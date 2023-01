SoundTalks – sistēma cūku elpceļu veselības analizēšanai. Publicitātes foto

EuroTier 2022. gada inovācijas – luksofori kūtī, viedtālrunis uzmana lopus un daudz kas cits







Pasaulē vadošā izstāde profesionāliem dzīvnieku audzētājiem EuroTier, kas reizi divos gados notiek Vācijas pilsētā Hannoverē, ir ievērojamākā platforma inovāciju ieviešanai lopkopības nozarē. Šogad izstāde notika laikā no 15. līdz 18. novembrim. Neatkarīga ekspertu žūrija, ko iecēlusi DLG (Vācijas Lauksaimniecības biedrība), izmantojot stingrus kritērijus, ir izvēlējusies EuroTier Inovāciju balvas ieguvējus. Ar četrām zelta un 14 sudraba medaļām apbalvoti kopumā 18 produktu jauninājumi no 150 kvalificētiem iesniegumiem.

EuroTier 2022 zelta Inovāciju balvas ieguvēji

SoundTalks – sistēma cūku elpceļu veselības analizēšanai

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Klepus, saaukstēšanās, aizsmakums – klasiskas elpceļu slimības var rasties arī cūkām. Rezultāts ir samazināta labsajūta un paaugstināta uzņēmība pret slimībām, kā arī sliktāka barības pārstrāde un ikdienas svara pieauguma krišanās, kas var apdraudēt rentabilitāti.

SoundTalks ir sistēma, kas nepārtraukti analizē cūku elpceļu veselības stāvokli audzēšanas un nobarošanas laikā. Kūtī uzstādītie monitori, no kuriem katrs ir aprīkots ar sešiem mikrofoniem, reģistrē visus kūtī esošos trokšņus un ar algoritma palīdzību spēj atšķirt klepu no citiem trokšņiem. Tā kā sistēma strādā 24 stundas diennaktī, tā spēj reģistrēt klepus intensitāti arī atpūtas fāzē un tādējādi var noteikt klepus sākumu pat piecas dienas agrāk, nekā to spētu cilvēks.

SoundTalks par problēmu brīdina dzīvnieka īpašnieku, izmantojot luksoforu sistēmu tieši kūtī vai ar viedtālruņa lietotnes palīdzību. Tas ļauj laikus novērst ventilācijas problēmas un, pateicoties ātrai diagnostikai, ļauj diagnosticēt primāro elpceļu infekcijas cēloni. Atsevišķu dzīvnieku simptomu ārstēšana (vitamīni, mukolītiskie līdzekļi utt.) bieži vien ļauj atteikties no antibiotikām vai veikt ārstēšanu agrīnā stadijā un īpaši saskaņā ar antibiogrammu.

GEA AutoDry ganāmpulka pārvaldīšanai

GEA Farm Technologies GmbH

Publicitātes foto

Augstražīgo govju cietlaišana rada zināmus riskus dzīvnieku veselībai. Augsts iekšējais tesmeņa spiediens pirmajās dienās pēc slaukšanas, piena plūsmas skalošanas efekta trūkums slaukšanas laikā un dzīvnieka saspringtā vielmaiņa sakarā ar krasu enerģijas piegādes samazināšanos var ietekmēt dzīvnieku veselību un labklājību.

Antibiotikas bieži ievada, lai novērstu tesmeņa infekcijas. Sistēma AutoDry ir novatoriska funkcija ganāmpulka pārvaldības programmatūrā salīdzinājumā ar parastajām slaukšanas sistēmām. Funkciju var aktivizēt atsevišķām govīm, un tās maigi un efektīvi sagatavo cietlaišanai. AutoDry ievieš automātisku slaukšanas aparāta noņemšanu pēc iepriekš noteikta piena daudzuma sasniegšanas. AutoDry sāk savu darbību apmēram 10 dienas pirms cietlaišanas un pakāpeniski samazina piena ražošanu katru nākamo dienu, izmantojot patentētu algoritmu.

Automatizēta govju cietlaišana, kuras pamatā ir dabiskais modelis, ir papildu bonuss katrai ekonomiskās saimniecības koncepcijai un vienlaikus aktīvi veicina ilgtspējības paaugstināšanu, īpaši piena fermās ar augstu izslaukumu. AutoDry ļauj samazināt antibiotiku lietošanu, veicināt dzīvnieku labturību un samazināt darba slodzi.

