaudzim
“Maksājam 2,3 reizes vairāk nekā igauņi!” “Rail Baltica” izmaksas triecienvilnī dzen izmisumā, bet Kulbergam esot “ekstravaganta ideja”
Satraucošs paziņojums no Baltā nama: Tramps nāk klajā ar drosmīgu piedāvājumu Ukrainas un Krievijas karā

Ja e-pakalpojums pieteikts darba laikā, tad informāciju varēs saņemt tajā pašā vai nākamajā darba dienā, Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portālā saņemot apliecinājumu par datu reģistrāciju Kadastrā. Ja e-pakalpojums pieteikts ārpus darba laika, apliecinājumu par datu reģistrāciju Kadastrā varēs saņemt nākamajā darba dienā.

Ja meža zemes īpašniekam Valsts meža dienests ir izsniedzis izziņu par meža zemes novērtējumu līdz 2026. gada 29. maijam un vēl nepieciešama datu aktualizācija Kadastrā, tad viņš var izmantot šo e-pakalpojumu vai minētajā portālā pilnvarot citu personu šī e-pakalpojuma izmantošanai.

Ja meža zemes īpašnieka pilnvarotajai personai ir izsniegta notariāli apliecināta pilnvara un meža zemes īpašniekam nav iespējas personu pilnvarot Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portālā, vai pakalpojums nepieciešams meža zemes īpašnieka mantiniekam, tad jāvēršas Valsts meža dienestā. Meža zemes īpašnieks var klātienē apmeklēt kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām vai piekritīgajai mežniecībai nosūtīt e-pastā pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Šajos gadījumos informāciju bez maksas sagatavos Valsts meža dienesta darbinieks un dati par meža zemes novērtējumu bez maksas tiks nodoti uz Kadastru.

Valsts meža dienests vērš uzmanību, ka datu aktualizācija Kadastrā, Valsts zemes dienestā iesniedzot Valsts meža dienesta izziņu, neizmantojot minēto e-pakalpojumu, ir maksas pakalpojums.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Skaidrojam reizi par visām – vai kafijas biezumi uzlabo augsni? Ekspertiem atbilde ir viena
TV24
“Daļai mūsu lauksaimnieku šis ir pēdējais gads!” Zelčs par skarbo likteni Latvijas laukos
Mājas
“Man tā šķiet nekorekta…” Vai var apstrīdēt īpašuma kadastrālo vērtību?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.