Novērtētās kaņepju un linu sēklas. Ieteikumi no tautas dziedniecības pūra







Autors: Antra Krastiņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Senāk cilvēki kaņepju laukā gājuši izgulēt paģiras un tvana indi, jo laika gaitā pamanījuši, ka pabūšana kaņepēs palīdz atbrīvoties no indēm – ne savā ģīmī esošais pēc dažām stundām nācis no lauka pilnībā atspirdzis. Kaņepju laukā uz brīdi pagulēt devušies arī tie, kam galva sāpējusi. Par linu lauku tādi stāsti nav dzirdēti, toties lini zilo ziedu skaistuma dēļ daudz apdziedāti un apdzejoti. Bet šoreiz – par veselībai tik vērtīgajām kaņepju un linu sēklām.

Sējas kaņepju sēklas

Kas sēklās vērtīgs

Sējas kaņepju (Cannabis sativa L.) sēklas satur B1, B3 un citus B grupas vitamīnus, cinku, varu, kāliju, magniju, fosforu, kalciju, dzelzi. Sēklu ārējais apvalks bagāts ar nešķīstošajām šķiedrvielām, kas rada sāta sajūtu un veicina zarnu trakta darbību, absorbē un teicami palīdz no organisma izvadīt toksiskās vielas. Kaņepēs ir augu globulīns edestīns, kas ir vislīdzīgākais globulīniem cilvēka asinīs. Edestīnam ir svarīga nozīme veselas imūnsistēmas uzturēšanā, tas baro muskuļus, šūnas.

Tās ir arī lielisks polinepiesātināto taukskābju, kā omega-3, omega-6 un omega-9, avots. No tām iegūtā eļļa tiek vērtēta augstāk par zivju eļļu, jo tajā nav omega-9. Turklāt mūsdienās no kaņepēm iegūtā eļļa noteikti būs ekoloģiski tīrāka. Minētās taukskābes labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu, normalizē holesterīna līmeni, veicina vielmaiņu un paaugstina imunitāti, mazina aterosklerozes risku, samazina iekaisuma procesus.

Kā lietot sēkliņas

Kaņepju sēklas var lietot veselas, diedzētas vai samaltas. No apgrauzdētām un samaltām vai piestā saberztām sēklām gatavo kaņepju sviestu, ko var smērēt uz maizes. Ja negaršo kaņepju sviests vai slinkums to gatavot, sēklas var pievienot zaļajiem lapu salātiem, dārzeņu sautējumiem, tagad tik populārajiem augļu kokteiļiem jeb smūtijiem. Var pagatavot arī kaņepju pienu – sēklas blendē ar ūdeni, līdz izveidojas balts piens. Labāk to lietot neizkāstu, jo tad organismam tiek arī ka­ņepju šķiedrvielas.

Olbaltumvielu satura ziņā kaņepju sēklas pielīdzina dzīvnieku valsts produktiem, tāpēc tās jau izsenis pastiprināti lietotas gavēņa laikā.

No tautas dziedniecības ieteikumu un recepšu pūra

• Tautas medicīnā kaņepju uzlējumus lieto sāpju mazināšanai, miega uzlabošanai, kā organismu attīrošu un stiprinošu līdzekli. To izmanto arī gremošanas trakta, urīnizvadsistēmas un dzimumorgānu slimību ārstēšanai. Uzlējumam 0,5–1 tējkaroti kaņepju sēklu aplej ar 1 glāzi verdoša ūdens, ļauj ievilkties 15 minūtes. Dzer kā tēju.

• Kaņepju uzlējums palīdz pie garīgas pārslodzes.

• Lai aktivizētu dzimumtieksmi, lieto apgrauzdētas kaņepju sēklas, kurām pievienots nedaudz vārāmā sāls.

• Krūts dziedzera iekaisuma jeb mastīta, hroniska reimatisma, apdegumu, nobrāzumu, izsitumu dziedēšanai kaņepju sēklas lieto komprešu veidā.

• Ja traumēta locītava, uz tās kompreses veidā uzliek kaņepju sēklu putriņu.

