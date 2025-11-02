No 12.novembra mainās iekāpšanas kārtība “Ryanair” lidmašīnās – uzņēmums pāriet uz jaunu sistēmu 0
Zemo cenu aviokompānija “Ryanair” paziņojusi par vairākām būtiskām izmaiņām pasažieru apkalpošanā, kuras stāsies spēkā novembrī. Galvenās pārmaiņas skar iekāpšanas kartes un bagāžas kontroli — uzņēmums pāriet uz pilnībā digitālām iekāpšanas kartēm, kā arī pastiprinās prēmēšanu darbiniekiem, kas pieķer pasažierus ar pārmērīgu rokas bagāžu, ziņo Lrytas.lt.
“Ryanair” oficiāli pāries uz digitālajām iekāpšanas kartēm no 12. novembra: pasažieri vairs nevarēs izmantot drukātas papīra biļetes, tās būs jāuzrāda myRyanair lietotnē. Lēmums, kā norādīts uzņēmuma paziņojumā, tika apstiprināts 24. septembrī. Iepriekš plānotais pārejas termiņš bija 3. novembris, taču tas tika pārcelts, lai nodrošinātu gludāku pāreju pēc rudens brīvlaikiem.
Tiek lēsts, ka gandrīz 80% no vairāk nekā 206 miljoniem “Ryanair” klientu jau izmanto digitālās iekāpšanas kartes, tomēr no 12. novembra papīra karte vairs nebūs izmantojama.
“Ryanair” izpilddirektors Maikls O’Līrijs arī paziņoja, ka aviokompānija plāno palielināt prēmijas darbiniekiem, kuri pieķer pasažierus, kas mēģina lidmašīnā iekāpt ar vairāk bagāžas, nekā atļauts. Pašlaik par katru pieķerto pārkāpumu darbiniekiem tiek maksāts €1,50, bet novembrī šī summa, visticamāk, tiks palielināta līdz €2,50 par bagāžu. Turklāt tiks atcelts ikmēneša bonusa limits €80.
O’Līrijs uzsvēra, ka viņam par to nav absolūti nekādas vainas sajūtas un ka viņš vēlas, lai apkalpes darbinieki aktīvi fiksē tos, kuri “krāpj sistēmu”. Viņš norādīja, ka daudzi ceļotāji, tai skaitā cilvēki ar mugursomām, joprojām domā, ka varēs šķērsot vārtus bez sekām, taču “Ryanair” to pamanīšot, un par to būs jāmaksā — ja pasažieris neatbilst noteikumiem, viņam tiks liegtas iekāpšanas tiesības, līdz tiks samaksāta papildu maksa.
“Ryanair” skaidro, ka zemākā biļetes cena ietver tikai vienu mazu somu, kas ietilpst zem sēdekļa priekšā. Ja pasažieram bagāža tiek nogādāta līdz iekāpšanas vārtiem un jāievieto bagāžas nodalījumā, par to var tikt iekasēta maksa, kas var sasniegt līdz €87 par lielgabarīta somu. Aviokompānija norāda, ka aptuveni 200 000 pasažieru gadā maksā bagāžas maksu pie vārtiem, tādēļ ir vēl daudz darba, lai šo praksi samazinātu.