“Cukura diabēts paliek arvien jaunāks, ja tā var teikt,” tā TV24 raidījumā “Ārsts atbild” atzina Skrides Sirds klīnikas endokrinoloģe Lauma Jaunozola, apspriežot aktualitātes, kas saistītas ar cukura diabēta rašanos un ārstēšanu.

“Piemēram, kādus 10-20 gadus atpakaļ 2.tipa cukura diabētu diagnosticēja cilvēkiem pēc 50-60 gadu vecuma, tad tagad faktiski jau trīsdesmitgadniekiem, divdesmitgadniekiem. Runājot ar mūsu kolēģiem – bērnu endokrinologiem – saslimst arī pusaudži un vēl mazāki bērni,” pastāstīja ārste Jaunozola.

Viņa TV24 raidījumā norādīja, ka ir pētījusi gan Latvijas, gan ārvalstu statistikas datus, pēc kā secinājusi, ka tiešām “diabēts paliek jaunāks”.

“Kur tad ir tā problēma? Jā, nu tā tiešām ir tā mūsu izpratne par veselīgu dzīvesveidu, diemžēl – nepareizā izpratne. Tas, protams, arī nāk no ģimenes, kā mēs audzinām savus bērnus, kā stāstām viņiem par veselību, cik daudz runājam par to, ka ir svarīgas fiziskās aktivivitātes,” sacīja Jaunozola.

Būtiski ir, lai vecāki nodrošinātu bērniem fiziskās aktivitātes. Arī skolā būtu svarīgi veidot veselīgu izpratni par to, “ko ēst un kāpēc ir svarīgi kustēties,” uzsvēra ārste. Līdz ar to var secināt – ja ar cukura diabētu sākuši slimot arvien vairāk gados jauni cilvēki – bērni un jaunieši, tad būtībā vaina par to jāuzņemas pieaugušajiem.

