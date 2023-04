“Ieroči ir labākais vidutājs un vienīgais Krievijai saprotamais saziņas arguments,” uzskata Ukrainas amatpersona

Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņilovs svētdien aicināja Ukrainai nodrošināt vairāk ieroču, nevis mudināt to uz sarunām ar Krieviju.

“Kad Krievijas agresora mērķis paliek nemainīgs – iznīcināt Ukrainu -, pēdējā laikā skanošās mierīgā noregulējuma iniciatīvas nav nekās cits kā prokrieviska miera veidošana. Nevajag mūs pastāvīgi sēdināt pie sarunu galda. Ieroči ir labākais vidutājs un vienīgais Krievijai saprotamais saziņas arguments,” sociālajā tīklā “Facebook” skaidroja amatpersona.

Tikmēr šodien izskanēja, ka Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs intervijā raidsabiedrībai ERR sacīja, ka nopietns šķērslis Ukrainas pretuzbrukuma sākumam ir lietainais laiks, un, ka līdz aktīvu kaujas darbību sākumam var paiet vismaz mēnesis.

“Ja klausās viedokļos Ramšteinā, tad var paiet vēl mēnesītis, pirms mēs varēsim runāt par reālu pretuzbrukumu. Ja laiks mainīsies, tas arī var notikt ātrāk. Ja ne, tad paies mēnesis, varbūt divi,” sacīja ministrs.

Šobrīd šķērslis nav tas, kas trūkst, piemēram, tanku “Abrams”, bet gan laikapstākļi Ukrainā, skaidroja ministrs.

“Tanki “Abrams” pavasara uzbrukumā nav izšķiroši. [Tankus] “Leopard” [piegādājušo valstu] koalīcija bija spēcīga, un diezgan daudz tehnikas ir pārsviests uz Ukrainu, un diezgan daudz ir ceļā uz turieni,” norādīja ministrs.

“Vislielākais šķērslis pretuzbrukumam, kas, droši vien, notiks, ir laikapstākļi. Laiks ir samērā lietains, un tas apgrūtina smagās tehnikas pārvietošanos. Ukraiņi gaida laika uzlabošanos, lai ķertos pie vērienīgākas teritorijas atbrīvošanas,” sacīja Pevkurs.

Tikmēr Itālijas aizsardzības ministrs Gvido Krozeto šonedēļ intervijā laikrakstam “La Stampa” pauda pārliecību, ka Ukraina un Krievija ir jānosēdina pie sarunu galda un ka šajā procesā Ķīna var kļūt par starpnieku.

Aicinājumus uz miera sarunām un Krievijas-Ukrainas kara apturēšanu politiskā ceļā pēdējā laikā aktīvi pauž arī Brazīlijas prezidents Luiss Inasiu Lula da Silva.

Šādu nostāju atbalstījušas arī ASV un citas Rietumu valstis.

