Foto: Ieva Čīka/LETA

Zināms, cik daudz cilvēku Latvijā kopš 1999. gada mainījuši dzimumu. Viņu vidū ir arī nepilngadīgie Ieteikt







Laika periodā no 1999. līdz 2023.gadam dzimuma maiņu Latvijā veikuši 106 cilvēki, atsaucoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem, norāda Saeimas Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins (JV).

Deputāts no PMLP saņēmis informāciju, ka no dzimuma maiņu veikušajiem neviens nav bijis vecumā līdz 15 gadiem. Divi cilvēki bijuši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, savukārt pārējie 104 – pieaugušie.

Jau ziņots, ka opozīcijā esošā “Latvija pirmajā vietā” (LPV) frakcija iesniegusi parlamentā grozījumus Krimināllikumā, kas paredz ar brīvības atņemšanu saistītus sodus par nepilngadīgas personas medicīniska dzimuma maiņas veikšanu, pubertātes bloķēšanu, kroshormonālās terapijas izmantošanu, kā arī pamudināšanu veikt minētās darbības.

Patlaban Latvijā ir uzsāktas pirmās pubertātes bloķēšanas un hormonterapijas bērniem, LPV ieskatā, “ar skaidru mērķi – mainīt nepilngadīgo dzimumu”.

Opozīcijas deputāti uzskata, ka ir “nepieļaujami un noziedzīgi” ļaut šiem procesiem attīstīties, neesot valsts līmeņa vadlīnijām, regulējumam vai neatkarīgai pārraudzībai.

LPV frakcija uzskata, ka ir nepieciešams ieviest regulējumu, kas sakārtotu šo sfēru un “neļautu veikt procedūras, kas nav pierādījumos balstītas, draud ar būtiskiem, neatgriezeniskiem bērna ķermeņa sakropļošanas riskiem un laupa bērniem iespēju pilnvērtīgi pieaugt un attīstīties”. Bērniem, kuru pasaules uzskats tikai veidojas un kuri ir viegli ietekmējami jebkādām tendencēm, ir jāaizliedz mainīt dzimumu, uzskata grozījumu autori.

























Baltijas praids Rīgā