• Pie podagras, reimatisma gadījumā kaņepju sēklu putriņu kompreses veidā izmanto kā sāpes mazinošu līdzekli.

• No sasmalcinātām kaņepju sēklām un ūdens vai piena iegūtu maisījumu izmanto kā sāpes mazinošu līdzekli smaga klepus, urīnpūšļa iekaisuma gadījumā. Pagatavošana: uz glāzi ūdens vai piena ņem 5–10 g sēklu.

• Pie nieru un urīnpūšļa slimībām dzer kaņepju un ķirbju sēklu novārījumu: sēklas (1:1) aplej ar 3 glāzēm verdoša ūdens. Brīdi pavāra uz lēnas uguns, atstāj ievilkties 10–15 minūtes. Ieteicams lietot, ja urīnā novēro asins piejaukumu.

• Urīnpūšļa iekaisuma gadījumā kā mīkstinošu līdzekli lieto sasmalcinātu kaņepju sēklu novārījumu: 0,5–1 tējkaroti sēklu aplej ar 1 glāzi verdoša ūdens, brīdi pavāra uz lēnas uguns, atstāj 10–15 minūtes ievilkties.

• Sasmalcinātas kaņepju sēklas lieliski stimulē piena sekrēciju.

• Kaņepju sēklu un medus maisījumu izmanto tulznu dziedēšanai.

• Pie astmas dzer kaņepju sēklu novārījumu: 5–10 g sēklu aplej ar 1 glāzi verdoša ūdens, uz lēnas uguns brīdi pavāra, 10–15 minūtes ļauj ievilkties. Devu izdzer dienas laikā.

Interesanti

No kaņepju sēklām iegūto eļļu izmanto kā izejvielu krāsu, linoleja, laku, ziepju (bērnu un antialerģisko), medicīnas preparātu, azbesta tehnisko priekšmetu, margarīna, pārtikas konservantu izgatavošanai.

Aktuāli!

• Jaunākie Oregonas štata ASV universitātes zinātnieku laboratorijās veiktie pētījumi liecina, ka kaņepēs esošās taukskābes kanabigerolskābe un kanabidiola skābe, ļoti iespējams, spēs pasargāt cilvēkus no inficēšanās ar Covid-19. Pētījuma gaitā pārbaudīta šo vielu ietekme uz koronavīrusa alfa un beta paveidu (pētījums publicēts žurnālā Journal of Nature Products), un rezultāti ir ļoti cerīgi.

• Arī Oregonas štata Globālā kaņepju inovāciju centra pētnieks Ričards van Brēmens teicis, ka “kaņepēm ir potenciāls novērst un ārstēt infekciju ar SARS-CoV-2” un piebildis, ka tās var lietot bez bažām, jo kaņepju lietošanas vēsture ir sena un droša.

Linsēklas

Kas sēklās vērtīgs

Linu (Linaceae) sēklas satur ļoti daudz pilnvērtīgu olbaltumvielu, kurās ir praktiski visas neaizstājamās aminoskābes un taukskābes, ogļhidrātus, minerālvielas, A, E vit­amīnu, B grupas vitamīnus. Tās ir bagātas ar šķiedrvielām – 100 gramos linsēklu ir cilvēkam diennakts laikā nepieciešamais šķiedrvielu daudzums.

Ļoti īpašas un vērtīgas linsēklas dara to sastāvā esošie lignāni – dabas estrogēni. Šīs vielas izteikti nepieciešamas sievietēm menopauzes laikā, kad organisms pats estrogēnu vairs neražo. Novērota interesanta sakarība – jo vairāk gadu sievietei, jo jūtamāk lignāni uzlabo viņas emocionālo veselību: mazina izteiktās garastāvokļa svārstības, trauksmes sajūtu un uzbudinājumu. Pierādīta arī lignānu pozitīvā ietekme uz kognitīvajām funkcijām. Un vēl – tie ir spēcīgi antioksidanti, stiprina imunitāti, tiem piemīt pretvīrusu, pretsēnīšu un pretaudzēju īpašības.

