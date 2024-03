Bērnu endokrinoloģe: Liela daļa vecāku diemžēl neapzinās problēmu un nav reaģējuši brīdī, kad bērns ir sācis pieņemties svarā Ieteikt







Kāpēc tieši pēdējos gados bērniem ir pieaudzis liekais svars, aptaukošanās un mazkustība? Uz šo jautājumu TV24 raidījumā “Dr.Apinis” atbildēja Rīgas Stradiņa universitātes RSU profesore, bērnu endokrinoloģe un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Iveta Dzīvīte-Krišāne, skaidrojot, ka bērnu liekais svars un mazkustīgums ir ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas problēma.

“Pēdējos gados es gribētu teikt, ka lielu lomu ir nospēlējusi Covid-19 pandēmija. Jo, kā mēs zinām, pandēmijas laikā tās bija pārsvarā attālinātās mācības, tika atcelti treniņi un sporta nodarbības. Līdz ar to diezgan liela daļa skolēnu neatsāka savas nodarbības pēc kovida. Protams, ka kovida mazkustība ar visu negatīvo, psiholoģisko un psihoemocionālo efektu veicināja arī uztura paradumu maiņu,” tā TV24 raidījumā RSU profesore Dzīvīte-Krišāne skaidroja bērnu aptaukošanās cēloņus.

“Mēs ļoti labi zinām, ka visas ātrās ēdināšanas iestādes ar ēdienu pasūtījumiem mājās un šī uztura maiņa – lielais un neveselīgais kaloriju patēriņš pēdējos gados ir ļoti nopietni ietekmējis bērnu svara pieaugumu,” atzina ārste.

Savukārt uz raidījuma vadītāja jautājumu, vai māmiņas vispār pašas apzinās, ka viņas bērnam ir liekais svars, RSU profesore atteica, ka šajā ziņā situācijas ir dažādas. “Ir ļoti dažādi! Ir, kad māmiņa uzskata, ka viņas ģimenē tas liekais svars ir daudziem un nav kritiskas attieksmes pret to, kas notiek ar bērnu un kas notiek ģimenē – kāds ir dzīvesveids ģimenē. Bet, protams, ir vecāki, kuri ļoti par to satraucas un kuriem tiešām ir tā līdzestība no vecāku puses arī pietiekami laba,” atzina Dzīvīte-Krišāne.

Tomēr ārste TV24 raidījumā “Dr.Apinis” pauda nožēlu, ka diemžēl lielākā daļa vecāku neapzinās šo problēmu, kas saistīta ar bērna lieko svaru, aptaukošanos un mazkustīgu dzīvesveidu. “Neapzinās…Un arī tas, ka tad, kad bērns ir sācis pieņemties svarā, pilnīgi nekas ģimenē nav mainījies – ģimene uz to pilnīgi nav reaģējusi!” norādīja RSU profesore, bērnu endokrinoloģe un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Dzīvīte-Krišāne.