Kā padarīt grilēšanu veselīgāku? Speciālistu padomi grila sezonai







Atnākot siltajam un saulainajam laikam, arvien vairāk vēlamies uzturēties svaigā gaisā, tai skaitā – grilējot gardus ēdienus. Kā saplānot grila maltīti, lai tā būtu veselīga un organisms justos labi pēc gardā piknika? Kāda piesardzība jāievēro, gatavojot ēdienus pie dabas? Stāsta “BENU Aptiekas” piesaistītā eksperte, sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un “BENU Aptiekas” farmaceits Konstantīns Čerjomuhins.

Cepšana uz uguns ir viens no senākajiem ēdiena gatavošanas veidiem. Vasarai sākoties, grilēšana notiek teju katrās brīvdienās un katrā ģimenē. Tomēr grilējot ir jāievēro dažādi drošības noteikumi, lai tā nekaitētu veselībai, kā arī jāparūpējas par ēdiena uzglabāšanu, tīrību un jāpiedomā pie apēstā ēdiena daudzuma, lai neciestu mūsu pašsajūta.

Kā padarīt grilēšanu veselīgāku?

Grilējot pārtikas produktus, piemēram, gaļu vai zivis, kas satur muskuļaudus un olbaltumvielas, ēdienu gatavojot ļoti augstā temperatūrā, rodas heterocikliskie amīni, skaidro uztura speciāliste Liene Sondore. Savukārt, gatavojot produktus ar augstu ogļhidrātu daudzumu lielā temperatūrā, iegūstam akrilamīdu, kas ir kaitīgs savienojums un rodas dabīgā ēdiena gatavošanas procesā. Šie savienojumi ir kancerogēni un tiek saistīti ar onkoloģisko slimību, ne infekciju slimību risku.

Tādēļ, lai grilēšana būtu drošāka veselībai, gaļa jāiemarinē eļļas vai citrusaugļu marinādē un jācep nelieli gaļas vai zivs gabaliņi, iesaka Sondore. Ja gaļa ir marinēta, liekā marināde jānoslauka, lai nepil uz oglēm. Viegla eļļas, skābes, kefīra vai paniņu marināde mazinās heterociklisko amīnu veidošanos.

Ievēro higiēnu un tīrību!

Pirms došanās grilēt, ir rūpīgi jāizvērtē, kādā veidā ēdieni tiks gatavoti svaigā gaisā. Jau iepriekš ir jāplāno, kādi produkti tiks gatavoti, kā tiks ievērota pārtikas droša uzglabāšana un higiēna, īpaši, ja grilēšana paredzēta kādā speciālā vietā ārpus mājām. Neatkarīgi no tā, vai grilēšana būs uz ogļu grila vai gāzes, jāatceras, ka grilam vienmēr ir jābūt tīram, jo uz netīra grila var būt iepriekšējās ēdiena cepšanas paliekas, netīrumi, rūsa, dažādi pelējumi un mikroorganismi, kas ar aci nav redzami, bet ir kaitīgi mūsu veselībai!

Lai ēdiens gatavotos pareizi un būtu labi pagatavots, ir svarīgi sagatavot ogles. Grils jākurina apmēram 20 minūtes, tad uz restēm jāuzliek produkti un jāļauj, lai uguns tos strauji “aprauj”, apcep un tad jāsamazina liesma ar kādu šķidrumu vai uzliekot vāku. Savukārt gāzes grilam samazina liesmu, saka Sondore.

Sagatavo grilējamos produktus pareizi!

Lai izvairītos no saindēšanās, vienmēr jāpārbauda grilējamo produktu svaigums, derīguma termiņš, kā arī tie kārtīgi jānotīra. Nav ieteicams ēdienam pievienot pārāk daudz sāls un citu garšvielu, jo, no vienas puses, garšvielas ir viens no galvenajiem ēstgribas stimulatoriem, bet no otras puses – garšvielas var nomaskēt novecojošu, nedaudz sabojātu pārtiku, skaidro “BENU Aptiekas” farmaceits Čerjomuhins.

Vienmēr svarīgi iegādāties svaigus pārtikas produktus, un, gatavojot gaļu vai zivis grilēšanai, ieteicams iemarinēt tās citrusaugļu un svaigu garšvielu marinādē. Marinēšanai var izmantot svaigus garšaugus, dārza skābās ogas – upenes, jāņogas, cidonijas u. c. ogas, kas ir pieejamas, iesaka Sondore.

