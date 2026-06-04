Latvija ar valsts ilgtspējīgo obligāciju emisiju piesaistījusi vienu miljardu eiro 3
Valsts kase trešdien, 3. jūnijā, Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu septiņi gadi, piesaistot finansējumu viena miljarda eiro apmērā ar ienesīgumu 3,525% un fiksējot kupona likmi 3,5%, aģentūru LETA informēja Valsts kasē.
Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm, investoru kopējam pieprasījumam pārsniedzot 2,4 miljardus eiro.
Ilgtspējīgo obligāciju emisijas vadošās bankas bija “BNP Paribas” un “Credit Agricole CIB”.
Obligācijas Latvijas ilgtspējīgas attīstības atbalstam emitētas otro reizi, pamatojoties uz Ilgtspējīgo obligāciju ietvaru, kas apliecina valsts apņemšanos turpināt virzību uz klimatneitralitātes sasniegšanu 2050. gadā un pāreju uz ilgtspējīgu un sociāli iekļaujošu ekonomiku.
Valsts kasē informē, ka 2021. gadā izveidotais Ilgtspējīgo obligāciju ietvars pavēra ceļu Latvijas vēsturē pirmajai ilgtspējīgo obligāciju emisijai starptautiskajos kapitāla tirgos tā paša gada decembrī, kad tika emitētas sešu gadu obligācijas 600 miljonu eiro apmērā.
Ietvars atjaunots 2026. gada maijā un paredz otrajā ilgtspējīgo obligāciju emisijā saņemtā finansējuma attiecināšanu uz valsts budžeta izdevumiem videi draudzīga transporta nodrošināšanai, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, vides piesārņojuma mazināšanai, sociālai iekļaušanai un nevienlīdzības mazināšanai, kā arī citiem uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu vērstiem pasākumiem.
Starptautiskais vērtētājs “Sustainable Fitch” sniedzis augstāko iespējamo novērtējumu atjaunotā Ilgtspējīgo obligāciju ietvara atbilstībai starptautiskajiem principiem un labākajai tirgus praksei.
Atjaunoto Ilgtspējīgo obligāciju ietvaru izstrādāja Finanšu ministrijas vadītā darba grupa, kurā pārstāvēta Ekonomikas ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija, Labklājības ministrija, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Satiksmes ministrija un Valsts kanceleja.
Valsts kasē norāda, ka Ilgtspējīgo obligāciju ietvars ļaus emitēt šādas obligācijas arī turpmāk, veicinot jaunu investoru piesaisti un aizņemšanos ar labvēlīgiem nosacījumiem.