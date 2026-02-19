Ilustratīvs foto
LETA
7:37, 19. februāris 2026
Lavīnā Kalifornijā gājuši bojā astoņi slēpotāji, vēl viens tiek meklēts
ASV Kalifornijas štata ziemeļos sniega lavīnā ir gājuši bojā vismaz astoņi slēpotāji, kuru līķi ir atrasti, trešdien paziņoja varas iestādes.

Lavīnā Trakī pilsētas Kāslpīkas rajonā ir pazudis vēl viens slēpotājs, kurš tiek meklēts, bet var būt gājis bojā, preses konferencē paziņoja Nevadas apgabala šerifs Šanans Mūns.

Upuri bija daļa no 15 cilvēku grupas, kurā bija deviņas sievietes un seši vīrieši, tai skaitā slēpošanas pavadoņi. Grupa otrdien iekļuva lavīnā pēc vairākas dienas ilgas spēcīgas snigšanas populārā atpūtas rajonā.

Seši slēpotāji tika izglābti. Divi no izglābtajiem tika aizvesti uz slimnīcu, un viens jau ir izrakstīts uz mājām, sacīja šerifs.

Uz notikuma vietu Sjerranevadas kalnos tika nosūtīti vairāk nekā 50 ārkārtas situāciju darbinieku. Ekstrēmu laikapstākļu dēļ glābšanas vienībām vajadzēja vairākas stundas, lai nokļūtu pie izdzīvojušajiem.

Slēpošanas rajona operatori pavēstīja, ka iepriekšējās 24 stundās uzsniguši apmēram 70 centimetri sniega.

Lavīna notika uz ziemeļrietumiem no Taho ezera, kas atrodas uz Kalifornijas un Nevadas štata robežas.

