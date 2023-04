Jānis Kažociņš: “Putins un Dzjiņpins ir divi autokrāti, bet viņiem ir ļoti atšķirīgas intereses” Ieteikt







“Interesanti ir tas, ka abu valstu – Krievijas un Ķīnas – vadītājiem pirms formālām sarunām un paziņojumiem ir bijušas diezgan garas un privātas sarunas. Kas tur ir sarunāts – to mēs nezinām,” tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” uzsvēra Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos un bijušais SAB vadītājs Jānis Kažociņš, diskutējot par neseno Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina un Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizīti Maskavā, Krievijā.

Kažociņš uzsvēra, ka ir jāņem vērā tas, ka Ķīna un Krievija ir divas autokrātiskas valstis. Savukārt Putins un Dzjiņpins ir divi autokrāti, tāpēc viņiem esot izdevīgi sadarboties, bet viņiem ir “ļoti atsķirīgas intereses”.

“Ko Krievija vēlējās? Ķīnas atbalstu – īpaši militāru atbalstu, bet tādu Ķīna vismaz publiski nav solījusi. Krievija vēlējās, lai Ķīna dotu arī kaut kādu morālu atbalstu tam, ko Krievija dara Ukrainā,” komentēja Kažociņš.

Patiesībā Ķīnas miera plāna pirmais punkts saka, ka nedrīkst pārkāpt citu valstu robežas un “jāpieturās pie ANO Hartas, kas ir burtiski pretēji tam, ko Krievija dara”, tā norādīja Kažociņš TV24 raidījumā.

Turklāt šajā paziņojumā esot uzsvērts, ka nedrīkst dot citai valstij kodolieročus.

“Bet nupat mēs runājām par to, ka Krievija it kā varētu Baltkrievijā novietot kodolieročus. Tas nozīmē, ka tur ir dažādas intereses – to nevajag ņemt pārāk nopietni, ka Ķīna savas intereses liktu otrā vietā Krievijas intersēm,” uzskata Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Kažociņš.

Jau vēstīts, ka Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins pirmdien, 20.martā, Kremlī, Maskavā tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Tikšanās sākumā Putins nāca klajā ar īsu paziņojumu, ka Krievija esot gatava sarunām par Ukrainu. Viņš sacīja, ka Maskava ir iepazinusies ar Ķīnas miera plānu un ir gatava to apspriest.

Dzjiņpins un Putins parakstījuši divas vienošanās par stratēģiskās partnerības pagarināšanu līdz 2030.gadam.

Šī bija Dzjiņpin pirmā vizīte Maskavā kopš apstiprināšanas prezidenta amatā uz trešo pilnvaru termiņu.