Stimulor® StressLess – konsekventai slaukšanai

Siliconform Vertriebs GmbH & Co. KG

Publicitātes foto

Tehniskie risinājumi govju novietnē vienmēr ir kompromiss, kam pēc iespējas būtu jāaptver visas dzīvnieku individuālās īpašības. Tas attiecas arī uz dažādu izmēru pupiem. Problēma šajā gadījumā ir tā, ka pupu kausu starplikas bieži pārāk cieši noslēdz lielus pupus un noslogo audus, turpretim gaiss iekļūst un slaukšanas ķekars nokrīt no maziem pupiem.

Pilnīgi atšķirīgais viļņveida Stimulor StressLess dizains ir tas, kas pupu kausu starpliku nepārprotami izceļ no parastajiem risinājumiem. Integrētā adaptīvā lūpa ļauj slaukt dažādu lielumu pupus, izmantojot vienu un to pašu kausa apvalku. Jaunais viļņveida lūpu dizains reaģē uz spiediena starpību kausa apvalkā un ļauj ieplūst āra gaisam, lai vajadzības gadījumā to izlīdzinātu.

Tas novērš pārmērīgi augstu vakuumu, aizkavē kausa pacelšanos un samazina audu stresu. Tādā pašā veidā viļņveida struktūra regulē vai atkal aizveras īstajā brīdī un notur vakuumu stabilu ideālā līmenī, lai noturētu kausu uz tesmeņa. Tas novērš nevēlamu gaisa iekļūšanu vai kausa nokrišanu.

Pateicoties viļņveida konstrukcijai, Stimulor StressLess var labi pielāgoties dažāda lieluma pupiem ganāmpulkā, tādējādi nodrošinot, ka govis tiek slauktas konsekventi.

Active Cleaner – mēslu tīrīšanas robots

WASSERBAUER GmbH Fütterungssysteme

Publicitātes foto

Emisiju samazināšana lopkopībā ir viens no centrālajiem nākotnes jautājumiem. Ja tas jau tiek darīts, likvidējot emisiju avotus un līdz ar to vienlaikus paaugstinot arī dzīvnieku labturību, dzīvnieku vide tiek uzturēta tīra, tiek panākta abpusēji izdevīga situācija gan dzīvniekam, gan videi, gan dzīvnieka īpašniekam. Wasserbauer GmbH tīrīšanas robots Active Cleaner ir revolucionāra, pilnībā automatizēta sistēma, kuras pamatā ir mākslīgā intelekta tehnoloģija, kas nodrošina tieši minētās īpašības. Ar kameru vadītā mākslīgā intelekta (AI) tehnoloģija reāllaikā analizē savāktos datus un nosaka izņemamo kūtsmēslu materiālu (zirgu mēslus). Kad ierīce ir atklājusi vairākas mēslu kaudzes, tā automātiski aprēķina optimālo maršrutu, pilnībā automātiski savāc materiālu, novērtē izmēru un daudzumu un atkal izkrauj mēslus atbilstošā vietā. Kūtsmēslu kaudzes un tādējādi arī izmešu avoti tiek pilnībā automātiski izvadīti no zirgu staļļa teritorijas, vienlaikus attīrot vidi, kurā tiek turēti dzīvnieki. Tas ne tikai uzlabo gaisa kvalitāti dzīvnieku zonā, bet paaugstina pakaišu un arī zirgu tīrību, kas papildus rada ievērojamu darba laika ietaupījumu.

EuroTier 2022 sudraba Inovāciju balvas ieguvēji

CareFoss E-Force – papildbarība teļiem

Vilofoss Group

Publicitātes foto

E vitamīns uzlabo imūnreakciju un teļu veselības stāvokli. Pēc atšķiršanas teļiem bieži ir pārāk zema E vitamīna koncentrācija plazmā, tādējādi tie ir jutīgāki pret infekcijām.

