Siliņa: Jo ilgāk ZZS izplatīs mītus par mazo lauku skolu slēgšanu, jo sliktāk būs pašām skolām 31

LETA
19:39, 22. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Jo ilgāk Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) izplatīs mītus par mazo lauku skolu slēgšanu, jo sliktāk būs pašām skolām, pirmdien pēc valdības ārkārtas sēdes uzsvēra Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Viņa uzsvēra, ka jaunais skolu finansēšanas modelis “Programma skolā” paredz skaidrus kritērijus. Līdzšinējā modelī – “Nauda seko skolēnam” – skolotājiem bija ārkārtīgi zemas algas un trūka skolotāju, atzīmēja premjere.

“Jo ātrāk pateiksim, kādi būs nosacījumi nākotnē, jo ātrāk gan bērniem, gan vecākiem būs skaidrs, vai šī skola tiks finansēta vai nē,” teica premjere.

Viņa uzdeva retorisku jautājumu,

vai tie politiķi, kuru retorikā šobrīd ir paziņojumi par lauku skolu saglabāšanu, lai arī realitātē tajās nav iespējams nodrošināt skolotājus, pēc pieciem līdz desmit gadiem varēs paskatīties sejās bērniem, kad viņi nevarēs atrast darbu vai iestāties augstskolā, atzīstot, ka bijuši tie, kuri kavēja pieņemt lēmumus par iespēju bērniem būt konkurētspējīgiem.

“Es gribu, lai mēs pieņemtu skaidrus nosacījumus, kādi ir jāievēro pašvaldībām, lai šādas skolas varētu pastāvēt un tām būtu pilns finansēšanas modelis,” uzsvēra Siliņa.

Jaunā modeļa pakāpeniska ieviešana tika sākta šajā mācību gadā, vispirms nodrošinot finansējumu atbalsta personālam. Modeli pilnā apmērā valdība vienojusies ieviest no 2026.gada septembra.

Reforma paredz, ka mērķdotācijas no valsts budžeta pilnā apmērā saņems tikai tās pašvaldības, kurām ir sakārtots skolu tīkls. Noteicošais kritērijs būs skolēnu skaits. Minimālo izglītojamo skaitu klašu grupā noteiks, ievērojot optimālās klases pieeju jeb skolēnu skaitu klasē atkarībā no izglītības iestādes atrašanās vietas, četras klašu grupas un izglītības iestādes atrašanās vietu.

Sagaidāms, ka Saeima par grozījumiem Izglītības likumā, kas deleģēs valdībai tiesības noteikt skolēnu skaita kritērijus sakārtotam skolu tīklam, otrajā lasījumā lems septembrī. Pašus kritērijus plānots apstiprināt valdībā līdz šī gada beigām.

Pedagogu atalgojuma reforma tika pieteikta vēl 2023.gadā, lai novērstu nevienlīdzību pret skolotājiem, jo atalgojuma pieaugums esošajā modelī “Nauda seko skolēnam” ir atkarīgs no bērnu skaita pašvaldībās.

