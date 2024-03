Ilustratīvs foto. Rīga, Salu tilts. Foto: Ieva Čīka/LETA

No 21.marta būtiski ierobežos kravas transporta tranzīta satiksmi Pārdaugavā Ieteikt







No ceturtdienas, 21.marta, tiks pilnībā aizliegta kravas transporta tranzīta satiksme cauri Torņkalnam pa Vienības gatvi un Jelgavas ielu, kā arī rīta un vakara sastrēgumstundās aizliegta kravas transporta satiksme abos virzienos gar Daugavas kreiso krastu starp Bolderāju un Salu tiltu, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Plānots, ka ceļa zīmju uzstādīšana tiks sākta ceturtdien un pabeigta aptuveni nedēļas laikā. Pirmo nedēļu Rīgas pašvaldības policija noteikumu pārkāpējus brīdinās, bet pēc tam sāks administratīvā pārkāpuma procesus ar sodu piemērošanu.

Izmaiņas turpmāk aizliegs kravas transporta kustību abos virzienos Vienības gatves posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Jelgavas ielai jeb Latvijas Universitātes akadēmiskajam centram, Jelgavas ielas posmā no Vienības gatves līdz Akmeņu ielai un Akmeņu ielas posmā līdz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) jeb Valguma ielai.

Savukārt sastrēgumstundās no plkst.7 līdz 10 un no plkst.16 līdz 19 tiks ierobežota kravas transporta, kura pilna masa ir virs piecām tonnām, kustība abos virzienos gar Daugavas kreiso krastu no Salu tilta līdz Bolderājai – pa Mūkusalas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Raņķa dambi, Daugavgrīvas ielu un šoseju līdz Finiera ielai.

Jau ziņots, ka pēc Austrumu maģistrāles posma pabeigšanas gada sākumā Rīgā veiktas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, aizliedzot tranzīta satiksmi cauri pilsētas centram. Tranzīta satiksmi abos virzienos ir aizliegta uz Akmens tilta, kā arī gar Daugavas labo krastu no Salu tilta līdz pa Krasta ielu, Ģenerāļa Radziņa krastmalu, 11. novembra krastmalu un Eksporta ielu līdz Hanzas ielai.