Uzpūties vēders rada spiedošu pilnuma sajūtu un diskomfortu, ko var veicināt arī ikdienas stress, smēķēšana un hormonālās izmaiņas. Simptomi var būt pārmērīga gāzu veidošanās, vēdergraizes, burkšķēšana. Šāds stāvoklis var ilgt no 24 stundām līdz pat dažām dienām atkarībā no iemesla, ko būtu svarīgi noskaidrot. Kā tikt galā ar šīm traucējošajām sajūtām?

“Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone atzīst, ka, neatkarīgi no sezonas, vairāk tieši svētku brīvdienas ar bagātīgi klātiem galdiem un pamatīgu izēšanos parasti ir saistāmas ar īstu “uzpūsto vēderu epidēmiju”, kad līdzekļi pret gremošanas traucējumiem tiek gādāti sevišķi bieži. Tomēr pastiprināta gāzu veidošanās vēderā nereti sagādā problēmas arī ikdienā.

Uzpūšanās cēloņi

Ir daudz iemeslu gāzēm kuņģa zarnu traktā, sākot no nebūtiskiem līdz nopietniem. Ja vēders uzpūšas bieži, parasti, saprotot cēloni, šo problēmu var atrisināt. “Dažkārt tieši iegriešanās aptiekā un saruna ar farmaceitu var būt palīdzoša, lai to noskaidrotu,” uzsver Juta Namsone. Proti, iztaujājot un saņemot atbildes, farmaceits spēj novērtēt stāvokli, kad pareizāk būtu vērsties pie ārsta un kādos gadījums var noderēt ieteikums par bezrecepšu preparātu lietošanu un ēdienkartes maiņu.

Konkrēti pārtikas produkti

Daži pārtikas produkti kuņģa zarnu traktā rada vairāk gāzu nekā citi. Tie būs dārzeņi ar augstu sēra saturu, piemēram, Briseles kāposti, sparģeļi, brokoļi un pākšaugi. Arī gaisa norīšana ēšanas laikā ir izplatīts iemesls.

Bagātīgas ēdienreizes

Jo lielākas pauzes starp ēdienreizēm, jo lielāks ir izsalkums. Parasti tas ir iemesls apēst vairāk nekā nepieciešams. Vēders netiek galā ar lielām porcijām, un veidojas lielāks gāzu apjoms.

Menstruācijas

Hormonālās izmaiņas menstruāciju laikā var izraisīt vēdera uzpūšanos.

Šķiedrvielu trūkums

Neuzņemot pietiekami daudz šķiedrvielu, apēstais saturs lēni un neefektīvi pārvietojas cauri gremošanas traktam, veicinot gāzu veidošanos.

Mazkustīgs dzīvesveids

Pārāk ilga sēdēšana var saspiest kuņģa saturu (tostarp, zarnu traktu), palēninot gremošanu jeb pārtikas pārstrādi.

Stress

Stress rada saspringumu arī orgānu sistēmās un var palēnināt gremošanu, kas savukārt var izraisīt vēdera uzpūšanos, sāpes vēderā, gremošanas traucējumus.

Citas medicīniskas problēmas

Vēdera uzpūšanās var būt arī nopietnas slimības, piemēram, kairinātu zarnu sindroma, simptoms.

Zarnu mikrofloras līdzsvara izmaiņas

Vēdera uzpūšanās var ietekmēt zarnu mikrofloras izmaiņas. Probiotikas inhibē gāzi veidojošo mikrobu augšanu, cukurus pārstrādā līdz pienskābei, nevis gāzei.

“Kā redzam, vairumā gadījumu vēdera uzpūšanās ir īslaicīga problēma, ko var un vajag risināt bez milzīgām pūlēm, ilgstošas ārstēšanas un lieliem ieguldījumiem,” skaidro farmaceite. Tikai dažas izmaiņas ikdienas režīmā situāciju var normalizēt.

Esiet fiziski aktīvi!

Būt fiziski aktīvam ir daudz priekšrocību, tostarp vēdera uzpūšanās riska samazināšana. Vingrojot palielinās asins plūsma uz gremošanas traktu, tādējādi produktīvi virzot uzņemto pārtiku un to pārstrādājot. Nesenā metaanalīze atklāts, ka pastaiga dažas minūtes pēc ēšanas var palīdzēt uzlabot gremošanas procesus un novērst cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs. “Nav obligāti jākļūst par sportistu, pietiek iekļaut ikdienas rutīnā vairāk kustību. Dodieties pastaigā, peldieties vai aktīvi spēlējieties kopā ar bērniem! Ar aktivitātes palielināšanu var pietikt, lai vēdera uzpūšanās izzustu.”

Relaksējieties

Stresā gremošanas procesi palēninās. Atbrīvojoties, relaksējoties sistēma atgriežas parasimpātiskā stāvoklī, ļaujot ēdienam vieglāk pārvietoties pa gremošanas traktu. Ir daudz veidu, kā no spriedzes atbrīvot prātu un ķermeni, tostarp silta vanna. Citi veidi, kā atpūsties, ietver kārtīgu izsmiešanos, dziļās elpošanas vingrinājumus, aizraujošas grāmatas lasīšanu, nomierinošas mūzikas klausīšanos un laika pavadīšanu pie dabas.

