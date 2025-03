Paula Stradiņa universitātes slimnīcas Nefroloģijas nodaļas ārsts Kārlis Rācenis. Foto: Zane Bitere/LETA

VIDEO. "Tās ir muļķības!" Ārsts Kārlis Rācenis pret savu gribu iesaistīts viltvāržu afērā







Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prodekāns doktors Kārlis Rācenis nupat no paziņām saņēmis informāciju par mājaslapu, kurā izmantoti gan viņa attēli, gan it kā citāti. Nefrologs Rācenis vērsies raidījumā “Bez Tabu”, lai informētu Latvijas iedzīvotājus, ka ar šo mājaslapu un tajā pausto informāciju nav saistīts, vēstīja TV3 raidījums “Bez Tabu“.

Ārsts Rācenis raidījumam pastāstīja: “Draugi man atsūtīja ziņu, ka atraduši reklāmu, kur es it kā iesaku un reklamēju uztura bagātinātāju. Es it kā tajā mājaslapā stāstu, ka uztura bagātinātājs ir labs pretparazītu līdzeklis, lai tādā veidā cīnītos ar papilomas vīrusu, kas it kā novērsīšot onkoloģisku saslimšanu. Tās ir muļķības, neko tādu neesmu teicis. Mājaslapā izvilktas dažādas bildes no intervijām ar mani. Šādu uztura bagātinātāju nemaz nezināju, neesmu ar to saistīts. Mans vārds tiek izmantots, lai reklamētu šos līdzekļus.”

TV3 raidījums jau iepriekš vēstījis, ka līdzīgās mājaslapās izmantots gan TV3 Ziņu vadītāja Arņa Krauzes, gan profesora Andreja Ērgļa vārds. Tāpat savulaik arī pašreizējais veselības ministrs un mūziķis Renārs Kaupers, pašiem nezinot, iesaistīti dažādās reklāmās.

Plašāk skatieties TV3 video