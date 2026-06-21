Izmeti atkritumus mežā un domā, ka neviens to neuzzinās? VVD vadītājs atklāj, kā atrod vainīgos 0

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LA.LV
14:48, 21. jūnijs 2026
Viedokļi

Cilvēki, kuri nelegāli izmet atkritumus mežā vai citās neatļautās vietās, nereti uzskata, ka viņus nebūs iespējams atrast. Tomēr realitātē situācija mēdz būt pavisam citāda, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norādīja Valsts vides dienesta ģenerāldirektors Andris Ķēniņš.

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Atbildot uz jautājumu, vai tiešām iespējams atrast cilvēku, kurš atkritumus izmetis mežā, Ķēniņš atbildēja apstiprinoši.

Pēc viņa teiktā, atsevišķās vietās tiek uzstādītas videonovērošanas kameras, kuru ieraksti palīdz identificēt pārkāpējus.

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Tomēr kameras neesot vienīgais veids, kā noskaidrot vainīgo. Ķēniņš norādīja, ka nereti izmeklētājiem palīdz arī paši izmestie atkritumi.

Plašāk skaties video!

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