Veiciet vēdera masāžu

Ja izmaiņas diētā pret uzpūšanos nepalīdz, mēģiniet masēt vēderu. Tas var palīdzēt apēstajam virzīties pa zarnām, mazinot diskomfortu.

Sāciet no labās puses pie iegurņa un masējiet uz augšu ar apļveida kustībām, līdz sasniedzat ribu loku. Virzieties uz augšējo kreiso ribu loku un tad uz leju līdz kreisajam gurnam. Nobeidziet apli, virzoties uz augšu līdz nabai. Pēc tam atkārtojiet procesu līdz 10 minūtēm, vienmēr masējot pulksteņrādītāja virzienā. Izpildot šo masāžu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, problēma var pasliktināties.

Daži padomi, kā padarīt masāžu efektīvāku:

masāžu izdariet ar pirkstu galiem, nevis plaukstu;

izmantojiet masāžas eļļu, lai izvairītos no berzes un vieglāk atbrīvotos. Noderēs, piemēram, vīnogu kauliņu, kokosriekstu, argāna, saulespuķu eļļa vai kāda cita eļļa, kas neizraisa alerģisku reakciju.

guliet uz muguras, vēlams, uz cietas, līdzenas virsmas. Tas atslābinās vēdera muskuļus un nodrošinās labu piekļuvi visai zonai;

pēc vēdera iesildīšanas ar pirmo piegājienu, varat turpināt to pašu ar mazliet lielāku spiedienu, izdarot kustības ar pirkstu galiem;

ja rodas sāpes vai ir nepatīkams jutīgums kādā konkrētā vietā, pārtrauciet masāžu. Tā var būt zīme, ka nodarāt sev pāri, vai sāpēm ir kāds nopietnāks iemesls par gāzu uzkrāšanos.

Dažkārt noder bezrecepšu medikamenti

Aptiekās ir pieejami bezrecepšu medikamenti, kas var palīdzēt atvieglot kuņģa-zarnu trakta darbību – simetikonu saturošas kapsulas vai pilieni (bērniem), košļājamās tabletes vai suspensija ( bērniem). Tie efektīvi mazina gāzu izraisītu vēdera uzpūšanos. Pieejami ir arī laktāzes palīglīdzekļi, piemēram, laktāzes enzīms, kas mazina uzpūšanos piena produktu nepanesības dēļ.

Noderīgi var būt fitopreparāti un zāļu tējas, piemēram, piparmētra, fenhelis, kumelīte, ķimenes, melisa, anīss, diļļu augļi – šie augi satur ēteriskās eļļas, kas atslābina zarnu muskulatūru, saista gāzes un veicina to izvadīšanu.

Meteorisma gadījumā var līdzēt adsorbents – aktivētā ogle, ko var lietot līdz pat 5 g dienā.

Palīdzīgas var būt probiotikas jeb labvēlīgās baktērijas (bifidobaktērijas un laktobaktērijas), kas veicina kuņģa un zarnu trakta mikrofloras līdzsvara atjaunošanos un nomāc gāzi veidojošo baktēriju darbību. Par piemērotāko medikamentu, konsultējieties ar farmaceitu.

“Ņemiet vērā, ka bieža vēdera uzpūšanās var nozīmēt arī to, ka nepieciešams ilgtermiņa risinājums,” norāda “Mēness aptiekas”farmaceite Juta Namsone un aicina izvērtēt rekomendācijas, kas varētu būt noderīgas hroniskos gadījumos.

Izvairieties no ēdiena, kas rada daudz gāzu

Gāzes ir izplatīts vēdera uzpūšanās cēlonis, taču no tā var viegli izvairīties, mainot ēdienkarti. Ja gāzu uzkrāšanās ir hroniska problēma, kam nav atrasts fizisks cēlonis, to risina ar izslēgšanas diētas palīdzību. Tās laikā samazina raudzēto pārtikas produktu lietošanu, kā arī to produktu daudzumu, kuros ir oligosaharīdi, disaharīdi, monosaharīdi un polioli. Aplūkosim dažus piemērus.

Raudzēti produkti: marinēti gurķi, kombuča, miso, saldskābmaize, siers.

Oligosaharīdi: kvieši, ķiploki, pākšaugi, sīpoli.

Disaharīdi: piens, jogurts, saldējums.

Polioli: nektarīni, plūmes, aprikozes.

Vajadzētu izvairīties no pārtikas produktiem un dzērieniem, kas izraisa gaisa uzkrāšanos kuņģī un zarnās – košļājamās gumijas košļāšanas, saldinātiem gāzētiem, sodas dzērieniem. Papildu gaisa iekļūšanu kuņģa un zarnu traktā var veicināt arī dzeršana caur salmiņu.