Papildbarība CareFoss E-Force kalpo E vitamīna piegādes optimizēšanai dzīvniekiem. RRR-tokoferols (nevis parastais tokoferola acetāts), kas pārklāts ar lecitīnu, lai nodrošinātu labu oksidācijas aizsardzību, tiek izmantots kā E vitamīna avots, jo tas vieglāk uzsūcas. Publicētie zinātniskie pētījumi liecina, ka CareFoss E-Force var ievērojami paaugstināt E vitamīna līmeni plazmā teļiem atšķiršanas laikā un pēc tam. Zemākas amiloīda un kortizola vērtības plazmā norāda arī uz samazinātu stresa un iekaisuma līmeni. Dzīvnieku imūnreakcija, veselības stāvoklis un līdz ar to arī augšanas rādītāji kopumā uzlabojas.

CareFoss E-Force produkts ir vienkāršs, praktisks teļu starterkoncentrātu koncepts, lai optimizētu dabiskā E vitamīna papildināšanas labvēlīgo ietekmi. Lecitīna aizsardzība saglabā E vitamīna stabilitāti ilgāku laiku, tādējādi tiek palielināts produkta glabāšanas laiks. Īpaši novatoriska ir pieeja, kas sinerģiski apvieno barības vielas un tādā veidā uzlabo barības efektivitāti dzīvnieku ēdināšanā un to veselības saglabāšanā.

Lopbarības piedeva Bovaer

DSM Nutritional Products Europe AG

Publicitātes foto

Atgremotāji spēj sadalīt šķiedrvielām bagātu rupjo barību, piemēram, zāli, skābbarību un sienu, ko ir grūti sagremot. Barību spureklī sadala mikroorganismi, tostarp tie, kas rada siltumnīcefekta gāzi – metānu.

Produkts Bovaer ir preparāts, kas sastāv no 3-nitrooksipropanola (3NOP) un kopš 2022. gada aprīļa ES ir apstiprināts kā barības piedeva slaucamo govju un reprodukcijas govju barībā. Apstiprināšanas procesā tika atzīta jaunizveidotās molekulas 3NOP ietekme uz metāna veidošanās samazināšanu spureklī. Konkrēti – 3NOP inaktivē metilkoenzīma M reduktāzi, kas katalizē metanoģenēzes pēdējo posmu. Spureklī pati molekula tiek metabolizēta, veidojot 1,3-propandiolu, nitrātu un nitrītu, un tai nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, patērētāju drošību vai vidi.

Bovaer izmantošana ir daudzsološa iespēja ievērojami samazināt slaucamo govju metāna emisijas un tādējādi dot nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā.

Guļvietas tīrītājs BeddingCleaner

Hanskamp AgroTech BV

Publicitātes foto

Atvērtās kūtis (staļļi) vai kūtis bez bieza, kompostējoša pakaišu klāja ātri sasniedz savas uzsūktspējas robežas, tādējādi pakaiši ir bieži jāmaina, lai izvairītos no netīrumiem. BeddingCleaner ir inovatīva koncepcija fekāliju noņemšanai atvērtās un pakaišu kūtīs, izmantojot gan organiskos, gan neorganiskos pakaišu materiālus, piemēram, smiltis atklātās kūtīs. Kā agregāts, ko velk traktors, BeddingCleaner regulāri tīra pakaišus. Pakaišu materiāls tiek izsijāts ar sietu, un izsijātie pakaiši nokrīt atpakaļ kūtī. Neliels daudzums pakaišu materiāla pielīp pie nosēdinātajām fekālijām, tādējādi to var viegli savākt ar stiprinājumu un transportēt integrētajā uzglabāšanas bunkurā. Pateicoties ātrai fekāliju noņemšanai, pakaišu materiāls paliek tīrāks un sausāks, tāpēc to var izmantot ilgāk.

Šajā koncepcijā tiek veicināti attiecīgie dzīvnieku labturības aspekti, piemēram, atklāta gulēšana un pārvietošanās, savukārt ar regulāru fekāliju noņemšanu tiek samazināta kaitīgo gāzu un smaku emisija.

