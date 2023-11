Burbuļojošas tabletes, pulverīši vai šotiņi. Kad šīs zāļu formas ir efektīvākais risinājums? Ieteikt







Lielas tabletes, pulverīši – tās ir ūdeni šķīstošās formas un tādās var būt pieejami gan uztura bagātinātāji, gan recepšu zāles. Daudzos gadījumos šādas formas ir labākais un arī ērtākais risinājums. Sīkāk par to stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite, aptiekas vadītāja Irina Korčagina.

Šķīstošās formas priekšrocības

Šķīstošu zāļu formu ieteicams izvelēties tad, kad vajag ātrāku rezultātu, piemēram, tā būs noderīga, ja ir stipras galvassāpes.

Šķīstošajās formās var iestrādāt lielu aktīvās vielas devu. Tajās mēdz būt mēdz būt arī lielas vitamīnu un mikroelementu devas.

Šķīstošajās formas ir labs risinājums, ja zāles ir ļoti negaršīgs – var iestrādāt aromatizētāju, saldinātāju, krāsvielas.

Vieglāk pieņem bērni un pusaudži, jo ir sajūta, ka dzer limonādi.

Piemērota forma cilvēkiem, kuri psiholoģiska vai fiziska (rīšanas grūtības) iemesla dēļ nevar norīt tableti.

Labs veids, kā zāles “iemānīt” bērnam.

Liela, burbuļojoša tablete

“Šķīstošās tabletes ir tabletes, kas, saskaroties ar ūdeni, veido šķīdumu vai suspensiju. Pretsāpju un pretdrudža zāles, vitamīni, rehidratāciju veicinoši minerāļi, līdzekļi vēnu sieniņu stiprināšanai, mukolītiķi atklepošanai un antibiotikas – tik dažādas var būt šķīstošā formā veidotas zāles. Galvenokārt, tās ir bezrecepšu, protams, izņemot antibiotikas,” paskaidro farmaceite Irina Korčagina.

Šķidrums ātrāk uzsūcas organismā

Šķīdumu pagatavo šķīstošajai tabletei uzlejot ūdeni. “Burbulīši rodas, ja tablešu sastāvā ir karbonāti vai nātrija bikabonāts jeb soda un vāja organiskā skābe. Izšķīdinātās tabletes sastāvs palielina kuņģa sulas pH līmeni, veicinot kuņģa un zarnu motoriku, tāpēc uzsūkšanās tievajās zarnās notiek ātrāk,” skaidro farmaceite un piebilst, ka burbulīši, kas rodas, iemetot tableti ūdenī, veicina tās izšķīšanu.

Var uzņemt lielāku aktīvās vielas devu

Šķīstošās formas priekšrocība ir tā, ka šādi vienā reizē ir iespējams uzņemt lielāku aktīvās vielas devu. “Dažreiz ir nepieciešama patiešām liela deva, piemēram, viens vai divi grami. Cietajā formā tā būtu samērā liela tablete, bet šķidrā veidā šāda deva nonāk organismā, izdzerot glāzi garšīga šķidruma. Tas nozīmē, ka aktīvā viela ātri nonāk organismā un arī ātri uzsūcas, lai sasniegtu paredzamo terapeitisko efektu.”

Saudzīgāka kuņģim

Šķīstošā forma ne tikai labāk uzsūcas organismā, bet ir arī saudzējoša kuņģiem. Farmaceite min piemēru: “Piemēram, parasta cieta neapvalkota tablete var būt kuņģim kaitīga. Nonākot kuņģī, tā kairina vietu, kur “iekritusi”, bojājot gļotādu, savukārt izšķīdinātā veidā aktīvo vielu saturošs šķidrums vienmērīgi pārklāj lielāku kuņģa gļotādas laukumu, neradot kaitējošu kairinājumu.”

Pareiza lietošana

Šķīstošās tabletes ir piemērotas lietošanai bērniem no 12 gadu vecuma. Izņēmums ir vienīgi antibiotikas, taču nevis formas, bet gan devas dēļ.

Jāņem vērā, ka uz šķīstošu formu attiecas viss, kas uz attiecināms uz aktīvo vielu, ko tā satur lietošanu. “Ja konkrētajai aktīvajai vielai ir kādi lietošanas ierobežojumi, tie jāņem vēra, arī lietojot zāļu šķīstošo formu,” skaidro farmaceite. Viņa uzsver, ka uzņemšanas laiks ir atkarīga nevis no zāļu formas, bet no aktīvās vielas, ko tās satur. “Ja, piemēram, pretsāpju un pretiekaisuma zāles jālieto pēc ēšanas, tad to šķīstošā forma arī būs jālieto pēc ēšanas.”

Farmaceite uzsver: “Ja cilvēks lieto citus medikamentus, jāņem vērā, ka ne vienmēr šķīstošos var lietot vienlaikus. Tas noteikti ir jāizrunā ar farmaceitu.”

