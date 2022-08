Liela nozīme ir arī vecāku piemēram jeb Padomi pēc garajām brīvdienām

Publicitātes foto

Kā palīdzēt bērniem adaptēties skolai jaunajā mācību gadā un ko darīt, lai, arī iestājoties aukstumam un salam, viņi saglabātu veselību un mundrumu? Uz šiem jautājumiem atbild Veselības centra apvienības (VCA) pediatre rezidente Poļina Popeiko un «Mēness aptiekas» farmaceits Vadims Brižaņs.

Tā arī vasara pagājusi…

Kalendārā pāršķiram augusta pēdējās dienas… Drīz jau septembris un bērni atkal būs pārņemti ar mācībām, bet kāds tikai pirmo reizi pārkāps skolas slieksnim. Ārā katru dienu kļūs arvien vēsāks, un zēnu un meiteņu ikdiena vairs nebūt nebūs tik bezrūpīga kā vasarā.

Pirmais, kam vecākiem būtu jāpievērš uzmanība, ir bērna veselības stāvoklis. Šis ieteikums būtu jāuztver ļoti nopietni, jo vienmēr ir labāk jau pamanīt kādu problēmu startā, nevis to palaist garām.

Mācību iestādēs var atšķirties nosacījumi skolēniem par nepieciešamajām medicīniskajām izziņām. Tomēr vizīte pie ģimenes ārsta vai pediatra, ja tas vēl nav izdarīts, noteikti ir svarīga. Šāda speciālista veiktā apskate vienmēr ir informatīva. Viņš sniegs nosūtījumus uz visām nepieciešamajām analīzēm un pastāstīs, pie kuriem ārstiem jādodas uz pieņemšanu, ieteicami būtu arī izmērīt asinsspiedienu. «Ir būtiski nodot asins analīzes – to iesaku veikt reizi gadā vai divās pat tajā gadījumā, ja bērns ne par ko nesūdzas. Piemēram, ļoti svarīgi ir noteikt D vitamīna un dzelzs līmeni skolēna asinīs. Vitamīns palīdz uzturēt kaulu, zobu un nervu sistēmas veselību, bet tā trūkums samazina organisma izturību pret infekcijām. Savukārt dzelzs trūkums ietekmē cilvēka koncentrēšanos, enerģijas līmeni,» atzīst Poļina Popeiko.

Uzmanību stājai un redzei!

Vecākiem rūpīgi jāizstudē visu ārstu speciālistu (pediatru, ķirurgu, ortopēdu, okulistu, otolaringologu, neiropatologu, zobārstu, logopēdu) atzinumi par saviem bērniem un jāizpilda visi norādījumi konstatēto veselības traucējumu novēršanai.

Īpaša uzmanība jāpievērš stājai un redzei. Skoliozi (mugurkaula izliekumu) ir vieglāk labot sākumstadijā, nekā pēc tam ar to cīnīties gadiem ilgi. Katram trešajam bērnam, kurš sāk mācīties 1. klasē, ir stājas traucējumi (plecu, lāpstiņu asimetrija, sakumpums utt.) kas rodas, pavājinoties muguras simetrisko muskuļu tonusam. Jāatceras, ka maksimālā slodze mugurkaulam ir nevis tad, kad stāvam, bet, gluži otrādi, kad sēžam, piemēram, mācību vai datorspēles laikā. Svarīgi pievērst uzmanību darba vietas iekārtošanai skolēnam, pārliecināties, vai krēsls un galds ir piemērotā augstumā un lampas gaisma krīt no pareizās puses. Tomēr vai mēs, pieaugušie, bieži vien, redzot bērnus ar datoru rokās stundām ilgi sēžam uz… gultas (dīvāna, paklāja, palodzes un tā tālāk), uzreiz lūdzam viņus pārvietoties pie galda? Arī pandēmijas laikā paši reizēm grēkojām ar to pašu: āķa pozā dienām-naktīm sēdējām pie datora, strādājot attālināti… Tātad – nerādiet sliktu piemēru bērniem – centieties arī paši pie datora strādāt pareizi. Bērni jūs uzklausīs, īpaši, ja visu paskaidrosiet vienkārši un saprotami. Neviens bērns negrib sabojāt redzi vai būt ar šķību muguru. Viņi jūs sapratīs – ja ne uzreiz, tad pavisam drīz.