Taču visu minēto nenodrošinās arī lineļļa – linsēklās lignāna savienojumu ir 100 reižu vairāk nekā lineļļā!

Linsēklās esošais proteīns tiek uzskatīts par labāko augu valsts izcelsmes proteīnu.

Linsēklu taukskābes ļoti vēlamas acu veselībai: tās veicina asins plūsmu acīs un acs spiediena pazemināšanos, normalizē acs šķidruma aizplūšanu, uzlabo redzes nervu aizsargfunkcijas. Rezultātā redze kļūst skaidrāka un asāka, acis tik ātri nenogurst. Protams, linsēklas, arī regulāri lietotas, pilnībā atjaunot redzi nespēj.

Linsēklas mīkstina vēderu un palielina zarnu satura apjomu, tādējādi veicinot vēdera izeju. Veselas sēklas var pievienot salātiem, dārzeņu–augļu–zaļumu kokteiļiem – nesakošļātas tās darbosies kā lielisks zarnu skrubis, bet no kārtīgi sakošļātām organisms labāk uzņems vērtīgās taukskābes.

Kā lietot linsēklas

Samaltas linsēklas var pievienot biezpienam, salātiem, putrām, pankūku mīklai. Jāatceras, ka linsēklas satur daudz šķiedrvielu, tāpēc pēc maltītes jāuzņem gana daudz šķidruma. Ikreiz ieteicams lietot svaigi smalcinātas vai samaltas linsēklas, jo tajās esošā eļļa ļoti viegli oksidējas, līdz ar to, ilgāk glabājot, piešķir sēklām nepatīkamu garšu un kairina kuņģi.

No tautas medicīnas un ārsta fitoterapeita Artūra Tereško ieteikumu un recepšu pūra

• Linsēklu gļotainais šķidrums mazina iekaisumus, aizsargā pret kairinājumu un novērš toksīnu uzsūkšanos kuņģa-zarnu traktā. Pagatavošana: 2 ēdamkarotes linsēklu aplej ar 1 l karsta ūdens. Dzer divas reizes dienā pa 100 ml.

• Linsēklu gļotaino šķidrumu var izmantot arī pie elpceļu iekaisuma, ko pavada nejauks klepus, urīnceļu iekaisuma, nieru koliku gadījumos, arī aizcietējuma novēršanai.

• Veselas vai rupji sasmalcinātas linsēklas lieto kā zarnu apjomu palielinošu (uzbriestošu) caurejas līdzekli hroniska aizcietējuma gadījumā. Dienas deva ir 30–45 g, noteikti jāuzdzeŗ daudz šķidruma (vismaz 150 ml uz katriem 15 g sēklu).

• Hronisku aizcietējumu gadījumos iesaka lietot sasmalcinātas linsēklas: no rīta un vakarā 1 tējkarotei linsēklu uzdzer glāzi piena.

• Linsēklu izvilkumu ūdenī lieto kā skalojamo līdzekli mutes dobuma traumu (piemēram, pēc iedzertas etiķa esences) un gļotādas iekaisuma, angīnas gadījumā. Izvilkumu pagatavo proporcijā 1:30. Lieto pa 1 ēdamkarotei 8–10 reizes dienā, noteikti pirms ēšanas.

• Rupji smalcinātu linsēklu sautējošu kompresi lieto lokālu sāpju mazināšanai, pie elpceļu iekaisuma, augoņiem, čūlām, reimatiska pietūkuma, podagras gadījumā. Komprese paplašina asinsvadus, veicina šķidruma, kas iekaisuma gaitā uzkrājies audos vai ķermeņa dobumos, uzsūkšanos, tādējādi atslābinot audus, mazinot sasprindzinājumu, sāpes un veicinot iekaisuma mazināšanos.