Varbūt šķidru trieciendevu?

Vai trīs vienlaikus izšķīdinātas C vitamīna tabletes būs laba trieciendeva imunitātei sezonālo vīrusu laikā? Farmaceite saka: “Nē! Arī šķīstošā formā pietiks ar vienu C vitamīna gramu dienā ne ilgāk par 10-14 dienām. Nevajag pārcensties, jo C vitamīnam var būt blaknes, piemēram, tas var veicināt nierakmeņu veidošanos. Vīrusu sezonā nedēļu var palietot pa vienam gramam C vitamīna dienā un tad pāriet uz mazāku devu – 200 līdz 500 mg dienā. Tas būs pietiekami.”

Kam ir jāuzmanās?

Jāatceras, ka šķīstošas tabletes parasti satur nātriju, tāpēc to lietošana var mainīt kardiovaskulārās sistēmas stāvokli un, piemēram, hipertoniķiem var pasliktināt slimības gaitu. “No vienas devas gan nekas ļauns nenotiks, taču, ja pastāv risks vai jau ir kāda sirds un asinsvadu slimība, nevajadzētu šķīstošās tabletes lietot kursa veidā,” teic farmaceite un piebilst, ka uzmanīgiem jābūt arī tiem, kam noteikta pazemināta nātrija (sāls) diēta. Pirms iegādes ir jāizlasa norādes uz zāļu iepakojuma!

Tāpat zināma piesardzība jāievēro cukura diabēta pacientiem, jo šķīstošās tabletes var saturēt cukuru.

4 “NE” par šķīstošajām tabletēm

Neuzglabāt mitrā vietā. Tiklīdz šķīstošās tabletes saskaras ar mitrumu, tās sāk šķīst.

Nelauzt! Šķīstošās tabletes dalīt un norīt kā parastās tabletes ir aizliegts. Kāda tabletes daļa var iesprūst rīklē, sākt tur šķīst un pat izraisīt tūsku.

Nelietot tabletes, kam beidzies derīguma termiņš. Pat, ja iepakojums nav bijis atvērts, farmaceite iesaka medikamentu ar beigušos lietošanas termiņu nodot aptiekā drošai utilizācijai, nevis lietot.

Neuzskatīt par sulu vai limonādi! Lai cik vilinoši šķiet izšķīdinātu multivitamīnu izmantot kā sulu pie pusdienām, tā nav sula, bet gan uztura bagātinātājs, kas lietojams, atbilstoši klāt pievienotajai instrukcijai.

Šķīstošie pulverīši

Ūdeni šķīstošu gan bezrecepšu, gan recepšu pulverīšu formā var būt pretsāpju, pretiekaisuma, pretsaaukstēšanās, pretgripas medikamenti. Recepšu medikamenti šķīstošu pulveru formā ir, piemēram, pret sāpēm un iekaisumu vai locītavu veselībai. Farmaceite norāda: “Uz ūdenī šķīstošu pulverīšu lietošanu attiecas viss tas pats, ko noskaidrojām par šķīstošu tablešu lietošanu. Parasti vienu pulverīti šķīdina vienā glāzē jeb 200 ml ūdens.

Jāņem vērā, ka pulveri var saturēt kaut ko saldu, tāpēc cukura diabēta pacientiem pirms to iegādes un lietošanas būtu jānoskaidro, kas pulverīšiem pievienots – cukurs vai saldinātājs.”

Šķidrā vienas reizes deva jeb šots

Šī šķidrā forma īpašu popularitāti ieguvusi pēdējos gados. “Mēness aptiekas” farmaceite Irina Korčagina stāsta, ka šķidrās vienas reizes devas formā mēdz būt gan vitamīni imunitātei (piemēram, ar šitaki sēnēm, ehināceju, cinku, selēnu, C vitamīnu), gan kolagēns, dažādi kompleksi skaistumam, magnijs un B vitamīni, kompleksi locītavām, kā arī līdzeklis vīriešu spēkam ar lielu aminoskābju devu.

“Šotiņu priekšrocības ir acīmredzamas: tajos var būt lielāka deva, nekā tā iespējama tabletē vai kapsulā; šķidrums labāk uzsūcas organismā un ir ātrāka iedarbība; tos ir ērti lietot – var iemest somā; nav nepieciešamas papildu darbības, jo tie ir gatavi lietošanai uzreiz un jebkur.

Parasti šāda šķidrā deva ir paredzēta vienai lietošanas reizei vienreiz dienā. Tie ir pagatavoti uz ūdens un sulas bāzes, un satur arī konservantus. Toties ir ērts mūsdienīgs risinājums, jo īpaši, steidzīgiem, skrejošiem cilvēkiem,” teic farmaceite un vēlreiz atgādina, ka, pirms aptiekas produktu izvēles, farmaceits var sniegt plašu individuālu konsultāciju, lai zāļu vai uztura bagātinātāju lietošana būtu veselībai droša un dotu pozitīvu efektu.

