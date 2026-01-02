Nogurums, nespēks un bāla sejas ādas krāsa? Šie simptomi var liecināt par retu un nopietnu slimību 0
Ja pēkšņi novērojat, ka jūsu seja izskatās neparasti bāla un tas nav ierasts jūsu izskatam, nevajadzētu to ignorēt vai norakstīt tikai uz nogurumu. Medicīnas speciālisti norāda, ka šādas pārmaiņas reizēm var liecināt par nopietnu veselības problēmu jeb retu asins vēzi, ko sauc par akūtu mieloīdu leikēmiju.
Kā vēsta britu medijs “Daily Express”, atsaucoties uz Lielbritānijas Nacionālo veselības dienestu, ārsti uzsver, ka pārāk bāls sejas tonis var būt signāls, ka organismā kaut kas nav kārtībā. Akūta mieloīdu leikēmija veidojas kaulu smadzenēs, kad atsevišķi balto asinsķermenīšu tipi sāk augt un darboties nepareizi. Šī slimība, lai arī ir bīstama, tiek uzskatīta par samērā retu un visbiežāk skar cilvēkus pēc 75 gadu vecuma.
Simptomi parasti parādās diezgan strauji, tikai dažu nedēļu laikā. Papildus izteikti bālajai sejas ādai cilvēks var just nepārejošu nogurumu un nespēku, saskarties ar elpas trūkumu dažādās ikdienas situācijās, biežāk slimot ar infekcijām, pamanīt neparastus un arvien biežāk sastopamus zilumus vai asiņošanu, piemēram, asiņošanu no smaganām. Slimība var izpausties arī ar strauju svara zudumu, nakts svīšanu, sarkanu vai violetu plankumu parādīšanos uz ādas, sāpēm kaulos un locītavās, kā arī diskomfortu vai smaguma sajūtu vēderā.
Speciālisti norāda, ka vajadzētu nekavējoties vērsties pie ģimene ārsta tad, ja kāds no šiem simptomiem kļūst acīmredzams un nepāriet dažu dienu laikā. Jo agrāk slimība tiek atklāta, jo lielākas ir iespējas to apturēt jau pašā sākumā, uzsākot efektīvu ārstēšanu.