Ēdiet mazākas maltītes visas dienas garumā

Bagātīgas maltītes bieži ir vēdera uzpūšanās galvenais vaininieks. Līdz šim tika uzskatīts, ka vislabāk ir ēst trīs vidēji lielas maltītes dienā. Tomēr jaunākie pētījumi liecina, ka, ēdot četras vai piecas mazākas maltītes, var saglabāt sāta sajūtu un izvairīties no pārēšanās. Rezultātā normalizēsies cukura līmenis asinīs, turklāt iegūstami papildus bonusi – var samazināties arī svars un enerģija tiks vienmērīgāk sadalīta visas dienas garumā.

Iekļaujot nelielās ēdienreizēs kompleksos ogļhidrātus, olbaltumvielas, veselīgos taukus, augļus un dārzeņus, iegūstamas visas nepieciešamās uzturvielas, neveicinot uzpūšanos.

Palieliniet šķiedrvielu daudzumu uzturā

Aizcietējums ir bieži sastopams vēdera uzpūšanās cēlonis un šķiedrvielu daudzuma palielināšana var palīdzēt to mazināt.

Ir divu veidu šķiedrvielas, un abām ir pozitīva ietekme uz veselību.

Šķiedrvielas, kas šķīst ūdenī un palīdz regulēt cukura un holesterīna līmeni asinīs.

Šķiedrvielas, kas nešķīst un palīdz pārvietot pārtiku pa gremošanas traktu, mazinot aizcietējumus un vēdera uzpūšanos.

Lai gan šķīstošās šķiedrvielas ļauj justies mazāk izsalkušam, tieši nešķīstošās var palīdzēt pret aizcietējuma izraisītu vēdera uzpūšanos. Šķiedrvielas sastopamas tikai augu izcelsmes produktos. Parasti tajos ir gan ūdenī šķīstošās, gan nešķīstošās šķiedrvielas, atšķiras tikai to attiecība.

Par labu ūdenī šķīstošo šķiedrvielu avotu uzskatāmas, piemēram, auzu pārslas, rieksti, pupiņas, lēcas, āboli. Ūdenī nešķīstošās šķiedrvielas atrodamas pilngraudu produktos, klijās, dārzeņos, pākšaugos.

Samaziniet sāls patēriņu

Pieaugušajam ieteicams uzņemt ne vairāk kā 5 gramus sāls dienā, proti, pusi tējkarotes. Iespējams, šķitīs, ka tik daudz jau nekam nepievienojam, taču šī ½ tējkarote ietver arī, piemēram, maizei, sieram, desai un citiem gatavajiem pārtikas produktiem un pusfabrikātiem pievienoto sāli.

“Ja jūtat, ka vēders ir uzpūties, tas var būt tāpēc, ka nātrija patēriņš ir pārāk augsts. Sāls organismā aiztur ūdeni, kas arī ir vēdera uzpūšanās cēlonis. Stingri kontrolējot uzņemtā nātrija daudzumu, vēdera uzpūšanās var pakāpeniski mazināties.”

Atmetiet smēķēšanu

Ja no vēdera pūšanās cieš smēķētājs, ir visai liela varbūtība, ka pie vainas ir tieši šis ieradums, jo smēķētājs organismā “ievelk” daudz vairāk gaisa nekā to dara vidusmēra nesmēķējošs cilvēks. Tomēr farmaceite brīdina, ka zvērinātam pīpmanim mēģinājums atmest smēķēšanu vienas dienas laikā var izraisīt nevēlamas blakusparādības, tāpēc jārīkojas lēni un prātīgi. Farmaceite aicina konsultēties ar ārstu vai atbalsta personu, kura var palīdzēt atbrīvoties no šī kaitīgā ieraduma. Palīdzība rodama arī aptiekā, kur pieejami tādi līdzekļi kā nikotīna saturošas košļājamās gumijas vai plāksteri, arī tabletes, kas satur citizīnu. Vienlaikus farmaceite uzsver, ka nikotīna atmešana var palielināt apetīti: “Parasti to uztver kā trūkumu, taču uz to vajadzētu palūkoties no citas puses. Veselīgs apetītes pieaugums sniedz vairāk iespēju uzņemt šķiedrvielas, kas var mazināt vēdera pūšanos.”

Kad vērsties pie ārsta?

Reizēm vēdera uzpūšanās signalizē par ko nopietnāku. Piemēram, kopā ar citiem simptomiem, tā var liecināt par kairinātu zarnu sindromu, celiakiju, Krona slimību, čūlaino kolītu, kuņģa-zarnu trakta nosprostojumu, endometriozi, gastrītu, ascītu, vēzi vai aizkuņģa dziedzera mazspēju.

Juta Namsone brīdina:

“Sazinieties ar savu ārstu, ja novērojat sekojošo:

vēdera uzpūšanās ir tik spēcīga, ka tas ietekmē spēju veikt ikdienas darbības;

ir vemšana vai caureja;

izkārnījumos ir asinis;

ir hroniskas grēmas;

jūs zaudējat svaru, neierobežojot sevi ēšanā.”

