“Tas ir murgs!” Vīrietis nav gulējis jau gandrīz divus gadus – mediķi nespēj izskaidrot šo fenomenu 0
32 gadus vecais brits Olivers Elviss apgalvo, ka jau gandrīz divus gadus pavada nomodā, neraugoties pat uz spēcīgu, nomierinošu līdzekļu lietošanu. Par šo neparasto gadījumu raksta britu izdevums “Daily Mail”.
Vēl pirms dažiem gadiem Olivers dzīvoja pavisam parastu dzīvi, taču viss mainījās vienā naktī, kad viņš pēkšņi nespēja iemigt.
“Tā ir cīņa par izdzīvošanu ķermenī, kas, šķiet, deg no iekšpuses,” stāsta brits.
Viņš piebilst, ka nejūt miegainību un pastāvīgi atrodas “kaujas gatavībā”, un šīs “bezgalīgās dienas pārvēršas bezgalīgās naktīs”.
Hroniskā miega trūkuma dēļ vīrietis nespēj normāli funkcionēt.
Mēģinot rast glābiņu, vīrietis pārdeva savu māju, iztērēja visus iekrājumus un devās uz Indiju, tad Itāliju, Turciju un pat Kolumbiju, kur izmēģināja visdažādākās ārstēšanās metodes. Taču nekas nav palīdzējis.
Elviss atzīst, ka šis mokošais nomods, kas viņam liedzis atjaunojošu miegu jau gandrīz divus gadus, ir atņēmis viņam pilnīgi visu.