Fāstfudu un kolu nevar atcelt, bet …

Skolas vecuma bērni jāradina pie pareiza uztura ar personīgo (vecāku) piemēru. Ja bērns redz, ka vecāki neēd brokastis, bet vakariņās pasūta sev ar piegādi fāstfudu, tad ir sarežģīti no viņa gaidīt ko citu.

Iegādājieties ērtas kastītes ēdieniem! Tajās bērns var ņemt līdzi brokastis, ja nevēlas tās ēst mājās, pārtiku vai pusdienas, ja uzreiz pēc skolas dodas uz papildu nodarbībām. Pareizs uzturs skolas vecuma bērniem paredz, ka brokastīm un pusdienām jābūt enerģētiski ietilpīgākajām, bet vakariņas labāk ēst divas stundas pirms gulētiešanas.

Dažādojiet bērnu uzturu – tajā ir jābūt arī svaigiem dārzeņiem un augļiem, putraimiem, piena produktiem, arī dabīgajiem jogurtiem un sieram. Pievērsiet uzmanību cukura daudzumam produktos – visiem garšo sieriņi, kondensētais piens, sulas, pat kečups un citas mērces satur milzīgu daudzumu cukura. Nē, tas nenozīmē, ka cukurs ir pilnībā jāizslēdz, bet, izvēloties starp līdzīgiem produktiem, paņemiet to, kur cukura ir mazāk, bet pārtikai piedāvājiet bērnam viņa iecienītākos augļus un dārzeņus.

Attālināto mācību blakne – lielam bērnu skaitam ir radies liekais svars. Šajā gadījumā palīdzēs sports, biežas pastaigas un pareizs uzturs. Reizēm būs nepieciešamas endokrinologa un dietologa konsultācijas, taču atcerieties, ka tikai ar personīgo piemēru var panākt pārmaiņas.

Nepārspīlējiet ar pulciņiem un papildnodarbībām!

Pēc statistikas datiem, 20 līdz 30 procenti skolēnu slimo ar dažādas smaguma pakāpes neirozēm, un bieži tās ir hroniskas pārpūles sekas. Viņi skolā ir astoņas un vairāk stundu, tā ir liela slodze, bet pēc skolas vēl ir jāpilda mājasdarbi, tāpēc pulciņu un sporta nodarbību skaitam, ko apmeklē bērns, jābūt prātīgam, bez pārspīlēšanas.

Neirozes cēlonis var slēpties arī bērna psiholoģiskajā stāvoklī – ne katrs mazais cilvēks var pārspēt biklumu, nedrošību, trauksmi. Bērniem ir tendence pārdzīvot un hipertrofēti uztvert savas neveiksmes. Tāpēc esiet modri: ja bērns vakarā nespēj aizmigt, sāk grauzt nagus vai zīmuļus, runājiet ar viņu laipni un mierīgi, meklējiet iemeslu. Mierīga mājas vide, pārdomāts dienas režīms, veselīgs uzturs palīdzēs tikt galā ar dažādām problēmām. Ja netiekat galā paši, noteikti sazinieties ar speciālistu.

Pēc brīvdienām

Lai bērnam atvieglotu atgriešanos skolā, vecākiem pietiek izpildīt dažus vienkāršus norādījumus.

1. Atjaunot darba dienas ritmu jau augusta beigās – vēlams, lai bērns ietu gulēt laikā no pulksten 21.00 līdz 22.00, bet no rīta mostos ap pulksten septiņiem astoņiem.

2. Lai bērns varētu laikus aizmigt, īsi pirms gulētiešanas nevajadzētu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Var kopā ar bērnu palasīt grāmatas, klausīties audiopasakas vai uzspēlēt galda spēli, jo šīs nodarbības nerada spriedzi un ļauj atslābināties. Atcerieties, ka televizoru vai datoru izslēdzam vismaz stundu pirms gulētiešanas.