• Gremošanas trakta epitēlija kairinājumu, barības vada, kuņģa, zarnu iekaisuma gadījumā sāpju un iekaisuma mazināšanai lieto nesmalcinātu linsēklu ūdens izvilkumu – gļotas. 3–6 g linsēklu ātri noskalo aukstā ūdenī, ieber puslitra pudelē un aplej ar tikko uzvārītu ūdeni. Aizvāko, ietin audumā un kādas 15 minūtes ik pa brīdim sakrata. Iegūto gļotaino šķīdumu izkāš caur marli. Izvilkumu lieto 3 reizes dienā, izdzerot vienā reizē. Tā rīkojas 2–3 nedēļas.

• Ārstnieciskos preparātus, kuru sastāvā ietilpst linsēklu nepiesātināto taukskābju ēteri, lieto aterosklerozes, ārīgu apdegumu, staru slimības gadījumos.

• Linsēklu izvilkuma gļotas ilgi saglabājas uz gremošanas trakta gļotādām (kuņģa sulas sekrēts gļotas nespēj ietekmēt), aizsargājot tās no kaitīgo vielu iedarbības. Izvilkuma pagatavošana: 3 g sēklu aplej ar glāzi verdoša ūdens, 15 minūtes vienmērīgi maisa, tad izkāš. Lieto pa 2 ēdamkarotēm 3–4 reizes dienā.

• Pie caurejas 1 ēdamkaroti linsēklu aplej ar pusglāzi verdoša ūdens. Vāra 15 minūtes, tad izkāš. Iegūto gļotaino izvilkumu izmanto vienai klizmas reizei.

• Pie urīnpūšļa iekaisuma, izteiktas sausuma sajūtas mutē, arī slāpju mazināšanai dzer linsēklu novārījumu: 3 ēdamkarotes sēklu aplej ar 3 glāzēm ūdens, vāra 15 minūtes. Lieto pa 1/3–1/2 glāzes 3 reizes dienā ēšanas laikā.

• Nierakmeņu slimības gadījumā pagatavo linsēklu novārījumu: 1 tējkaroti sēklu aplej ar 1 glāzi ūdens. Vāra 15 minūtes. Nedaudz atšķaidītu ar ūdeni, lieto pa 1/4–1/3 glāzes ik pēc 2 stundām – tā dara 2 dienas. Garšas uzlabošanai var pievienot nedaudz citrona sulas.

• Linsēklu gļotaino novārījumu ieteicams lietot pie saindēšanās ar pārtikas produktiem, jo to sastāvā esošie polisaharīdi efektīvi samazina kaitīgo vielu uzsūkšanos caur gremošanas trakta gļotādām asinīs.

• Siltu linsēklu ūdens izvilkumu komprešu veidā liek pie trofiskajām čūlām un rentgena starojuma skartām vietām.

• Linsēklas kā diētisku uztura sastāvdaļu iesaka cilvēkiem, kam ir traucēti tauku apmaiņas procesi, ateroskleroze, sirds išēmiskā slimība, cukura diabēts, aknu ciroze, hepatīts, aknu distrofija.

• Tās ieteicams lietot sievietēm pēc menopauzes iestāšanās, jo tās bagātīgi satur fitoestrogēnus. No rīta glāzē jogurta, kefīra vai paniņu iejauc 1–2 tējkarotes smalcinātu linsēklu, pievieno karoti medus, var pielikt arī svaigas ogas, augļus. Tikpat labi tējkaroti linsēklu var pievienot salātiem, zupām, biezpienam.

• Linsēklas palīdz samazināt lieko ķermeņa svaru (mēnesī var atbrīvoties no 2–5 kg). Pirmajā nedēļā katru dienu reizi dienā, aizstājot brokastis vai pusdienas, izdzer glāzi kefīra, kurā iejaukta 1 ēdamkarote samaltu linsēklu. Otrajā nedēļā linsēklu daudzumu palielina līdz divām ēdamkarotēm, tā rīkojas arī trešajā un ceturtajā nedēļā. Pēc tam jāietur pauze. Ja negaršo kefīrs, var dzert linsēklu uzlējumu: pusēdamkaroti linsēklu aplej ar 200 ml verdoša ūdens. Atstāj nostāvēties 8 stundas un lieto pa 100 ml divas reizes dienā.