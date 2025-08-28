VIDEO. “Es neko neesmu izdarījis… Tas ir neticami!” Kā latviešu latīņamerikāņu deju tiesnesis Sergejs Sinkins kļuva par sensāciju Ķīnā 0
Deju sporta pasaulē parasti viss uzmanības centrā ir sportisti – viņu nevainojamais grims, plūstošās kustības un spožie tērpi. Taču Pasaules spēlēs Čendu, Ķīnā, patiesais skatītāju un sociālo tīklu elks nebija uz deju grīdas.
Internetu sajūsmināja Latvijas dejotājs un latīņamerikāņu deju tiesnesis Sergejs Sinkins. Viss sākās ar to, ka kāds sociālo tīklu lietotājs publicēja divus nejauši uzņemtus kadrus ar Sinkinu, kuros viņš redzams tiesāšanas brīdī.
Paraksts zem bildēm bija lakonisks: “Ikviens, kas viņu ierauga, nespēj nepasacīt vārdu – elegants.”
Attēlos Sinkins redzams melnā, perfekta piegriezuma uzvalkā, ar rūpīgi sakārtotiem sudrabotiem matiem un melnām brillēm, kas izceļ viņa stingros sejas vaibstus. Viņa staltais augums un iznesība atstājusi neatvairāmu iespaidu.
Publicētās fotogrāfijas kļuva virālas, savācot miljoniem skatījumu. Komentētāji slavēja Sinkina “nepārprotamo eleganci” un sauca viņu par “vīrieti ar Mangas proporcijām”.
Drīz vien viņš ieguva iesauku “Ferrari” – tāpēc, ka gluži kā šis auto, viņš nekad nezaudējot stilu.
Šis salīdzinājums sakņojas franšīzes “F1: The Movie” popularitātē, kas Ķīnā iznāca jūnijā, ar 62 gadus veco Bredu Pitu galvenajā lomā. Skatītāji toreiz sacīja: “Skaists vīrietis paliek skaists arī gadiem ejot”. Šis izteiciens drīz vien pārtapa frāzē: “Ferrari paliek Ferrari, lai cik vecs tas būtu.” Kopš tā laika sociālajos tīklos valda īsts trakums pēc “karstajiem vecākās paaudzes kungiem”.
Kā ziņo “China Daily”, pats Sinkins atzinis, ka jūtas pārsteigts par savu negaidīto popularitāti Ķīnā: “Es neko neesmu izdarījis, bet jūs mani izvēlējāties. Tas ir neticami!”
Viņš arī pastāstījis, ka viņa “Instagram” konts ticis appludināts ar sveicieniem un komplimentiem, bet pats visvairāk novērtē sirsnīgo un atvērto atmosfēru Ķīnā.
191 cm garais dejotājs uzsvēra, ka viņa vitalitātes un elegances noslēpums ir mūža veltījums deju sportam, ar ko viņš sācis nodarboties jau 7 gadu vecumā, kā arī pastāvīga sadarbība ar jaunākajām paaudzēm.
Sinkins deju sportu raksturo kā disciplīnu, kas pārsniedz klasisko sporta izpratni: tas ir skaistuma, partnerības un mākslinieciskas izteiksmes apvienojums, kur svarīgs ir ne tikai tehniskais sniegums, bet arī kopējais tēls – tērpi, grims un estētika.
Viņš cer, ka šī negaidītā uzmanība palīdzēs popularizēt deju sportu plašākā sabiedrībā.