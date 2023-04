Egīls Grasmanis Foto: Timurs Subhankulovs

Latvijā top jauna galda spēļu pasaule – “Brain Games” padomā jauns, ambiciozs projekts, ar lielāku nākotnes potenciālu Ieteikt







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ideja par šādas platformas nepieciešamību Latvijā pazīstamā spēļu uzņēmuma “Brain Games” īpašnieka un vadītāja Egīla Grasmaņa galvā radās Covid-19 pandēmijas laikā. Pandēmija izraisīja, no vienas puses, strauju galda spēļu popularitātes pieaugumu, bet, no otras – radīja problēmu, jo tās vairs bija iespējams spēlēt tikai ģimenes lokā, bet ar draugiem ne. Tas spēļu pasaulē radīja pamatīgu problēmu, jo galda spēļu būtība ir – spēlēt tās draugu lokā. Tā kā spēlēšana klātienē ir neatņemama nozares sastāvdaļa, tad Grasmanis sācis organizēt “Facebook” tiešsaistes pasākumus, kuru mērķis bija aicināt nozares pārstāvjus uz “prāta vētrām”, lai diskutētu par to, kā aizvietot spēles klātienē. Sākotnēji izmēģinātas dažādas pandēmijas laikā strauju popularitātes pieaugumu piedzīvojušās videokonferenču platformas “Zoom”, “Webex”, “MS ­Teams” un citas.

Taču drīz vien izrādījies, ka tās šim mērķim nav īsti piemērotas – tajās ir ierobežojumi audio un video satura kontrolei, kas apgrūtina spēlēšanu. “Piemēram, šajās platformās nav iespējams nodrošināt to, ka vieni spēlētāji neredz un nedzird, par ko vienojas citi,” skaidro Grasmanis. Pēc populāro platformu izmēģināšanas neveiksmes 2021. gadā tiek pieņemts lēmums veidot jaunu, īpaši uz spēlēm orientētu videokonferenču tiešsaistes platformu, kurai tiek piešķirts “Flockly” vārds, drīz vien tiek izveidots arī uzņēmums ar šādu vārdu. Lai gan tajā varēs izmantot jau zināmos spēļu principus, “Flockly” dibinātājs Grasmanis teic, ka šis ir pavisam jauns žanrs spēļu pasaulē.

Viņš saka, ka šis ir ambiciozākais projekts, pie kā viņš līdz šim ir strādājis, un vienlaikus tas ir arī projekts ar lielāko nākotnes potenciālu. “Ir bijuši mēģinājumi veidot kaut ko līdzīgu, vairāki uzņēmumi par lielām summām jau ir nopirkti. Mēs ejam soli tālāk – veidojam platformu, kurā spēļu autori nākotnē paši varēs taisīt spēles,” stāsta Grasmanis, piebilstot, ka salīdzinot ar līdz šim veidotajām galda spēlēm, kas eksistē jau iepriekš definētās robežās, šis projekts mēģina radīt pilnīgi jaunu spēļu pasauli.

Policists, muša un kaka

“Flockly” vēl nav pabeigta, tās palaišana tiek plānota tuvākajos mēnešos. “Šajā platformā varēs spēlēt spēles, kuru pamatā ir cilvēku saziņa, diskusijas, argumenti – tādas kā, piemēram, “Mafija”, bet nevarēs spēlēt spēles ar fiziskajiem komponentiem. Laimīgā kārtā šādu spēļu nav nemaz tik maz, īpaši, ja izklaidējošajām un viesību spēlēm pieskaita arī izglītojošās un biznesa spēles,” saka Grasmanis. Šobrīd “Flockly” platformā testa režīmā ievietotas divas spēles – zīmēšanas spēle “Catch Sketch” un melošanas un manipulāciju spēle “Mimic Octopus”, turpat tiek solīts, ka jau tuvākajā laikā tiks pievienotas vēl piecas.

Lai pārvarētu manu sākotnējo skepsi par šādu spēļu popularitāti, Grasmanis uzaicina mani vienu izmēģināt. Domāts, darīts – jau pēc maza brīža esmu saņēmis uzaicinājumu no “Flockly”, pievienojies kā viesis un sākam spēli, kurā mums pievienojas arī “Flockly” valdes priekšsēdētājs Jānis Upmanis.

Izvēlamies spēlēt “Catch Sketch” – tā ir zīmēšanas spēle. Vienam no spēlētājiem jāizvēlas no ekrānā redzamajām kartītēm “Viegli” vai “Sarežģīti”, šī izvēle nosaka, cik sarežģīti attēlojamu vārdu uz ekrāna ierauga abi pārējie, tad sākas zīmēšana. Kad pirmais no zīmētājiem ir savu darbu pabeidzis un iesniedzis, tad jābeidz arī otrajam, jo programma zīmēt vairs neļauj. Caurmērā tas nozīmē, ka katram zīmējumam tiek dotas apmēram 30–45 sekundes, gari domāt nav laika. Mums iet diezgan jautri – zīmēt ar peli ir krietni grūtāk nekā ar zīmuli, nepieradusī roka neklausa, tādēļ bieži vien rezultātu varētu pieklājīgi raksturot kā ķinķēziņus. Kad zīmēšana pabeigta, tam spēles dalībniekam, kurš izvēlējās kartītes “Viegli” vai “Sarežģīti”, no abiem zīmējumiem, kurus apskata pēc kārtas, jāmēģina uzminēt, kāds vārds tur attēlots. Ja uzmin, saņem punktu, ja ne – tad neko.

