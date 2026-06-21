Vairogdziedzera problēmas vispirms parādās sejā: neignorējiet šos simptomus 1
Vai pēdējā laikā spogulī redzat sevi citādu? Seja šķiet pietūkusi, āda kļuvusi sausa, bet zem acīm parādījušies maisiņi, kurus nevar izskaidrot ne ar nogurumu, ne bezmiegu? Lai gan daudzi šādas pārmaiņas saista ar stresu, vecumu vai laikapstākļiem, ārsti aicina būt vērīgiem – reizēm tās var liecināt par vairogdziedzera darbības traucējumiem.
Nogurums, svara izmaiņas un matu izkrišana ir labi zināmi simptomi, tomēr speciālisti uzsver, ka pirmie signāli nereti parādās daudz agrāk un tos iespējams pamanīt tieši sejā, ādas stāvoklī un arī acīs.
Lūk, simptomi, kurus nevajadzētu ignorēt!
Sausa un raupja āda
Viena no biežākajām pazīmēm, kas var liecināt par pazeminātu vairogdziedzera darbību jeb hipotireozi, ir sausa āda.
Vairogdziedzera hormoni palīdz regulēt ādas atjaunošanos, mitruma saglabāšanu un dabisko taukvielu veidošanos. Ja hormonu trūkst, šie procesi palēninās. Rezultātā āda kļūst sausa, raupja un var sākt lobīties.
Speciālisti norāda, ka šādos gadījumos ar mitrinošiem krēmiem vien bieži nepietiek – ādas stāvoklis uzlabojas tikai tad, kad tiek ārstēta pati saslimšana.