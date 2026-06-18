Pēc Jāņiem atkal sāksies vidusskolu konkursu trakums Rīgā? Domei šoreiz plānā dinamisks algoritms 4
Rīgas pašvaldībā šogad ieviesīs dinamisku uzņemšanas algoritmu, kas paredzēts, lai paātrinātu skolēnu uzņemšanu 10. klasēs, un būtiska nozīme tajā būs ģimeņu izvēlētajai prioritāšu secībai.
Piesakoties mācībām, būs jānorāda, kuras skolas un programmas ir augstākā prioritātē, un pēc pieteikuma iesniegšanas šo secību vairs nevarēs mainīt. Ja pretendents apstiprinās piedāvājumu kādā no izvēlētajām skolām, viņš automātiski tiks dzēsts no zemāku prioritāšu sarakstiem, un atbrīvotā vieta nekavējoties tiks piedāvāta nākamajam pretendentam rindā.
Pašvaldībā skaidro, ka šāds risinājums palīdzēs izvairīties no kavēšanās, ar ko saskārās uzņemšanā iepriekšējos gados. Tas nozīmē, ka vecākiem vairs nebūs jāzvana uz citām skolām un jāatsaka rezervētās vietas. Tieši neatteiktās vietas pērn radīja sastrēgumus uzņemšanas procesā un kavēja rindu virzību.
Vienlaikus sistēma saglabās iespēju pretendēt uz skolām, kas prioritāšu sarakstā atrodas augstāk par jau apstiprināto izvēli. Tādējādi skolēns nezaudēs iespēju vēlāk saņemt uzaicinājumu uz sev vēlamāku izglītības iestādi, ja tajā atbrīvosies vieta.
Pašvaldība apņēmusies vienotajā uzņemšanas sistēmā iekļaut arī citas izglītības iestādes, ne tikai vidusskolas.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV) jauno kārtību vērtēja kā būtisku uzlabojumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Vienlaikus viņš atgādināja, ka vidējo izglītību iespējas iegūt ne tikai vispārizglītojošajās vidusskolās, bet arī profesionālās izglītības iestādēs un citās. Šādi mudinājumi izskanēja arī pērn, kad Rīgas domes vadībai virkne vecāku pārmeta vietu trūkumu pilsētas vidusskolās.
Šogad 9. klasi Rīgā beidz teju 7000 skolēnu. Lai gan iepriekš izskanējušas bažas par vietu trūkumu vidusskolās, pašvaldībā uzsver, ka tās neatbilst faktiskajai situācijai, jo jaunieši turpina mācības ne tikai profesionālajās skolās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Rīgā, bet arī citviet Latvijā.
Tāpat atkārtoti uzsvērts, ka uzņemšanā nav paredzētas priekšrocības tiem skolēniem, kuri līdz 9. klasei mācījušies konkrētajā skolā. Ķirsis norādīja, ka šī pieeja pārrunāta gan ar Izglītības un zinātnes ministriju, gan Tiesībsarga biroju, un secināts, ka priekšrocību piešķiršana kādiem skolēniem uzņemšanā 10. klasē nebūtu pamatota.
“Vienīgais atlases parametrs ir sekmes. Visiem ir iespējas mācīties tur, kur viņi vēlas, ja viņu sekmes atbilst,” uzsvēra galvaspilsētas vicemērs.
Šogad Rīgā plānots atvērt 10. klases 54 vidusskolās, tai skaitā sešās valsts ģimnāzijās, kopā uzņemot līdz 4500 skolēnu. Skolēni tiks uzņemti 162 klasēs, tai skaitā 37 klasēs ģimnāzijās.
Pieteikšanās mācībām 10. klasē sāksies 27. jūnijā un ilgs piecas darba dienas. Pašvaldībā uzsver, ka nav nozīmes tam, vai pieteikums iesniegts pirmajā vai pēdējā pieteikšanās dienā, jo visus pretendentus vērtēs vienlīdzīgi.
Iedzīvotāji galvenokārt aicināti izmantot vietni “latvija.gov.lv”, lai iesniegtu pieteikumus elektroniski. Pagājušā gada pieredze Rīgā liecina, ka šo iespēju izmantoja liels skaits vecāku. Vienlaikus tiem, kuri nevarēs pieteikties elektroniski, būs iespēja iesniegt dokumentus klientu apkalpošanas centros Rīgā.
Pieteikumu skaits netiks ierobežots, un pretendenti varēs pieteikties vairākās izglītības iestādēs. Atsevišķos gadījumos pieteikumu būs iespējams iesniegt arī klātienē konkrētajā skolā, taču šādā veidā varēs pieteikties tikai uz tās skolas piedāvātajām izglītības programmām.
Pieteikumā būs jānorāda izvēlētās izglītības iestādes un programmu prioritātes. Tas esot īpaši svarīgi skolās, kur 10. klases komplektēs pa vairākiem noteiktiem mācību virzieniem.
Uzņemšanas procesu plānots sākt 2. jūlijā. Precīzs laiks vēl tiks paziņots. Sistēma automātiski saņems datus par skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem, kā arī citus skolu noteiktos uzņemšanas kritērijus, piemēram, konkrētu mācību priekšmetu atzīmes liecībā. Atšķirībā no iepriekšējā gada vecākiem šie dati vairs nebūs jāievada manuāli.
Kad sāksies uzņemšana, pretendenti tiks sarindoti atbilstoši viņu norādītajām prioritātēm. Vecāki portālā varēs redzēt sava bērna vietu rindā un sekot līdzi uzņemšanas gaitai. Tāpat būs pieejama informācija par to, cik skolēnu katra skola plāno uzņemt.
Noteikumi paredz, ka pēc uzaicinājuma saņemšanas lēmums par tā pieņemšanu būs jāpieņem 72 stundu laikā. Ja pretendents apstiprinās kādu no savām prioritātēm, visas zemākās prioritātes automātiski anulēs, ļaujot ātrāk virzīt uzņemšanas procesu pārējiem pretendentiem. Ģimenes aicinātas nevilcināties ar atbildi – jo ātrāk tiek pieņemts lēmums, jo ātrāk sistēma automātiski virza rindu tālāk, ļaujot arī citiem pretendentiem saņemt uzaicinājumus uz izvēlētajām skolām.
Pašvaldība atgādina, ka katra skola ir publicējusi savus uzņemšanas noteikumus, ar kuriem pretendenti un viņu vecāki aicināti iepazīties pirms pieteikuma iesniegšanas.
Rīga ir pirmā pašvaldība, kura šogad uzņemšanu 10. klasēs rīkos atbilstoši jaunajai elektroniskajai pieteikšanās kārtībai. Visā Latvijā vienotu elektronisko pieteikšanos paredzēts ieviest no 2028. gada.
Sagaidāms, ka sistēma ļaus skolēniem un viņu vecākiem pieteikšanos veikt attālināti un vienuviet, bez atkārtotas datu iesniegšanas dažādām izglītības iestādēm. Risinājums veidots pēc principa “iesniedz vienreiz”, lai samazinātu administratīvo slogu un padarītu uzņemšanas procesu pārskatāmāku.
Šogad izmēģinās arī elektronisko izglītības dokumentu reģistru. Pilotprojektā aptuveni 500 skolēni visā Latvijā pēc 9. un 12. klases absolvēšanas saņems digitālas apliecības un atestātus. Tie būs pieejami elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un pārbaudāmi digitālā vidē.