"Stāvoklis, ko mēs saucam par pēcdzemdību skumjām, ir apmēram 80% sieviešu," psihiatre skaidro, kad tomēr ir jāvēršas pēc palīdzības









“Viena no lietām, ko esmu novērojusi ir, jo mēs vairāk runājam par šiem traucējumiem, jo mēs vairāk informējam sabiedrību, kolēģus, citus speciālistus, jo vairāk es savā praksē ieraugu sievietes, kurām tiešām klasiski izpaužas vai nu traucējumi grūtniecības periodā vai pēcdzemdību periodā,” Tv24 raidījumā “Dr.Apinis” skaidro psihiatre Linda Rubene.

Rubene stāsta, ka viņas ārstes praksē nu, jau tās ir vairākas sievietes nedēļā, kas vēršas pie ārsta pēc palīdzības, jo grūtniecības vai pēcdzemdību periodā ir pasliktinājies mentālais stāvoklis.

“Pirmajās dienās pēc dzemdībām, tas stāvoklis, ko mēs saucam par pēcdzemdību skumjām, ir apmēram 80% sieviešu. Tas ir tāds stāvoklis, kad var būt palielināta emocionalitāte, satraukums, miega traucējumi,” psihiatre skaidro, ka tā ir organisma adaptācija jaunajai situācijai gan emocionāli, gan fiziski.

Tomēr ārste atzīmē, ka šādiem traucējumiem nevajadzētu turpināties ilgstoši: “Tas nozīmē, ka tiem nevajadzētu pārsniegt to divu nedēļu periodu. Tiem vajadzētu atrisināties principā pašiem no sevis, sievietei saņemot papildus atbalstu no partnera, tuviniekiem vai medicīnas personāla.”

Tomēr, ka traucējumi parādās vēlāk vai tie turpinās ilgāku laiku, piemēram pirmās sešas nedēļas un līdz pat gadam pēc dzemdībām, tad, novērojot klasiskus depresijas vai trauksmes simptomus, būtu jāvēršas pie pēc palīdzības.

“Šīs ir tās sievietes, kuras es savā praksē redzu ar vien biežāk, jo mēs kļūstam vairāk informēti par to, ka šie traucējumi tomēr būtu jāārstē, ka tos nevajadzētu ignorēt, ka tas nav normāls pēcdzemdību perioda norises variants. Tas ir kaut kas tāds, kur mums tomēr būtu jāiejaucas un tā situācija ir jācenšas uzlabot,” skaidro psihiatre Linda Rubene.