Vai greipfrūtu ēšana palīdz ārstēt migrēnu? Speciāliste komentē šādu ieteikumu

TV24 raidījumā “Uz līnijas”, kurā tika apspriesta migrēna un tās ārstēšanas veidi, kāds skatītājs ieteica ēst greipfrūtus pret šo slimību.

Skatītāja ieteikumu komentēja Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības priekšsēdētāja Karīna Zaņģe, sakot, ka pati ēdot greipfrūtus pret migrēnu. “Es ēdu, bet ingvers 100 punkti! Ingvers, citrons, ananass – jā, tas būs pozitīvi. Šokolāde, pūdētie sieri, vīns – nekādā gadījumā, tas ir viens no izraisītājiem,” sacīja Zaņģe.

Tāpat Zaņģe piebilda, ka ir kas iesaka izslēgt arī piena produktus vai cukuru cīņai pret migrēnu. Taču ne vienmēr tas palīdzot. “Tas ir kā kuram – manā gadījumā tas nelīdzēja,” teica viņa TV24 raidījumā.

Kas ir migrēna?

“Migrēna nav tikai spēcīgas galvassāpes – tas ir daudzu pavadošu simptomu komplekss, kas migrēnas pacientu īslaicīgi padara darba nespējīgu. Slikta dūša, vemšana, caureja, vēdera pūšanās, pastiprināta jutība pret trokšņiem un gaismu, varbūt arī pret smaržām, izteikta miegainība, nogurums, grūtības koncentrēties, apgrūtinātas fiziskās aktivitātēs – kustības pastiprina galvassāpes. Trešdaļai migrēnas pacientu migrēna ir ar auru, kas nozīmē, ka pirms spēcīgajām galvassāpēm parādās neiroloģiski traucējumi – pārejoši redzes, jušanas, kustību vai runas traucējumi. Šie visi ir simptomi, kas ierobežo migrēnas pacienta darba spējas, ikdienas aktivitāti, sociālo un ģimenes dzīvi,” tā rakstīts specializētajā portāla “Ārsts.lv” par migrēnu, tās rašanās iemesliem, simtomiem un ārstēšanu.

Migrēna noris lēkmjveidīgi, starp migrēnas lēkmēm pacients ir pilnīgi vesels. Tāpēc reizēm to mēdz dēvēt par neredzamo slimību. Mēs, iespējams, pat nezinām, cik daudziem no mūsu draugiem un paziņām ar to ir jāsadzīvo. Pasaulē katrs septītais cilvēks cieš no migrēnas. Sieviešu viņu vidū ir trīs reizes vairāk nekā vīriešu. Migrēna var sākties bērnībā, pusaudžu vecumā un ilgt līdz pat sirmam vecumam. Lielāko aktivitāti sasniedzot reproduktīvajā, darbspējīgā vecumā.

“Kādam migrēnas lēkme var ilgt vien četras stundas (pārsvarā bērniem lēkmes ir īsākas), citam līdz pat trim dienām. Kādam tās ir vien pāris reizes gadā vai pat mūža laikā, kādam, savukārt, ar neapskaužamu regularitāti katru mēnesi vai pat katru nedēļu. Migrēnas aktivitāte var mainīties dažādos dzīves periodos, zināms, ka vairumam sieviešu grūtniecības laikā, sākoties menopauzei, migrēna norimst,” teikts portālā “Ārsts.lv”.

Atbilstoši Starptautiskajai galvassāpju klasifikācijai, ja ir vismaz trīs no šīm pazīmēm, tās var liecināt par migrēnu:

– galvassāpes ir vienā galvas pusē;

– tās ir stipras vai ļoti stipras;

– galvassāpes ir pulsējošas;

– ikdienas fiziskas aktivitātes (kustības, staigāšana) galvassāpes pastiprina;

– galvassāpes pavada slikta dūša un/vai vemšana;

– galvassāpju laikā ir nepatika pret gaismu un skaņu.

