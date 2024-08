Foto – Shutterstock

Skaudība – atkarība no citiem cilvēkiem? Skaudības dažādās sejas atklāj latviešu psihoterapeites Ieteikt 3







Kas ir skaudība

Viens no grēkiem, cilvēces progresa dzinējspēks, noziegumu cēlonis (atceramies kaut vai Saljeri un Mocartu), sasniegumu pamats – tik pretrunīgi vērtētas tādas emocijas kā skaudība. Vai varbūt skaudība ir savdabīga atkarība? Atkarība no citiem cilvēkiem? Tu sevi salīdzini ar viņiem un tātad – esi atkarīga no viņu veiksmēm vai neveiksmēm, no viņu labklājības un panākumiem. Par skaudības tēmu aicinājām uz sarunu psihiatri un psihoterapeiti Olgu Strautzeli un psihoterapeiti Ivetu Valaini.

Reklāma Reklāma