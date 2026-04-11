Tā ir sieviešu mīļākā poza seksā, bet vīrieši to sauc… par viņiem visnepatīkamāko
Kopš ziņas, ka sievietes nav lielas apgrieztās kovbojmeitenes pozas cienītājas, daudzi sāka domāt – kāda seksa poza izraisa līdzīgu reakciju vīriešiem? Izrādās, ka tāda poza ir. Un tā ir klasiskā kovbojmeitene.
Saskaņā ar Reddit datiem un diskusijām par šo tēmu tieši “kovbojmeitene” bieži ierindojas vīriešu “visneiecienītākās” pozas topa galvgalī. Vienlaikus daudzas sievietes saka, ka viņām šī poza ļoti patīk, jo ļauj kontrolēt tempu un liek justies “seksīgām un pārliecinātām”.
Kāpēc sievietēm tā patīk?
Sievietes novērtē, ka “kovbojmeitenē” viņas pašas var kontrolēt notikuma ātrumu, intensitāti, leņķi un dziļumu. Daudzām tā sniedz spēcīgu sajūtu par kontroli un seksualitāti. Pozu iesaka pat menopauzes eksperti, jo tā ļauj sievietei izvairīties no diskomforta vai sausuma sajūtas.
Kāpēc vīriešiem tā nepatīk?
Vīrieši min vairākus iemeslus. Viens no galvenajiem ir dzimumlocekļa izliekums. Kāds puisis ar lejupvērstu izliekumu stāstīja, ka šī poza viņam ir ļoti sarežģīta un pat “sagrāvusi pārliecību”. Cits rakstīja: “Kovbojmeitene vienmēr liek justies tā, it kā viņa varētu man salauzt pakaļu.“
Vēl kāds komentāros atzina: “Mans dzimumloceklis kļūst ļoti, ļoti ciets. Poza tāpēc rada pārāk spēcīgu spiedienu.“
Daudzi vīrieši sūdzas, ka, kad sieviete ir augšā un kustas uz priekšu un atpakaļ, tas rada nepatīkamu sajūtu, it kā “meklētu atpakaļgaitu”.
Daži atklāti saka: “Man patiesībā nepatīk, kad viņa tur braukā, tas man maz ko nozīmē“ vai “Tā ir mana visnepatīkamākā poza“.
Ko saka eksperti?
Seksoloģe Džidži Engla medijam skaidro, ka problēma bieži ir tehnikā. Ja sieviete kustas tikai taisni augšup un lejup, tas var būt sāpīgi vīriešiem ar izliektu dzimumlocekli. Viņa iesaka vairāk slīdēt uz priekšu un atpakaļ.
Seksa terapeite Keita Kempbela norādījusi, ka pozas ir ļoti subjektīvas. Dažām sievietēm apgrieztā kovbojmeitene šķiet pilnīgi atbaidoša, jo nav acu kontakta, viņas jūtas nedrošas un pat “izmantotas”.
Neraugoties uz to, ka daudzi vīrieši “kovbojmeiteni” pat nicina, tā joprojām ir ļoti populāra seksa poza. 2025. gadā vārds “cowgirl” internetā meklēts vairāk nekā 401 000 reižu.
Seksa un attiecību eksperte uzsver, ka galvenais ir komunikācija. Atklāti runājiet ar partneri par to, kas patīk un kas nepatīk. Tas attiecas uz “kovbojmeiteni” un jebkuru citu pozu. „Ar jebkuru seksuālo partneri, pat ja esat viņu satikusi nesen, esi pilnīgi godīga par to, kas jūs uzbudina, un iepazīsti arī viņa vēlmes,“ iesaka eksperte.