Tīrīšanas un uzpildes stacija Clean & Fill Station

Förster Technik GmbH

Publicitātes foto

Teļu veselības saglabāšana piena lopkopībā ir ļoti svarīga. Infekcijas, ko izraisa higiēnas neievērošana, ir konsekventi jānovērš. Mobilās teļu dzirdinātājsistēmas ar lielāku piena tvertni jau vairākus gadus kļūst arvien populārākas, īpaši darba vadības aspektu dēļ. Pēc lietošanas tās ir rūpīgi jātīra un jādezinficē ar rokām vai pusautomātiski. Förster Technik Clean & Fill Station tagad ļauj pievienot mobilo piena tvertni, veicot tikai dažas manuālas darbības, lai to iztīrītu. Tīrīšanas programma darbojas pilnībā automātiski un notīra visas virsmas, kā arī jutīgās zonas. Vēl viens jauninājums ir fakts, ka tvertne tiek automātiski uzpildīta ar ūdeni vajadzīgajā brīdī, izmantojot iestatīto programmu, un tiek uzkarsēta līdz norādītajai dzeršanas temperatūrai. Tas nozīmē, ka saimniekam atliek tikai pievienot nepieciešamo piena aizstājēja daudzumu un teļu dzirdne ir gatava lietošanai.

Förster Clean & Fill Station gandrīz pilnībā novērš higiēnas trūkumus un ļauj ievērojami ietaupīt darba laiku.

The Dreamstall – ērtai gulēšanai un pareizai stāvēšanai

Cowhouse International B.V.

Publicitātes foto

Gulēšana ir svarīga govs nagu, locītavu un tesmeņa veselībai un būtiska atgremošanai – dzīvnieki parasti pavada vairāk nekā divpadsmit stundu diennaktī guļus stāvoklī. Guļvietām jānodrošina ērta un netraucēta gulēšana. Tajā pašā laikā dažādu elementu uzdevums ir neļaut mazākiem dzīvniekiem guļvietā apgriezties un to nosmērēt, bet lielos dzīvniekus neierobežotu tiktāl, ka tie vairs guļvietu neizmanto.

Dreamstall stienis ļauj govīm faktiski brīvi stāvēt guļvietas boksā un kustēties dabiskāk. Dreamstall īpašā iezīme ir tāda, ka tās dizainā nav izmantoti klasiskie stieņi. Skausta stienis tiek aizstāts ar diviem elastīgiem sfēriskiem korpusiem, kas vada stāvošas govs plecu zonu. Tas ļauj govij brīvi stāvēt ar paceltu galvu pat boksā. Parastie sadalošie stieņi tiek aizstāti ar diviem horizontāliem elastīgiem vadotnes rāmjiem, kas ievirza stāvošu govi pareizā stāvēšanas stāvoklī. Atrodoties guļus stāvoklī, govs var netraucēti izmantot visu guļvietu. Stāvēt pareizā stāvoklī govis virza plastmasas korpusi, kas ir elastīgi augšpusē, nevis horizontāls kakla stienis.

Dreamstall veicina govju sugai raksturīgo uzvedības veidu un tādējādi veicina dzīvnieku labturību un dzīvnieku veselību.

Termochrome Piglet nest heating Thermo W/E

MIK International GmbH & Co. KG

Publicitātes foto

Apsildāmās sivēnu migas nodrošina sivēniem optimālu gulēšanas komfortu un uzlabo dzīvnieku izdzīvošanas spēju, īpaši pirmajās dzīves dienās. Līdz šim grīdas apsildes sistēmu temperatūra sivēnu migās tika uzraudzīta un kontrolēta, mērot punktu pa punktam, izmantojot infrasarkano termometru vai universāli izmantojot termogrāfisko kameru. Vizuāls temperatūras monitorings sivēnu migas apkures sistēmām iepriekš nebija pieejams. Tāpēc ir bijis salīdzinoši grūti ātri noteikt atsevišķu vai vairāku sildīšanas plākšņu bojājumus.

MIK International GmbH ir izstrādājis jaunu, novatorisku pieeju, lai ātri un vizuāli nekavējoties noteiktu optimizētu sivēnu migas temperatūru. Lai to panāktu, grīdas apsildes sistēmas elementu redzamās augšējās malas ir pārklātas ar atgriezeniskiem termohromatiskajiem pigmentiem, kas maina krāsu pie iepriekš noteiktas minimālās vai maksimālās temperatūras. Šī jaunā metode grīdas apsildes sistēmas virsmas temperatūras vienkāršai un vizuālai uzraudzībai ļauj operatoram ļoti ātri noteikt, vai ir iespējama kļūme.

Papildus darbaspēka pārvaldības priekšrocībām šis jauninājums nodrošina arī būtiskus uzlabojumus attiecībā uz optimizētu sivēnu gulēšanas uzvedību konkrētā migas mikroklimatā.

