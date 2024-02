Foto: PR IMAGE FACTORY/SHUTTERSTOCK

Uzticība svešiniekiem ir apbrīnojama. Kuldīdzniecei izkrāpti 160 000 eiro – telekrāpnieku shēma bijusi klasiski vienkārša Ieteikt







Trešdien Valsts policijā saņemts iesniegums no kādas kuldīdznieces par 160 000 eiro izkrāpšanu, aģentūru LETA informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova.

Vakar, 21.februārī, Valsts policijā saņemts iesniegums no kādas kuldīdznieces, kura kļuvusi par krāpšanas upuri. Sievietei zvanīja krāpnieki, kuri uzdevušies par bankas darbiniekiem. Krāpnieki sievietei lietotnē “Whatsapp” nosūtīja viltus apliecību, cenšoties pārliecināt, ka viņa runā ar policijas darbiniekiem, kam sieviete noticējusi.

Krāpniekiem izdevās pārliecināt sievieti, ka viņas bankas kontos notiek krāpnieciskas darbības un lai nauda būtu drošībā, nepieciešams instalēt “Anydesk” aplikāciju.

Tālāk sieviete apstiprinājusi bankas lietotāja datus un PIN kodus, kā rezultātā no viņas darbavietas kontiem pārskaitīti aptuveni 150 000 eiro.

Savukārt no viņas privātā konta pārskaitīti gandrīz 2000 eiro. Krāpnieki jautājuši, vai sievietei mājās atrodas skaidra nauda, uz ko viņa atbildējusi apstiprinoši. Tad krāpnieki pārliecinājuši sievieti, ka lai šī skaidrā nauda būtu drošībā, tā ir jānosūta viņiem, ko viņa arī izdarīja, Kuldīgā, pakomātā ievietojot 10 000 eiro. Valsts policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess.

Valsts policija aicina neievadīt apšaubāmās vietnēs savus internetbankas un personas datus, kā arī neapstiprināt maksājumus, ja neesat pārliecināti par tiem un nekādā gadījumā nenodot savus bankas datus trešajām personām.

Tāpat Valsts policija atkārtoti atgādina, ka ne policijas, ne banku, ne citu iestāžu darbinieki nekad nezvanīs, lai noskaidrotu bankas kontu datus, kā arī neprasīs datoros un mobilajās ierīcēs uzinstalēt dažādas programmatūras, kas paredzētas, lai attālināti pieslēgtos datoram. Saņemot tamlīdzīgus zvanus, ieteicams telefonsarunu pārtraukt. Policija aicina pārrunāt arī ar saviem tuviniekiem, īpaši gados vecākiem cilvēkiem, cik būtiski sargāt un nevienam neuzticēt banku kontu datus un citu sensitīvu informāciju.

Gadījumā, ja no konta ir izkrāpta nauda vai veikti pārskaitījumi no svešiem kontiem, par to pēc iespējas ātrāk jāpaziņo savai bankai un pēc tam jāvēršas ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī vai jāsūta iesniegums elektroniski.