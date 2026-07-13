Bites šogad pastrādājušas godam – vai tas ietekmēs arī medus cenas? 0
Šī gada laikapstākļi biškopjiem līdz šim bijuši labvēlīgi, tāpēc Latvijā kopumā tiek prognozēta laba medus raža. Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis norāda, ka sezona vēl turpināsies visu jūliju un arī augustā, kad ziedēs virši, taču līdzšinējās prognozes ir iepriecinošas.
Brusbārdis atzīmēja, ka šogad kopumā laikapstākļi ir labvēlīgi, piebilstot, ka ūdens patlaban augiem pietiek un nesen piedzīvotais lietus nodrošināja augsni ar mitrumu, kā arī siltums ir pietiekams, kādēļ kopumā situācija ir pozitīva.
Tāpat viņš skaidroja, ka pārmērīgi ilgs sausums biškopjiem arī nav vēlams, jo tad augiem trūkst ūdens, kādēļ bitēm pietiekamā daudzumā var būt nepieejams ziedu nektārs.
Viņš pieminēja, ka biškopjiem ir pieejamas attālināta monitoringa sistēmas, kas ļauj noteikt, vai bišu stropos ir medus ienesums. Ņemot vērā aktuālos monitoringa datus, Brusbārdis teica, ka šogad ir labs medus ienesums.
Viņš atzina, ka Latvijas biškopjus tiešā veidā ietekmē Eiropas Savienības (ES) iekšējais tirgus un cenas, kādas ir noteiktas vairumtirdzniecībā.
Latvijas biškopji medu pamatā eksportē uz Poliju un Vāciju, kā arī mazāku daudzumu uz citām valstīm. “Ja Polijas un Vācijas vairumtirdzniecības un fasēšanas uzņēmumos nokritīsies cena, tad arī pie mums nokritīsies,” skaidroja Brusbārdis.
Brusbārdis sacīja, ka Latvijā liela daļa profesionālo biškopju saražo medu lielākā apmērā, nekā tas nepieciešams vietējam tirgum, kādēļ viņi ir spiesti medu eksportēt. Baltijas valstis kopumā apjoma ziņā ir mazi ražotāji, un Eiropā ir valstis, kas medu saražo lielākā apmērā.
Patlaban medus cena būtiski nav mainījusies, sacīja Brusbārdis, skaidrojot, ka pēc pagājušā gada sliktās medus sezonas cena stabilizējās un atgriezās normas robežās, kāda tā bija pirms krīzes.
Tāpat pagājušajā gadā dēļ sliktām medus ražām bija novērota netipiska tirgus parādība, kad biškopji sāka no citiem biškopjiem pirkt medu, lai nodrošinātu to klientiem.
Viņš atzina, ka patlaban ir grūti prognozēt medus cenu, jo sezona vēl nav beigusies un notiek medus sviešana jeb medus iegūšana no bišu šūnām. Brusbārdis pieminēja, ka cena mēdz būtiski svārstīties un iepriekš Latvijā bija brīdis, kad ražotāji pārdevuši medu arī par vienu eiro kilogramā, kad normāla cena vairumtirdzniecībā ir virs trīs eiro par kilogramu.
Tāpat viņš sacīja, ka iepriekšējie gadi bija smagnēji, kā arī pagājušajā gadā vietējās izcelsmes medus trūka Latvijā un ES kopumā, kādēļ cena vietējam produktam pieauga.
Brusbārdis atzīmēja, ka biškopību Latvijā potenciāli apdraud jauni eksotiski kaitēkļi, kas patlaban Latvijā nav klātesoši, tai skaitā “Tropilaelaps” ērce, kas potenciāli varētu būt parādījusies Baltkrievijā.
Ņemot vērā, ka Latvijas un Baltkrievijas institūcijām nav nekādas sasaistes, oficiāla apstiprinājuma tam vēl nav. Kaitēklis nāk no Āzijas un pamazām virzās uz rietumiem, un līdz šim bija zināms, ka kaitēklis ir klātesošs Ukrainā.