OlliGES robots

Big Dutchman International GmbH

Publicitātes foto

Mainoties sabiedriskajiem un politiskajiem apstākļiem, salmu pakaiši nākotnē būs nozīmīgs modificēto kūts un lopkopības sistēmu elements cūkkopībā. Ar OlliGES robotu Big Dutchman GmbH ir izstrādājis inovatīvu tehnoloģiju, kas piedāvā pieeju pakaišu daudzuma samazināšanai. Viedais robots patstāvīgi izlemj, kur un cik daudz pakaišu jāievieto. Vienlaikus OlliGES robots uzņemas arī pilnībā automatizētu pakaišu uzklāšanu vēlamajās vietās.

Tā kā veikts OlliGES robota novērtējums arī nakts laikā, iespējamās saules gaismas ietekmes nav vai tā ir minimāla. Infrasarkanais apgaismojums tiek izmantots, lai radītu konsekventas kvalitātes attēlu apgabalā. Vērtēšanas beigās tiek analizēts attēla materiāls un pieņemts lēmums par pakaišu nepieciešamību turpmākajām 24 stundām.

Salīdzinājumā ar pazīstamajām pakaišu tehnoloģijām šī novatoriskā pieeja sniedz ievērojamas priekšrocības gan darbaspēka pārvaldības, gan emisiju samazināšanas ziņā.

Marķēšanas stacija optiMARKER

Hölscher + Leuschner GmbH & Co. KG

Publicitātes foto

Precīzi noteikts, optimāls kaušanas svars ir būtisks cūku nobarošanas ekonomiskajiem panākumiem un saimniecībai kopumā, īpaši, ja cūkgaļas tirgū ir spiediens. Izmantojot parastās sistēmas, dzīvnieku svars tiek subjektīvi novērtēts ar lielu nenoteiktības pakāpi pirms pārdošanas vai tiek noteikts ar manuālu svēršanu, kas aizņem ievērojamu darba laiku.

optiMARKER ir marķēšanas stacija ar optisko skalu nobarojamām cūkām. Dzīvnieku svara precīzai noteikšanai tiek izmantota jauna, novatoriska 3D kamera, un, sasniedzot noteiktas robežvērtības, dzīvnieki tiek automātiski marķēti ar izsmidzināmu krāsu. Sistēmas mobilitāte ir novatoriska. Optiskās un marķēšanas vienības ir mazas un pārnēsājamas, tās pēc vajadzības var ievietot vienkāršos pildspalvtipa kronšteinos. Tas ļauj arī apkopot grupas no dažādām pildspalvām. Mērījumus papildus var saglabāt centrālajā datubāzē nobarošanas laikā, lai nodrošinātu informāciju par atsevišķu dzīvnieku (ar izvēles RFID antenu) vai grupas nobarošanas rezultātiem.

Dažādu esošo tehnoloģiju, piemēram, optiskās svēršanas un marķēšanas sistēmas cūkām, kombinācija ar jauniem sistēmas elementiem, piemēram, 3D tehnoloģija, nevis iepriekš izmantotā 2D tehnoloģija, un ieviešana mobilajā sistēmā ir tas, kas izceļ šo inovāciju.

Pacēlējiekārta Lifty

Meier-Brakenberg GmbH & Co. KG

Publicitātes foto

Vircas skrāpju vilkšana vai vircas aizbāžņu noņemšana bieži vien ir fiziski nogurdinošs darbs, kas papildus rada traumu un darba kavējumu risku, jo darbinieki nepareizi ceļ smagumus vai pagriež muguru. Meier-Brakenberg GmbH & Co. KG tagad ir nācis klajā ar tehnisko risinājumu šim darbam.

Lifty iekārta sastāv no statīva rāmja ar koniski izkārtotām kājām, kas ir ieskrūvētas tehnoloģiju kastē, kas atrodas augšpusē. Kastē ir elektriskā vinča, kas var pacelt kravu līdz vienam metram un kas tiek darbināta, izmantojot tirdzniecībā pieejamās uzlādējamās baterijas. Lifty ir novietota virs noņemamā vircas aizbāžņa vai velkamā skrāpja vai tiek atbalstīta ar savu svaru pēc vienas kājas atskrūvēšanas pie sienas piestiprinātu vircas aizbāžņu gadījumā. Tādējādi, nospiežot pogu, vairs nav jāpieliek manuāls spēks, lai noņemtu vircas aizbāzni vai izvilktu skrāpi – tas ir absolūts ieguvums vircas tehnoloģijas pārvaldībā.

