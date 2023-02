Bijušais aizsardzības ministrs Imants Lieģis par karu Ukrainā: “Visvarenā Krievija nav nemaz tik varena” Ieteikt







“Domāju, ka Krievija ir gan militāri, gan politiski izgāzusies faktiski, ja mēs skatāmies tagad. Krievijas tanki ir 40% mazāk, nekā bija pirms kara. Ukraiņi ir paņēmuši 500 tankus no Krievijas kara laikā pēdējā gada laikā. Es domāju – visvarenā Krievija nav nemaz tik varena,” tādu viedokli par karu Ukrainā pēdējā gada laikā TV24 raidījumā “Globuss” pauda Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks, bijušais aizsardzības ministrs Imants Lieģis.

“Tas nenozīmē, ka mums nav jāsagatavojas sliktajam scenārijam, ko mēs arī darām. Un šeit bija arī viens svarīgs Aizsardzības ministra lēmums par šo te NATO sabiedroto klātbūtni gan Latvijā, gan Austrumu flangā. Cik tas īstenosies līdz Viļņas samitam, tur arī ir jautājumi no mūsu puses, cik mēs esam spējīgi uzņemt, paplašināt brigādi. Un, cik lielā mērā mūsu sabiedrotie spēj palielināt savu klātbūtni. Kanādai ir ļoti mazs procents aizsardzības budžets, bet paldies Kanādai par visu to, ko viņi dara pie mums, tāpat Spānija, Itālija. Krievijas visvarenība, jā, es domāju nepārspīlēsim to!” tā raidījumā “Globuss” atzina Lieģis.

Baidens Kijivā paziņo par jaunu ASV militāro palīdzību Ukrainai

Jau vēstīts, ka ASV prezidents Džo Baidens pirmdien, 20.februārī, vizītē Kijivā paziņoja par jaunu Savienoto Valstu militārās palīdzības paketi Ukrainai 500 miljonu dolāru vērtībā, ziņoja LETA.

“Paketē paredzēta munīcija HIMARS un haubicēm, vairāk prettanku sistēmu “Javelin”, gaisa telpas novērošanas sistēmas, lai aizsargātu ukraiņu tautu pret bombardēšanu,” sacīja ASV prezidents, kurš Marijas pilī tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Baidens teica, ka ASV arī piegādās Ukrainai vairāk nekā 700 tanku, tūkstoti bruņutransportieru, tūkstoti artilērijas sistēmu, vairāk nekā divus miljonus artilērijas lādiņu un citu bruņojumu.

ASV prezidents uzsvēra, ka gadu pēc Krievijas iebrukuma sākuma “Kijiva turas. Un Ukrainai turas. Demokrātija turas. Amerikāņi ir kopā ar jums un pasaule ir kopā ar jums”.

Runājot par Baidena vizīti un jauno ASV militāro palīdzību, Zelenskis norādīja, ka “tas ir nepārprotams signāls, ka Krievijas mēģinājumiem uzvarēt nav izredžu”.

“Mēs kopā aizstāvēsim mūsu pilsētas, mūsu cilvēkus pret Krievijas teroru,” sacīja Ukrainas prezidents.

Viņš arī teica, ka ar Baidenu pārrunājis “tālas darbības ieročus un ieročus, kas var tikt piegādāti Ukrainai, bet kuri netika piegādāti līdz šim”. Tomēr viņš neminēja nekādas konkrētas vienošanās.

Baidens ar Zelenski arī apmeklēja Kijivas Sv.Miķeļa katedrāli, kur godināja karā kritušo piemiņu. Šajā laikā Kijivā skanēja gaisa trauksmes sirēnas.

Jau vēstīts, ka par Baidena vizīti Kijivā drošības apsvērumu dēļ iepriekš netika paziņots.

Aģentūra AP vēsta, ka par to, ka ASV prezidents dosies uz Kijivu, zinājušas tikai relatīvi nedaudzas Baltā nama amatpersonas. Baidena lidmašīna devusies ceļā svētdien četros no rīta no Endrūsa aviobāzes pie Vašingtonas un nolaidusies Ramšteinas aviobāzē Vācijā. Laikraksts “The New Work Times” ziņo, ka Baidens Kijivā ieradies ar vilcienu.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 143 680 karavīrus

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas, 20.februāra, rītam sasnieguši 143 680 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 820 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī Krievija zaudējusi 3316 tankus, 6553 bruņutransportierus, 2334 lielgabalus, 471 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 243 zenītartilērijas iekārtas, 299 lidmašīnas, 287 helikopterus, 2018 bezpilota lidaparātus, 873 spārnotās raķetes, 5209 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 225 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.