Viegli mums neiet – manis zīmētais policists Jānim izskatās pēc bruņinieka, bet Egila zīmētais – pēc dejotāja, tieši tāpat kā ods Egila un Jāņa mākslinieciskajā atveidojumā man atgādina vai nu reaktīvo iznīcinātāju, vai kādu eksotisku putnu. Vislielākos smieklus izraisa mušas attēlošanas mēģinājumi, jo Jānis, cenšoties, viņaprāt, uzskatāmi nodemonstrēt, ka attēlota tieši muša, pievieno zīmējumam arī kaku, virs kuras tā lidinās.

Šādi minētājam galva tiek sajaukta vēl vairāk, un izskan visdažādākie minējumi par to, kas ir šis noslēpumainais, piramīdai līdzīgais priekšmets. Taču ir arī veiksmes – mums ar Egilu labi izdodas kūkas zīmējumi. Īsi sakot, apmēram 20 minūšu laikā esam izspēlējuši septiņus vai astoņus spēles raundus un pamatīgi izsmējušies. Katrā ziņā šis nelielais eksperiments demonstrē, ka “Flockly” platforma un tajās pieejamās spēles spēj risināt spēlētāju socializēšanās problēmu – šķiramies gandrīz kā draugi.

Platforma pasaulē

Kā jau minēts, pati platforma palaišanai vēl nav gatava. Tomēr jau ar šobrīd vēl nepabeigto platformu E. Grasmanis jau paspējis piedalīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā informācijas tehnoloģiju uzņēmumu tirdzniecības misijā ASV, kas notika gada sākumā. Tās gaitā viņš iepazīstinājis ar to dažādu spēļu izstrādātājus un saņēmis entuziasma pilnu pretreakciju, kā arī ievērojis, ka pastāv milzu pieprasījums pēc biznesa un izglītojošajām simulācijas spēlēm, kas saliedē komandas un ļauj izspēlēt dažādas situācijas. “Ir trīs lieli spēļu segmenti – izklaide, bizness un izglītība. Mēs redzam “Flockly” attīstības potenciālu katrā no tiem,” saka E. Grasmanis.

Lai gan pati platforma būs bezmaksas, tomēr “Flockly” plāno iekasēt maksu par spēļu ievietošanu tajā, kā arī cer uz reklāmas ieņēmumiem. Platformas veiksmi gan Grasmanis, gan Upmanis saista ar to, ka daudzviet pasaulē joprojām turpinoties kovida radītie tikšanās ierobežojumi, kā arī ar to, ka ierobežojumu gados cilvēki pieraduši tikties mazāk, bet vairāk komunicēt, izmantojot datorus un viedierīces.

Darba pie jaunās platformas vēl pietiks vairākiem mēnešiem, taču arī laiks negaida. Mēs apzināmies, ka mēs spēlējam arī ar laiku – šādi produkti tirgū parādīsies arvien vairāk,” viņš atzīst. Līdzīgi kā galda spēlēm, arī šai platformai svarīga ir testēšana. E. Grasmanis vēlas, lai galaprodukts ir viegli saprotams un lietojams, tāpēc galvenais priekšā palikušais darbs ir tieši produkta testēšana.

Jāpiebilst, ka “Brain Games” Latvijas un pasaules tirgū pazīstama jau kopš 2004. gada. Neskatoties uz sekmīgo attīstību līdz šim, tieši 2022. gadā uzņēmums piedzīvoja strauju izaugsmi – tā apgrozījums palielinās par 40%. Izaugsme skaidrojama ar to, ka šim galda spēļu hobijam Covid-19 laikā pievērsās cilvēki, kas iepriekš tās nespēlēja. Līdz šim uzņēmums vidēji izdevis trīs līdz piecas oriģinālspēles gadā, bet šogad un nākamgad iecerēts izdot deviņas.

“Brain Games” veiksmīgākā un starptautiski vislabāk zināmā spēle ir “IceCool”. Tā un citas ar šo zīmolu saistītās spēles ir pārdotas jau 400 tūkstošos eksemplāru. Tāpat kā filmu nozarē labi zināmā datubāze “Board Game Geek” visas trīs “IceCool” spēles iekļauj 20 labāko bērnu spēļu vidū. 2022. gada sākumā “Brain Games” īstenoja “Kickstarter” pūļa finansējuma kampaņu spēlei “Iron Forest”. Tajā no 2000 cilvēkiem tika piesaistīti 162,77 tūkstoši dolāru, un šo spēli plānots laist klajā 2023. gada vidū.

PĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Sēkla

• Kovida pandēmija izraisa strauju galda spēļu popularitātes pieaugumu, taču vienlaikus arī būtiskus ierobežojumus to spēlēšanai klātienē, kas ir galvenais to popularitātes iemesls. 2021. gadā neveiksmīgi izmēģinot spēlēšanas iespējas videokonferenču platformās, tiek lemts par spēlēm īpaši domātas platformas veidošanu, tā tiek nosaukta par “Flockly”.

Dīgsts

• Spēļu platformas “Flockly” un tāda paša nosaukuma uzņēmuma veidošanai spēkus apvieno “Brain Games” (47,50% daļu), Jānim Upmanim piederošais programmēšanas uzņēmums “Expert Quality” (27,50%), J. Upmanis kā fiziska persona (14,5%) un vēl viens programmēšanas uzņēmums SIA “Tiwi” (10,5%). Sākas platformas veidošana, kas ilgst divus gadus.

Augļi

• 2023. gadā notiek platformas testēšana, to plānots palaist tuvākajos mēnešos. “Flockly” ar panākumiem demonstrēta spēļu ražotājiem ASV.sts