Strohmatic Air ASD – atputekļotu salmu automātiska sadale putnu novietnēm

SCHAUER Agrotronic GmbH

Publicitātes foto

Līdz šim tītaru novietnes tika piegružotas aptuveni ik pēc divām dienām, putnu novietnē no ārpuses ar traktoru ienesot salmu ķīpas un pēc tam tās sadalot ar agregātu. Tas var izraisīt slimību izraisošu patogēnu, jo īpaši putnu gripas, kas tagad ir endēmiska, un plaši izplatītas histomoniāzes ieviešanu. Strohmatic Air ASD ir pilnībā automātiska sistēma, kas vienmērīgi sadala atputekļotos salmus mājputnu novietnē. Šī sistēma ir īpaši piemērota tītaru mājām. Tas nodrošina mērķtiecīgu piegružošanas novēršanu, ko var arī automātiski elastīgi kontrolēt laika un daudzuma ziņā, izmantojot dienas programmu. Tā kā traktors vai atgružošanas agregāts tiek izmantots arī kā transporta līdzeklis, tiek likvidēts viens transportēšanas ceļš slimību izraisošo patogēnu ievešanai. Tas ievērojami uzlabo higiēnu un samazina histomoniāzes izplatību, pateicoties ikdienas atkārtotai atgružošanai. Sasmalcināto salmu atputekļošana novērš arī plaušu piesārņojumu ar Aspergillus sporām. Ražošanas higiēnas uzlabošana samazina arī darba slodzi, jo salmu krājumi ķīpu smalcinātājā ir tikai periodiski jāuzpilda.

Dry.Sec – pareizas konsistences barības izveidošanai

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH

Publicitātes foto

Melnā karavīrmuša (BSF) tiek audzēta kastēs, kur to precīza un pareiza barošana ir liels izaicinājums. Muša tiek nodrošināta ar barības substrātu, kas sastāv no dažādiem blakusproduktiem, piemēram, augļu un dārzeņu daļiņām, ko sasmalcina līdz izmēram, kas mazāks par 3 mm. Iegūtā barības misa ir ļoti šķidra, pēc tam to papildina ar graudu klijām, lai iegūtu optimālu – aptuveni 30% – sausnas daudzumu. Sakarā ar barības padeves spiedienu caurulēs, tehniski nav iespējams padot maisījumu ar 30% sausnas nelielos daudzumos. Līdz šim ir gatavots maisījums ar 25% sausnas. Atlikušās klijas ir manuāli uzklātas un izplatītas BSF kastēs.

Weda Dry.Sec tagad ļauj šo manuālo darbu veikt automātiski ar datora atbalstu, novēršot barošanas kļūdas. Piemēram, tādējādi tiek novērsta pārmērīgi plāna barības zupa, kurā slīkst kāpuri, vai pārmērīgi sausa barības misa, kuras dēļ kāpuri nespēj izveidot gaisa ejas vai tās sabrūk un kāpuri nosmok. Dry.Sec ne tikai atvieglo darbu, bet arī nodrošina mērķtiecīgu un precīzu pārvaldību un tādējādi palielina iespēju, ka melnās karavīrmušas izdzīvos.

Lock SBE saimniecības vadības sistēma

Lock Antriebstechnik GmbH

Publicitātes foto

Stabils klimats, apgaismojums, ventilatori – saimniecībā ir neskaitāmas tehniskās sistēmas, kurām nepārtraukti jāseko līdzi. Tā kā nereti tās ietver dažādu ražotāju atsevišķus risinājumus, tas bieži nozīmē arī atsevišķu vadības sistēmu katrai ierīcei.

Lock SBE sistēma tagad pirmo reizi apvieno plašu šādu moduļu klāstu starpsektoru modulārā risinājumā ar ievērojamu paplašināšanās potenciālu. Tā izmanto lielu skaitu sensoru, lai uzraudzītu pašreizējos apkārtējās vides apstākļus ēkās. Ventilācijas sistēmas, apgaismojums un mitrināšana kūtī ir pieejama, to visu var aktivizēt neatkarīgi no atrašanās vietas vai platformas. Sistēma spēj darboties autonomi vai dot ieteikumus manuālai darbībai.

