Politiķis un Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs dažādos laikos

Rinkēvičs pieprasa steidzami rast naudu vēža un diabēta pacientiem 0

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LETA
16:22, 5. augusts 2026
Ziņas Latvijā

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina Veselības ministriju (VM) pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukura diabēta pacientu aprūpei, aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.

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Rinkēvičs trešdien Jūrmalas rezidencē tikās ar veselības ministru Hosamu Abu Meri (JV). Valsts prezidents uzklausīja ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīkla pārmaiņu īstenošanā. Puses pārrunāja arī veselības nozares prioritātes 2027. gada valsts budžetam.

Tikšanās laikā tika apspriesti arī pasākumi darbības nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās, zāļu pieejamības uzlabošanai un jautājumi, kas attiecas uz bērnu zobārstniecības pieejamību, reģionālo slimnīcu sadarbību un speciālistu pieejamību reģionos.

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Veselības ministrijā (VM) aģentūru LETA informēja, Abu Meri ar Rinkēviču apsprieduši arī digitālo risinājumu ieviešasnas progresu rindu mazināšanai, kā arī medikamentu cenu samazināšanas pasākumu rezultātus un attīstību.

Abu Meri bijis vienisprātis ar Valsts prezidentu par to, ka veselības nozares attīstības prioritāšu īstenošanai nepieciešams gan pakāpenisks finansējuma pieaugums, gan pārdomāta pakalpojumu organizēšana, ciešāka ārstniecības iestāžu sadarbība, kā arī mērķtiecīgas investīcijas pacientu labā.

Tāpat sarunas laikā ministrs informējis Rinkēviču par VM apzinātajām 2027. gada valsts budžeta vajadzībām 663 miljonu eiro apmērā. Tomēr, apzinoties valsts budžeta iespējas, budžeta veidošanas sarunās tikšot aktualizēts 2027. gadā nepieciešamais finansējums ministrijas noteiktajiem prioritārajiem pasākumiem – to īstenošanai kopā nepieciešami 319,5 miljoni eiro.

VM skaidro, ka lielākā daļa papildu finansējuma nepieciešama, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti, tai skaitā palielinātu ārstniecības personu atalgojumu, mazinātu pacientu rindas, paplašinātu valsts apmaksāto pakalpojumu apjomu un kompensējamo medikamentu un ierīču klāstu, kā arī pilnveidotu pakalpojumu tarifus.

Ierobežotais finansējums patlaban neļauj pilnā apmērā īstenot visas nozares vajadzības, tādēļ jānosaka pasākumi, kas sniedz lielāko ieguvumu pacientiem, pauž ministrijā.

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