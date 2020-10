Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

VIDEO. Gripas sezona Latvijā vēl nav sākusies, bet vakcīnu noliktavās vairs nav!





Kā izrādās, šogad pieprasījums pēc gripas vakcīnām strauji pieaudzis un pieprasījums ir tik liels, ka ir skaidrs – visiem nepietiks, vēstī “TV3 ziņas”.

Veselības Ministrijas Vides Veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane stāsta, ka vakcīnu iepirkumu apjoms tiek aprēķināts pēc iepriekšējās sezonas pieprasījuma, taču tādu pieprasījuma kāpumu kā tas ir noticis šogad, neviens nav varējis paredzēt.

Valsts apmaksātās gripas vakcīnas, kas tiek nodrošinātas grūtniecēm, bērniem līdz divu gadu vecuma un šogad arī medicīnas darbiniekiem, kā arī senioriem virs 65 gadu vecuma, visdrīzāk pietiks, taču situācija ar “maksas vakcīnām” ir bēdīgāka.

Tā, piemēram, Veselības centra 4 noliktavās gripas vakcīnas beidzās jau pagājušajā nedēļā un ir ļoti maz ticams, ka tās tiks nodrošinātas visai gaidāmajai gripas sezonai. Speciālisti arī zina stāstīt, ka šāda problēma šogad ar gripas vakcīnu deficītu esot arī citviet Eiropā, ne tikai Latvijā.

Tajā pašā laikā ārsti uzsver, ka, lai arī vakcīna simptprocentīgi nepasargā no saslimšanas, tomēr tā palīdz izvairīties no slimības norises smagā veidā un nepatīkamām komplikācijām.

