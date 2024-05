Nebeidzams kruīzs uz vietām, kur vienmēr ir saulains? Tad ir jāpošas ceļā, jo tas ir lētāk nekā dzīvot savā īpašumā, tā saka projekta attīstītāji. Par 89 USD (70 GBP) dienā iedzīvotājiem būs iekļauta īre, komunālie maksājumi, pārtika, ceļojumi un izklaide ,par to raksta britu tabloīds The Sun.

Šonedēļ ceļā dodas pavisam jauns kruīzs, kas vedīs savus pasažierus pa visu pasauli nebeidzamā piedzīvojumā, kura laikā varēs apmeklēs vairāk nekā 140 valstu. “Villa Vie Odyssey” dosies ceļā 30. maijā, uzsākot pasaules turneju, kuras pabeigšana prasīs trīsarpus gadus. Kuģa maršruts ir sadalīts 16 posmos kopumā 1301 dienā, aptverot visu zemeslodi.

Kuģis vajās jeb sekos saulei visa sava maršruta laikā, pārliecinoties, ka tā pasažieri jeb iedzīvotāji, kā viņus dēvēs, pastāvīgi piedzīvos vasaru. Viņi tiks izmitināti kuģa villās jeb, vienkāršāk sakot, kajītēs.

Kuģa pievilcība slēpjas arī tā salīdzinoši mazajā izmērā, ļaujot tam sasniegt ostas un dokus, ko nevar sasniegt lielāki kruīza laineri, nokļūstot tā galamērķa centrā. Šim kuģim ir arī plakanāks korpuss nekā citiem kuģiem, kas ļauj kuģot seklākos ūdeņos un iekšējos ūdensceļos.

Pasaules apceļošanas laikā kuģis piestās 425 ostās 147 dažādās valstīs visos septiņos kontinentos. Apstāšanās būs no divām līdz septiņām dienām, kas nozīmē, ka pasažieri katrā ostā pavadīs vairāk laika, salīdzinot ar lielāko daļu lielo kruīzu, kur vienas dienas braucieni ir norma.

Uz kuģa esošās personas var izvēlēties starp “villas” īres opcijām, kā arī īpašumtiesības, kas nozīmē, ka viņi var dzīvot uz kuģa tik ilgi, cik vēlas, vai vienkārši pievienoties noteiktam laika periodam noteiktā ceļojuma posmā. Dažas kajītes uz kuģa var iegādāties par 82 000 mārciņu.

Uz kuģa klāja būs astoņi klāji, tostarp tos apvijoša promenāde. Tajā būs trīs restorāni, astoņi bāri un četras atpūtas telpas, kā arī paplašināts baseins ar četrām džakuzi, spa un fitnesa centrs, kā arī labi aprīkota bibliotēka.

Satelīta interneta pakalpojumi nodrošinās “ātru un uzticamu piekļuvi tīmeklim” visiem iedzīvotājiem un viesiem, kas nozīmē, ka būs iespējams strādāt uz kuģa, vienlaikus nodrošinot ikvienam izklaidi savās kajītēs.

