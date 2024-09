Foto. pexels.com/Maleen Fotograpia

Modernā audzināšanas metode, ko izmanto miljoniem cilvēku, var nopietni kavēt mazuļu attīstību – tā traucē bērna “akustisko kartēšanu” Ieteikt







Modernas audzināšanas metodes, ko izmanto miljoniem cilvēku, var kavēt mazuļu attīstību un izraisīt tālejošas “sabiedrības veselības problēmas”, brīdina eksperti un par to raksta izdevums DailyMail.

Vecāki darīs visu, lai mazulis aizmigtu, taču eksperti brīdina par kādu gadiem jau populāru tendenci – “balto troksni”. Troksnis izklausās līdzīgi kā televīzijas vai radiostatiskais troksnis, un neatkarīgi no tā, vai tas ir no kāda aparāta vai tālruņa lietotnes, tas ir guvis plašu popularitāti, jo līdz pat trešdaļai vecāku izmanto to kā fona troksni kā zīdaiņu aizmidzināšanas līdzekli.

Miega speciālisti un dažādi padomdevēji līdz šim ir apgalvojuši, ka vienmērīga fona skaņa palīdz smadzenēm mazāk koncentrēties uz pēkšņiem, traucējošiem trokšņiem, kas var pamodināt no miega vai iemigšanas. Taču nesen eksperti ir sapratuši, ka baltais troksnis līdzīgi kā rozā vai brūnais troksnis var nodarīt vairāk ļauna nekā laba, ja runa ir par bērnu valodas attīstību.

Baltā trokšņa monotonais tonis var traucēt bērna “akustisko kartēšanu” — smadzeņu tīklu, kas palīdz mazuļiem saprast un mācīties valodu. Zīdaiņu smadzenes nepārtraukti interpretē katru skaņu, lai izveidotu valodu tīklus, un viņi uztver, kuras skaņas tiek atkārtotas, lai noteiktu, ko ir svarīgi klausīties, lai attīstītu viņu pašu dzimto valodu.

Zīdaiņa smadzenes var atšķirt skaņu variācijas, kas rodas milisekundes desmitdaļā, kas palīdz smadzenēm koncentrēties uz mazāko valodas vienību un veicina smadzeņu savienojumu veidošanos, lai apstrādātu skaņas.

Kā norāda pētnieki, lai gan ir svarīgi dzirdēt šīs akustiskās variācijas, kad bērns ir nomodā, tas ir īpaši svarīgi, kamēr mazuļi guļ, jo tieši tad notiek lielākā daļa smadzeņu neiroplastiskuma — spēja attīstīties un pielāgoties, veidojot jaunus neironu tīklus.

Bet, ja vecāki izmanto balto troksni, zīdaiņi, kuri guļ 12 līdz 18 stundas dienā, tiek pakļauti tam stundām ilgi. Un, tā kā tam nav nekādu variāciju, tas “saka smadzenēm, ka jums tas nav jāklausās, jo nekas nenotiek”, un tāpēc smadzenes neveido tīklus, palaižot garām būtisku laiku, lai veidotu valodu prasmes.

Kā norāda pētnieki, mazulim labāk ir dzirdēt kādu dziesmu atkal un atkal, nevis tikai balto troksni, tāpat labākas ir skaņu ainavas ar jebkāda veida variācijām — pat mazām, piemēram, okeāna viļņiem vai sirdspukstiem, jo akustiskā vide mazulim ir ļoti svarīga.