Produktus var iemarinēt pat stundu pirms gatavošanas. Marinādei būtu jābūt tādai, kas nenomāc produkta dabīgo garšu. Uz grila nebūtu ieteicams cept tikko no ledusskapja izņemtus produktus, jo lielas temperatūras atšķirības dēļ būs grūtāk produktus vienmērīgi apcept. Gaļai un zivīm vienmēr jābūt kārtīgi pagatavotām – no gatava gaļas gabaliņa nedrīkst tecēt ārā sarkana gaļas sula. Uztura speciāliste iesaka vienmēr ieplānot pie grilētajiem ēdieniem klāt svaigus dārzeņus, ogas un augļus.

Ja gadās pārēsties, dodies pastaigā!

Vienmēr jāpatur prātā, ka gardi pagatavots ēdiens nav aicinājums uz pārēšanos – centieties ievērot mērenību! Lai izvairītos no pārēšanās, un ko darīt, ja tomēr apēsts ir par daudz, farmaceits Čerjomuhins atgādina:

• Nesteidzieties ēšanas laikā! Ēdiet lēnām, vismaz 20 minūtes, jo tik ilgs laiks nepieciešams, lai smadzenes pārraidītu signālus, ka esat paēdis.

• Centieties košļāt ēdienu pēc iespējas ilgāk, izjūtot katra gabala garšu un izbaudot ēšanas procesu.

• Ja tomēr sanācis pārēsties, vislabākā rīcība būs doties pastaigā. Aptuveni 20 līdz 30 minūšu pastaiga mierīgā tempā palīdzēs uzlabot visu orgānu asins apgādi, un tas palīdzēs kuņģim tikt galā ar lielu ēdiena daudzumu organismā.

Apdegumi un savainošanās grilēšanas laikā – ko darīt?

Izbaudot laiku svaigā gaisā un grilējot, jāņem vērā, ka ir jāseko līdzi ugunij grilā vai ugunskurā, jo viens vēja pūtiens var izraisīt uguns izplatīšanos, it īpaši mežā, sausā vasaras dienā. Grilēšana ir saistīta arī ar apdegumu risku – vienmēr izvērtējiet drošību! Ja sanācis iegūt apdegumu, pēc iespējas ātrāk jāmēģina apdeguma vietu atvēsināt, vislabāk – to turot zem tekoša vēsa ūdens.

Ja ir nepieciešams, var uzlikt brūcei sterilu un sausu pārsēju. Aptiekās pieejami dažādi pārsēju materiāli un apdeguma apstrādes līdzekļi, tomēr jāatceras, ja apdeguma laukums ir lielāks par cietušā plaukstas lielumu, ir jāsauc ātrā palīdzība vai jāvēršas pie tuvākā ārsta, atgādina farmaceits Čerjomuhins.

Griežot produktus grilēšanai, nedrīkstam aizmirst par drošību, rīkojoties ar nazi. Ja gadās sagriezties, brūce jānoskalo zem tekoša ūdens un jāpieliek sauss apsējs. Brūču malas var apstrādāt ar antiseptisku līdzekli, bet jāpārliecinās, ka brūcē nav svešķermenis, it īpaši, ja sagriešanās notikusi ar stiklu.

Ja ir asiņošana, lai ātrāk to apturētu, vajag piespiest brūci ar sterilu apsēju un turēt tik ilgi, kamēr asiņošana ir pārgājusi, bet ne ilgāk par 20 minūtēm. Ja sagriezta rokā vai kājā, to var pacelt uz augšu, lai ātrāk apstādinātu asiņošanu. Ja asiņošana neapstājas vai brūce ir liela, ir jāsauc ātrā palīdzība vai nekavējoties jādodas uz slimnīcu.

Aptiekās ir pieejams plašs klāsts ar dažādiem brūču apstrādes un dezinfekcijas līdzekļiem un pārsēju materiāliem, kuri noderēs šādās situācijās.

Atjauno mājas aptieciņu vasaras sezonai!

Lai spētu palīdzēt gan sev, gan citiem, ja notikusi apdedzināšanās vai sagriešanās grilēšanas laikā, vienmēr ir nepieciešams turēt blakus pirmās palīdzības aptieciņu. Aptieciņā ir jābūt pārsējam, plāksteriem, brūču apstrādes šķidrumam vai ziedei, līdzekļiem pret apdegumiem un pret insektiem, stāsta farmaceits Čerjomuhins.

Mājas aptieciņā noderēs arī antihistamīni – preparāti, kas palīdz pret alerģijām, pretsāpju zāles, līdzekļi gremošanas sistēmas uzlabošanai un absorbentu preparāti saindēšanās gadījumā. Lai izvairītos no pārtikas saindēšanās, dodoties piknikā, jāņem līdzi antibakteriālas ziepes vai salvetes un tīrs ūdens, lai nomazgātu rokas, nažus, augļus un dārzeņus, jo ūdens no tuvākā dīķa vai upes tam nebūs piemērots.