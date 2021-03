Foto: imago images/Chris Emil Janßen/ SCANPIX/ LETA

Vai ir tieša saikne starp "AstraZeneca" vakcīnu un asins recekļu veidošanos? Lielbritānijas speciālisti dod savu ziņojumu







Lielbritānijas Medikamentu un veselības aprūpes produktu regulēšanas aģentūra (MHRA) ceturtdien paziņoja, ka nav atradusi nekādu tiešu saikni starp “AstraZeneca” Covid-19 vakcīnu un asins recekļu veidošanos.

MHRA pavēstīja, ka nepastāv arī saikne starp asins recekļu veidošanos un uzņēmumu “Pfizer” un “BioNTech” izstrādāto Covid-19 vakcīnu un asins recekļu veidošanās gadījumi vakcinēto grupā nav biežāki kā nevakcinēto cilvēku vidū.

“Nepastāv liecību, ka kādai no vakcīnām asins recekļi vēnās rodas vairāk nekā tas būtu sagaidāms, neesot vakcinētam,” paziņoja MHRA izpilddirektore Džūna Reina.

Šodien Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) sniegs slēdzienu par “AstraZeneca” vakcīnas pret Covid-19 saistību ar trombembolijas gadījumiem, kā arī turpmākajām darbībām saistībā ar šīs vakcīnas lietošanu.

Līdz šim virkne Eiropas Savienības valstu ir uz laiku apturējušas šīs vakcīnas lietošanu līdz brīdim, kamēr EZA sniedz savu slēdzienu.

Arī Latvija papildu piesardzības nolūkā pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), Imunizācijas valsts padomes (IVP), Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcija (VI) rekomendācijas pirmdien uz laiku apturēja vakcināciju ar “AstraZeneca” vakcīnu.

Kā aģentūru LETA informēja ZVA, lēmums pieņemts, balstoties uz ziņojumiem no atsevišķām Eiropas Savienības valstīm par trombembolijas un līdzīgiem gadījumiem, kas novēroti dažādos laika posmos pēc vakcīnas saņemšanas.

Vienlaikus SPKC, IVP, ZVA un VI uzsver, ka līdz šim nav datu par cēloņsaistību starp vakcināciju un nopietniem veselības traucējumiem. Lēmums uz laiku līdz divām nedēļām apturēt vakcināciju ar “AstraZeneca” vakcīnu pieņemts tikai papildu piesardzības nolūkā līdz brīdim, kad tiks saņemta informācija par cēloņsaistības izvērtēšanu par līdz šim ziņotajiem gadījumiem.

ZVA arī akcentēja, ka veselības sarežģījumi, tostarp trombembolijas gadījumi, var tikt novēroti iedzīvotāju vidū dažādu iemeslu dēļ, neatkarīgi no zaļu lietošanas vai vakcinācijas, jo to iemesli var būt dažādi.

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens ziņojums, kurā norādītie veselības traucējumi līdzinātos citās Eiropas Savienības valstīs ziņotajiem saistībā trombembolijas signālu, kura izskatīšanu patlaban veic EZA drošuma komiteja. Informācija par ZVA saņemtiem Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumiem tiek regulāri publicēta ZVA tīmekļvietnē.

Tikmēr otrdien EZA nāca klajā ar paziņojumu, ka aģentūra ir stingri pārliecināta par ieguvumiem no “AstraZeneca” vakcīnas. “Mēs joprojām esam stingri pārliecināti, ka ieguvumi no “AstraZeneca” vakcīnas, novēršot Covid-19 un ar to saistīto hospitalizācijas un nāves risku, atsver šo blakņu risku,” preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka. Arī Pasaules Veselības organizācija rekomendē turpināt izmantot “AstraZeneca” vakcīnu.