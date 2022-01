Krišjāņa Kariņa valdības sēde FOTO: Timurs Subhankulovs

Kariņa valdībai aprit trīs gadi







Šodien pašreizējai Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vadītajai valdībai aprit trīs gadi, liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā.

Kariņa valdība šā gada janvārī kļuva par visilgāk strādājošo Ministru kabinetu neatkarīgās Latvijas vēsturē, apsteidzot Māra Kučinska (ZZS) vadīto valdību, kas strādāja no 2016.gada 11.februāra līdz 2019.gada 23.janvārim, kad oficiāli darbu sāka Kariņa vadītais Ministru kabinets.

Kučinska valdībai ilguma ziņā ziņā seko Andra Bērziņa vadītā valdība, kas pie varas bija laikā no 2000.gada 5.maija līdz 2002.gada 7.novembrim jeb 916 dienas.

Ceturto vietu ieņem Hugo Celmiņa otrais vadītais Ministru kabinets, kas pie varas bija no 1928.gada 1.decembra līdz 1931.gada 26.martam jeb 845 dienas. Valda Dombrovska (JV) trešā vadītā valdība pie varas bijusi 820 dienas jeb no 2011.gada 25.oktobra līdz 2014.gada 22.janvārim. Tikmēr Aigara Kalvīša pirmais vadītais Ministru kabinets pie varas bija no 2004.gada 2.decembra līdz 2006.gada 7.novembrim jeb 705 dienas, tādējādi ieņemot sesto pozīciju.

Atjaunotās Latvijas vēsturē visīsāko laiku pie varas bijis Andra Šķēles otrais vadītais Ministru kabinets, kas strādāja no 1997.gada 13.februāra līdz 1997.gada 6.augustam jeb 174 dienas.