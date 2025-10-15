Lūdzu nekad, nekad nepērciet Paraxan! Lūdzu nekad neticiet, ka es publiski iesaku zāles vai zālēm līdzīgus izstrādājumus
Laiku pa laikam mana seja, mans tēls un pat mana valoda, labi piestrādāta ar mākslīgo intelektu, parādās interneta portālos un sociālās saziņas tīklos kā maldinoša reklāma. Dažreiz tā bijusi tik maldinoša, ka man it kā uzsprāgusi māja vai manā raidījumā “Dr.Apinis” sācies kautiņš. Šobrīd manu seju sākuši izmantot trīs man nezināmi ķīmisku produktu izplatītāji. Tās nav zāles – tā ir blēdība. Tie nav pat uzturbagātinātāji – tā ir tablešu formā iesaiņota naudas izspiešana no labticīgiem cilvēkiem. Tieši tāda pati blēdība kā zvani no nezināmiem telefoniem ar aicinājumiem glābt nelaimē iekļuvušus radiniekus vai elektriķu izstrādājumu veikti apmeklējumi pie veciem cilvēkiem kaut kāda nekavējoša remonta veikšanai par nopietnu naudas summu.
Neesmu nekad reklamējis medikamentus, medikamentiem līdzīgus uzturbagātinātājus vai medicīnas preces. Nedarīšu to arī turpmāk.
Mans draugs un kolēģis profesors Andrejs Ērglis ir daudz populārāks par mani, un tādēļ mākslīgais intelekts viņu daudzkārt biežāk izmanto par nejēdzīgu izstrādājumu reklāmas seju. Profesors ir cīnījies par savu labo vārdu, vērsies policijā, prokuratūrā, KNĀBĀ, Tiesībsarga birojā un kur tik vēl ne – visi mūsu drošības garanti ir bezspēkā raustījuši plecus. Tādēļ es pat netaisos šīm iestādēm kādu lūgumrakstu sūtīt. Mans lūgumraksts ir pie Jums, mani dārgie lasītāji un TV24 raidījuma “Dr.Apinis” skatītāji. Es Jūs ļoti lūdzu un aicinu:
• nekad neticiet nevienai reklāmai, kur plaši zināmi Latvijas ārsti reklamē kaut kādu medikamentam līdzīgu izstrādājumu! Nekad neticiet ieraugot, ka mākslīgā intelekta projecēta mana seja, mana balss kaut ko reklamē!;
• medikamentus un uzturbagātinātājus ir jāpērk aptiekā, vislabāk – no Jums pazīstamas aptiekāres. Ja nu Jums tiešām ir nepārvarama un nepārprotama tieksme pirkt tikai internetā, pasūtiet zāles tikai Latvijas aptieku interneta aptiekās! Es pats saviem pacientiem mēdzu ieteikt tikai vienu uzturbagātinātāju – D vitamīnu ziemas mēnešos, bet arī pēc laboratoriska izmeklējuma;
• vislabākie uzturbagātinātāji ir tāljūras zivis, olīveļļa, dārzeņi, pilgraudu maize. Tas viss kopā saucas – Vidusjūras diēta (lasiet profesores Ivetas Mintāles grāmatas!). Profesors Anatolijs Danilāns šeit mēdz likt klāt dabiskās prebiotikas – skābētus kāpostus un skābpiena produktus. Ņemšu uz sevi grēku, un teikšu, ka glāze (bet tikai viena!) sarkanvīna ir drošāks uzturbagātinātājs par nezināmas izcelsmes un nezināma satura tabletēm vai kapletēm, ko Jūs varat iegādāties internetā;
• esiet ļoti piesardzīgi ar bezrecepšu medikamentiem un uzturbagātinātājiem! Zāles ir tās, ko izraksta ārsts, un tikai – ja tās lieto pareizā laikā, pareizās devās un norādītajā ilgumā (atcerieties – zāles palīdz tikai tad, ja vispār tās lieto!). Ja vairāki ārsti ir izrakstījuši vairākus medikamentus, tad ģimenes ārstam vai internistam (terapeitam) būtu jāuzņemas uz sevi atbildība pārskatīt visu zāļu klāstu un reducēt polipragmāziju iespēju robežās. Tomēr – internetā reklamēto zālēm līdzīgo inžu lietošana nekad nevar būt iemesls ekonomēt uz vajadzīgu zāļu rēķina;
• nepērciet arī plaši pazīstamas zāles internetā! Ar lielu iespēju – tās ir viltojumi. Pasaules interneta zāļu tirgū viltojumu ir vairāk par ceturto daļu. Īpaši tas attiecas uz medikamentiem svara mazināšanai. Vislabāk, ja šo medikamentu Jums vizītes laikā izraksta endokrinologs, bet medikamentu ievada medicīnas māsa;
• pati bīstamākā interneta reklāmu sastāvdaļa ir aicinājums pārtraukt citu ārstu izrakstītu medikamentu lietošanu!
• publiski ārsta ieteikumi pacientiem nekad nevar būt vienas konkrētas tabletētas indes lietošana. Kāpēc es saku inde? Mūsdienu medicīnas pamatlicējs, šveiciešu ārsts un alķīmiķis Paracelzs (1493–1541) ir teicis– “zāles no indes atšķiras tikai ar devu”. Neviens nezina, kas sastāvs ir šīm reklamētajajām tabletēm vai kapsulām, nevienam nav laika un resursu pētīt – ko šī tabletes satur. Tātad – šīs kapsulas vai tabletes ir inde;
• mākslīgais intelekts arvien biežāk tiks izmantots blēdībām. Jūsu uzdevums – būt gudriem un nepakļauties naudas izspiešanai!