Sistēma Lock SBE piedāvā lauksaimniekam gudru risinājumu, ar ko var optimizēt darbības procedūras un padarīt tās ievērojami efektīvākas. Samazināta pārraudzības piepūle un automātiskā dokumentācija atvieglo saimniecības vadītāja darba slodzi, un optimāli ražošanas apstākļi, kas vienmēr ir pielāgoti videi, uzlabo dzīvnieku labturību.

LaktoWash tīrīšanas iekārta

Lakto Hayvancilik Teknolojileri San. ve Tic. SIA Sti.

Publicitātes foto

Piena higiēnai ir ļoti svarīgi, lai visas daļas, kas vada pienu, būtu konsekventi tīras un dezinficētas. Protams, tas attiecas arī uz slaukšanas kannām vai slaukšanas minisistēmām, kuras visā pasaulē izmanto mikrofermās vai pirmoreiz slauktiem un slimiem dzīvniekiem. Īpaši šādos gadījumos ir ļoti svarīgi izvairīties no infekciju pārnešanas caur pupu gumijas kausiņu starplikām, piena šļūtenēm, savācējiem vai piena kannām, ko ne vienmēr var panākt ar darbietilpīgo manuālo tīrīšanu, kas joprojām bieži tiek veikta. LaktoWash ir tīrīšanas iekārta mobilajām slaukšanas sistēmām, kas rūpīgi un efektīvi attīra visas virsmas, ar kurām piens saskaras. Tīrīšanai mobilā slaukšanas iekārta ir savienota ar LaktoWash, izmantojot vienkāršu adapteri virs kausa vāka. Slaukšanas blokā uzstādītais vakuumsūknis nodrošina nepieciešamo turbulenci, kamēr LaktoWash veic iepriekš noteiktu tīrīšanas un dezinfekcijas ciklu ar atbilstošiem standartiem, tādējādi nodrošinot, ka slaukšanas iekārta un piena kanna tiek iztīrīti augstā līmenī. Katra mazgāšanas procesa beigās LaktoWash savāc spainī atlikušo šķidrumu un aizvada to prom.

Pateicoties intensīvai tīrīšanai, tiek novērstas infekcijas un saglabāta tesmeņa veselība. Sistēmas izmantošana papildus ietaupa darbu un laiku. Sistēma ir ilgtspējīga arī enerģijas un ūdens patēriņa ziņā, pateicoties iepriekš noteiktajam ūdens ciklam.

AKO WolfStop – aizsargierīce ganību tīklam

Albert Kerbl GmbH

Publicitātes foto

Ganāmpulka dzīvnieku ganīšanā ir būtiska optimāla ganāmpulka aizsardzība ar atbilstošiem aizsargžogiem. Tiem ir jānodrošina pietiekama aizsardzība gan pret tuneļu rakšanu zem žoga, gan pārlēkšanu tam pāri, ko var veikt tādi savvaļas dzīvnieki kā, piemēram, lapsas un vilki. Pašlaik parasti izmantotajiem tīkliem bieži ir problēma, ka, pirmkārt, strāva nevar plūst caur tīkla apakšējo daļu vai malu. Tas rada īssavienojuma risku, kas nozīmē, ka visa tīkla žogu sistēma nedarbojas un ir iespējama arī tunelēšana zem žoga. Otrkārt, tīkli bieži vien nav pietiekami augsti, tādējādi tiem var pārlēkt pāri.

Lai to novērstu, tiek izmantots AKO WolfStop. Tā stiprinājuma stabus var vēlāk elastīgi piestiprināt pie esošajiem tīkla žogiem noteiktā intervālā vai atbilstošā augstumā. Tāpēc tas spēj piedāvāt aizsardzību pret tunelēšanu zem tīkliem vai arī to var izmantot, lai paceltu tīklus un tādējādi aizsargātu pret lēkšanu tiem pāri. Katra stiprinājuma statņa galā ir uzstādīts dzīslas turētājs, t. i., turētājs elektrības vadītāja vadam vai dzīslai. Pēc piestiprināšanas atbalsta stabus, tostarp dzīslu, var arī vienkārši pacelt, lai tīklu varētu efektīvi satīt tā pārvietošanai vai transportēšanai. Pateicoties AKO WolfStop izmantošanai, ir sagaidāms būtisks ganību dzīvnieku aizsargžogu funkciju uzlabojums.