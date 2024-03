Spraigas debates vecāku starpā: kāds ir piemērotākais laiks, cikos bērniem būtu jādodas gulēt?

FOTO: Unsplash.com

Kādas skolotājas publicētais ieraksts, kurā viņa atklāja, cik stundu vajadzētu gulēt bērniem, ņemot vērā viņa vecumu, radījis sašutumu un izraisījis asas debates vecāku vidū, vēsta “The Sun”.

Tie, kuriem ir mazi bērni, nojauš, cik grūti dažreiz viņus dabūt gultā. Īpaši vasaras mēnešos.

Steisija Karlsena, audzinātāja no Vilsona pamatskolas, publicēja tabulu, kurā norādīts labākais gulētiešanas laiks bērniem dažādos vecuma posmos.

Stingrās vadlīnijas izraisījušas asas diskusijas. Kā tiek norādīts, septiņus gadus vecam bērnam ir jābūt gultā līdz pulksten 20.15. 10 gadus veciem bērniem nav vieglāk, jo viņiem jādodas gulēt ap pulksten 20.30, ja jāmostas 6.30.

Audzinātāja bija pārsteigta par to, cik daudz cilvēku apskatīja viņas ierakstu. Sākotnēji ieraksts tika augšupielādēts skolas “Facebook” lapā, bet tagad ar to dalījušies vairāk nekā 340 000 lietotāji un daudzi vecāki to komentē.

Daži atzina, ka viņiem šis ieraksts šķitis noderīgs, un kāda mamma jutās apmierināta, ka viņa organizē savu bērnu gulētiešanas laiku pareizi.

Četru bērnu mamma norādīja: “Es sāku regulēt viņu gulētiešanas laiku pirms vairākiem gadiem, pamatojoties uz to, cik stundu miega viņiem ir nepieciešams… Prieks redzēt, ka šī diagramma atspoguļo laikus, ko mēs jau esam noteikuši.”

Lai gan neviens nevar noliegt laba nakts miega nozīmi, daudzus vecākus miega grafiks nepārliecināja: “Tā nav militārā joma, un, ja es savus bērnus sūtītu gulēt pulksten 19.00, viņi celtos 4.00. Nē, paldies,” sūdzējās viens tētis.

Viņš piebilda, ka šāds grafiks ierobežotu laiku, ko viņš var pavadīt ar saviem mazajiem.

Cits piebilda: “Atvainojiet, bet šī diagramma ir absurda. Kurš liek savu bērnu gulēt pulksten 18.45?”

Citi norādīja, ka šāds gulētiešanas laiks nav iespējams ar tik daudzām ārpusskolas aktivitātēm. “Šajos laikos to tiešām ir grūti ievērot. Dažiem bērniem ir ārpusskolas nodarbības, un viņi ierodas mājās ap pulksten 20.00, paēd, ieiet dušā un pabeidz mājasdarbus,” sūdzējās viena mamma.

Pēc “Great Ormond Street” slimnīcas ekspertu domām, bērniem vecumā no 12 mēnešiem līdz četriem gadiem ir nepieciešams no 12 līdz 16 stundām miega, ieskaitot diendusas visas dienas garumā.

Tikmēr bērniem, kas vecāki par sešiem gadiem, jācenšas gulēt 9–12 stundas. Tāpat kā pieaugušajiem, arī pusaudžiem vajadzētu gulēt 8–10 stundas naktī.