4. Vienkārši esiet uzmanīgi pret saviem bērniem. Jauns dienas režīms, tikšanās ar skolotājiem un klasesbiedriem, kurus viņi sen nav redzējuši, un citas pārmaiņas noved pie zināma stresa līmeņa, kas var samazināt imunitāti. Tāpēc nav izslēgts, ka mācību gada pirmajās nedēļās bērnam var parādīties neliela saaukstēšanās vai temperatūra, kuras iemesls ir emocionāls nogurums.

5. Atgādiniet bērnam higiēnas noteikumus, ieskaitot biežu pareizu roku mazgāšanu, tas ir īpaši aktuāli mūsdienās, kad pasaulē ir pandēmija.

6. Pārrunājiet sadzīviskus jautājumus, ja bērns uz skolu vai pulciņiem dodas viens pats – izejiet pa maršrutu kopā, iepriekš pārliecinoties, vai bērns atceras ceļu. Vienojieties, cik bieži viņam jums jāziņo par savu atrašanās vietu.

«Zivju eļļu neviens nav atcēlis!»

Tā uzskata Mēness aptiekas farmaceits Vadims Brižaņs, kurš piekrīt, ka primāri nepieciešams, lai bērna uzturs būtu sabalansēts. Tajā jābūt olbaltumvielām, taukiem, ogļhidrātiem, vitamīniem un mikroelementiem, tātad daudzveidīgam. Slikti, ja bērna uzturā dominē ogļhidrāti. Ir tādi skolēni, kas atsakās no konkrētiem produktiem – augļiem, zivīm, piena produktiem, gaļas un tā tālāk. Tāpēc bērniem var pietrūkt spēka aktīvai skolas dzīvei, kas ir pilna uzdevumu, emociju, stresa un vienkārši ikdienas darba.

«Mēs, farmaceiti, vienmēr esam priecīgi palīdzēt vecākiem, kuri vēlas ar vitamīnu un minerālvielu palīdzību vairot savu bērnu spēkus,» saka Vadims. «Ir būtiski aprunāties ar mammu vai tēti par viņu skolēnu, lai piemeklētu pareizo atbalsta kompleksu. Piemēram, var būt nepieciešams magnijs un B grupas vitamīni, kas palīdzēs skolēnam, kurš, sākoties septembrim, ir spiests iziet no mājas komforta zonas, stāties pretī paaugstinātām nervu slodzēm, stresam. Ja domā par tuvojošos vīrusu un saaukstēšanās sezonu, tad var palīdzēt C vitamīns, selēns un cinks (vecākiem arī!), bet mans ieteikums: minimāla deva (profilaktiska), ja ārstam nebūs citu ieteikumu.»

Speciālists iesaka padomāt (nodot analīzes) par pietiekamu D vitamīna līmeni skolēna organismā. Tas ir vitāli svarīgs bērnu organismam, jo uzņemas atbildi par imūnsistēmas atbildes reakcijām, kas rada organisma aizsargfunkcijas. Turklāt D vitamīns ietekmē kalcija uzsūkšanos organismā, un tās ir stipras locītavas un zobi.

Turklāt neviens nav atcēlis zivju eļļu, kas satur nepiesātinātās aminoskābes. Tas palīdzēs jūsu bērnam labāk iegaumēt mācību materiālu, iemācīties dzejoļus, plaši domāt un producēt idejas. Vēl jo vairāk tādēļ, ka šodien var nopirkt zivju eļļu dažādā formā, piemēram, kas izskatās pēc želejkonfektes – zivtiņa ar augļu garšu. Bērniem šādi «gardumi» iet pie sirds. Saprātīgs variants, ko bieži iesaku uzņemt, ir D vitamīns ar Omega-3 vai D vitamīns ar kalciju.

Un pats galvenais, ko gribas ieteikt ģimenēm: esiet uzmanīgi pret bērniem, kuri ir jānodrošina ar brīvu laiku nesteidzīgām brokastīm–pusdienām–vakariņām. Reizēm, kad redzu ar mācībām un papildpulciņiem (valodas, datori, sporta treniņi un tā tālāk) pārslogotu skolasbērnu, saprotu, ka viņam neviļus tiek atņemta daļa bērnības. Arī slodzei jābūt noteiktai ar mēru – par to esmu pārliecināts, un par to runā daudzi pasaules ārsti.

