Tikai 3-5% ir pārliecināti, ka asinsspiediena un holesterīna mērījumi nepieciešami arī bērniem







„Mēness aptieka” un pētījumu aģentūras „Norstat” veiktās aptaujas apkopotie dati liecina, lai arī sabiedrība kopumā ir informēta, cik svarīgi veselības labā ir pievērst uzmanību asinsspiediena un holesterīna līmenim organismā, tomēr nav vērojama izpratne par šo mērījumu nepieciešamību jau agrīnā vecumā.

Speciālisti norāda, ka paaugstināts asinsspiediena vai holesterīna līmenis var izraisīt nopietnas asinsvadu, sirdsslimības, bet konstatējot novirzes no normas agrīnā vecumā, daudz lielāka ir iespēja savlaicīgi šādus bērnus ārstēt un pat izglābt no iespējamās nāves.

Asinsspiediena mērījumu veikšanu jau bērnībā par nepieciešamu uzskata tikai 3% šis aptaujas respondentu, un 5% ir šāds viedoklis arī par holesterīna mērījumiem agrīnā vecumā. Turklāt apstiprinošās atbildes vairāk bijušas tieši starp 18-29 gadus jaunajiem respondentiem.

Andrejs Ērglis, profesors, Kardiologu biedrības prezidents: “Lekcijās gan ārstiem, gan iedzīvotājiem bieži rādu asinsvadu šķērsgriezumā, kur var redzēt, kā cilvēkam dzīves laikā attīstās ateroskleroze. Viss, kas nonāk mūsu organismā, sākot no atrašanās mammas vēderā, ietekmē mūsu veselību.

Bērnam piedzimstot, ir būtiski, ko viņš ēd, cik daudz viņš kustas un kāda ir viņa mentālā veselība dzīves pirmajos un nākamajos gados. Ja bērna iedzimtība nav tik labvēlīga, bet viņa vecāki rūpējas par bērna veselīgu uzturu, fiziskām aktivitātēm un veselības pārbaudēm, tas iedzimtības ietekmi var ievērojami mazināt.

Tāpēc – ir būtiski sirds veselību pārbaudīt jau pavisam maziem bērniem, lai nepieciešamības gadījumā varētu laicīgi un atbilstoši reaģēt. Un ir būtiski, lai mēs, vecāki un vecvecāki, esam bērniem paraugs – kā veselīgi un garšīgi ēst, cik bieži sportot, kā atpūsties un kā no tā visa vēl gūt prieku.”

Ieva Virza, “Mēness aptiekas” farmaceite: “Ikdienā redzam, cik daudziem ir svarīgi regulāri izmērīt asinsspiedienu, tādēļ esam gandarīti, ka pēc Covid-19 noteikto ierobežojumu atcelšanas atkal varam aptiekās palīdzēt cilvēkiem veikt šos mērījumus.

Mūsu vērojumi liecina, ka ir jauni cilvēki, kuriem veselības risku palielina gan paaugstināts, gan pazemināts asinsspiediens. Ja saskatām nepieciešamību, klientam iesakām apmeklēt ārstu un saņemt atbilstošu terapiju.

Daudzi asinsspiedienu regulāri mēra arī mājās, jo jaunākās paaudzes iekārtas ir gan ērti lietojamas, gan nosaka precīzus mērījumus. Saviem klientiem ikreiz atgādinām par sirds veselībai nozīmīgajiem paradumiem un to maiņu ikdienas dzīvesveidā.”

Visvairāk – 39% aptaujāto uzskata, ka asinsspiedienu vajadzētu sākt mērīt 35-49 gadu vecumā, un šāda uzskata piekritēji vairāk ir vīrieši – 42%. No aptaujātajām sievietēm šādi atbildēja 36% respondentes. Šāds viedoklis populārākais ir 40-49 gadus veco respondentu vidū – 47%, bet vismazāk – 30% šādi uzskata 18-29 gadus jaunie cilvēki.

Viņu vidū populārākais viedoklis ir, ka asinsspiedienu vajadzētu sākt mērīt 15-34 gadu vecumā – šādi uzskata 45%. Jo gados vecāki respondenti, jo mazāk viņu vidū tādi, kuri uzskata, ka asinsspiedienu vajadzētu sākt mērīt jau tik agrā jaunībā. Vecumā no 50 – 74 gadiem respondenti visvairāk ir pārliecināti, ka asinsspiediena mērīšana jāuzsāk no 35 gadiem un vēlāk, piemēram, no 50 gadiem.

Atbildot par to, no kura vecuma vajadzētu noteikt holesterīna līmeni, lielākā daļa aptaujāto – 39% pauda, ka tas būtu jādara vecumā no 34-49 gadiem. Populārākais šāds viedoklis ir 30-74 gadu vecumā. Gados jauno cilvēku (18-29) vidū vairāk izplatīts uzskats ir, ka holesterīna līmeni jāmēra jau 15-34 gadu vecumā.

Ja šādi uzskata 46% jauno cilvēku, tad attiecīgi 30-39 gadu vecumā tā domā 31% aptaujāto iedzīvotāju, bet 50-75 gadus veco vidū tikai 21%. Mazāk populārs viedoklis ir, ka holesterīnu vajadzētu mērīt no 50 gadu vecuma, un šāda pārliecība ir tikai 15% aptaujāto. Populārākā šāda atbilde ir 60-74 gadus vecajiem respondentiem – tā atbildējuši 24%. Bet tikai 5% tā uzskata no 18-29 gadus jauno cilvēku grupas. To, ka holesterīnu vajadzētu noteikt no 50 gadiem, vairāk pauž Pierīgas un Kurzemes iedzīvotāji.

„Mēness aptieka” ar sirsnīgu vēstījumu „Lai tava sirds skan veselīgi!” uzsākusi farmaceitiskajā aprūpē aktīvu sirds veselības mēnesi. Kopā ar ārstiem „Mēness aptieka” plaši informē sabiedrību par riskiem sirds veselībai, profilakses un ārstēšanas iespējām, arī izmantojot jauniegūtus iedzīvotāju aptaujas datus.

Sirds mēneša ietvaros jūnijā „Mēness aptieka” aktualizē diagnostisko izmeklējumu nozīmi un pieejamību aptiekās, kā arī ir pieejams plašs un daudzpusīgs preparātu un citu aptiekas produktu klāsts sirds veselībai, ko sirds mēneša laikā iedzīvotāji var saņemt ar papildu farmaceitiskās aprūpes iespējām.

„Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras „Norstat” veiktajā aptaujā, izvēloties vairākus atbilžu variantus, noskaidrots, ka tikai 12% respondentu nesaskata nozīmi asinsspiediena mērīšanai un tikai 10% tādās domās ir par holesterīna mērīšanas nepieciešamību.

Attiecībā par asinsspiediena mērīšanu, šādi vairāk uzskata aptaujātie Pierīgas, Kurzemes un Vidzemes iedzīvotāji, bet par holesterīna mērīšanas nozīmi populārāks šāds viedoklis ir Pierīgas un Vidzemes iedzīvotāju vidū.

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Norstat” 2022. gada aprīlī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.