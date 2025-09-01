#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
“Tas ir murgs!” Vīrietis nav gulējis jau gandrīz divus gadus – mediķi nespēj izskaidrot šo fenomenu 0

16:04, 1. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

32 gadus vecais brits Olivers Elviss apgalvo, ka jau gandrīz divus gadus pavada nomodā, neraugoties pat uz spēcīgu, nomierinošu līdzekļu lietošanu. Par šo neparasto gadījumu raksta britu izdevums “Daily Mail”.

Vēl pirms dažiem gadiem Olivers dzīvoja pavisam parastu dzīvi, taču viss mainījās vienā naktī, kad viņš pēkšņi nespēja iemigt.

Kopš tā laika, pēc viņa paša vārdiem, ir sācies īsts murgs.
“Tā ir cīņa par izdzīvošanu ķermenī, kas, šķiet, deg no iekšpuses,” stāsta brits.

Viņš piebilst, ka nejūt miegainību un pastāvīgi atrodas “kaujas gatavībā”, un šīs “bezgalīgās dienas pārvēršas bezgalīgās naktīs”.

Hroniskā miega trūkuma dēļ vīrietis nespēj normāli funkcionēt.

Viņš izjūt pastāvīgas sāpes muskuļos un kaulos, viņam ir pasliktinājusies redze un gremošana, turklāt, ejot viņš vairs nespēj noturēt līdzsvaru.

Mēģinot rast glābiņu, vīrietis pārdeva savu māju, iztērēja visus iekrājumus un devās uz Indiju, tad  Itāliju, Turciju un pat Kolumbiju, kur izmēģināja  visdažādākās ārstēšanās metodes. Taču nekas nav palīdzējis.

Tagad brits lūdz palīdzību ikvienam speciālistam, kas spētu atšķetināt viņa dīvainā stāvokļa noslēpumu.

Elviss atzīst, ka šis mokošais nomods, kas viņam liedzis atjaunojošu miegu jau gandrīz divus gadus, ir atņēmis viņam pilnīgi visu.

