Ilustratīvs foto

Ziedot līdzekļus kādas personas ārstēšanai nākamgad paredz 10% iedzīvotāju







35% iedzīvotāji pagaidām nezina, vai 2023. gadā viņiem būs pietiekami līdzekļu, lai uzturētu savu veselību, ja pietiks – tikai tad palīdzēs to uzlabot arī citiem. Vēl tikpat liela sabiedrības daļa neplāno palīdzēt uzlabot sabiedrības veselību. Mazāk nekā 10% nākamgad paredz ziedot līdzekļus konkrētas personas ārstēšanai, tikpat arī kādai palīdzību sniedzošai organizācijai vai iesaistīties brīvprātīgā darbā. Nedaudz vairāk – 14% „Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras „Norstat” veiktajā aptaujā apstiprinājuši, ka ziedos asinis.

„Mūsu aptaujas dati liecina, ka ekonomiskā situācija iedzīvotājiem rada neziņu, vai un kā viņi spēs nākamgad nodrošināt savai veselībai nepieciešamo, līdz ar to pašreiz maz ir tādu, kuri var apstiprināt, ka būs gatavi palīdzēt arī citiem. Tomēr ne vienmēr līdzcilvēkiem nepieciešama finansiāla palīdzība – tā var būt arī cita veida, veltot savas rūpes un laiku, ziedojot asinis vai kā citādi,” atgādina „Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva.

No tiem 35%, kuri nezina, vai būs pietiekami līdzekļu, lai uzturētu savu veselību, ja pietiks – tikai tad palīdzēs to uzlabot arī citiem, 40% ir sievietes un 29% vīrieši. Tā atbildējuši arī 41% iedzīvotāju vecumā no 50-74 gadiem, vidēji 30% jaunākās vecuma grupās, bet reģionu griezumā 31% Rīgā – pārējos reģionos 35-39%.

„Ir svarīgi, lai cilvēki ik dienu rūpētos par savu veselību un vajadzības gadījumos laikus vērstos pie ārsta. Tas ir pamatu pamats sabiedrības veselībai. Vienlaikus bezgala svarīgi ir atbalstīt tos līdzcilvēkus, kuriem palīdzība nepieciešama, tādēļ katrs veids, kā iedzīvotāji saskata par iespējamu to īstenot, ir ļoti nozīmīgs un vērtējams kā īpašas rūpes par Latvijas iedzīvotāju veselību,” norāda Inga Orleāne, internās medicīnas ārste „Veselības centru apvienībā”.

35% iedzīvotāju jau pašreiz skaidri zina, ka nākamgad neplāno palīdzēt uzlabot veselību citiem, no tiem vairums ir vīrieši. Vismazāk šādi atbildējuši gados jaunie cilvēki no 18-29 gadiem – 27%, bet visvairāk vecākie iedzīvotāji no 60-74 gadiem.

14% aptaujāto apstiprinājuši, ka ziedos asinis, lai sabiedrībai palīdzētu uzlabot veselību. Ir vērojamas atšķirības vecuma grupās, cik daudzi katrā no tām nākamgad ziedos asinis – no 18-29 gadu vecumā esošajiem tā rīkosies visvairāk – 28%, 30-39 gadu vecumā – 20%, 40-49 gadu vecumā 16%, 50-59 gadu vecumā – 7% un 60-74 gadu vecumā 2%. Latgalē, Vidzemē un Pierīgā, Rīgā ir visvairāk to, kuri plāno nākamgad ziedot asinis – attiecīgi 14-16%, vismazāk Kurzemē, Zemgalē – 10%.

8% aptaujā norādīja, ka ziedos konkrētas personas atveseļošanai, tikpat arī ziedos līdzekļus kādai organizācijai, kas tos iedala tālāk pēc vajadzības – ārstēšanai, zālēm, rehabilitācijai u.tml. 3% sacījuši, ka iesaistīsies brīvprātīgā darbā, lai palīdzētu sabiedrībai uzlabot veselību, vēl tikpat daudz respondentu norādījuši citu atbildi.

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Norstat” 2022. gada decembrī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti snieguši atbildes uz septiņiem jautājumiem, izvēloties vairākus atbilžu variantus.